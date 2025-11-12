El desconsolado llanto de La Chabona por la muerte de su sobrina de 9 meses: “¿Por qué Dios pega donde más duele?”

La Chabona enfrenta el dolor por la muerte de su sobrina Sarai Adelei Palacio, de solo nueve meses, tras un accidente doméstico (Video: Instagram)

La influencer María Palacio, más conocida como La Chabona, atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. Su sobrina, Sarai Adelei Palacio, una bebé de apenas nueve meses, falleció tras permanecer internada en terapia intensiva en el Hospital San Felipe de San Nicolás, luego de sufrir un accidente doméstico. La noticia fue confirmada por su familia durante la noche del domingo, y rápidamente generó una ola de mensajes de apoyo y conmoción en redes sociales.

La personalidad de las redes, que suele mostrar su lado más combativo en sus redes, compartió un video completamente rota en llanto, en el que confirmó entre lágrimas la triste noticia. “Lamentablemente, Sarai falleció. Hola gente, acá les informo porque desde anoche estamos lamentablemente velando a mi sobrina, mi hermosa sobrina, era mi reina. Estamos destrozados, la verdad que nos dejó un vacío muy grande”, expresó con la voz temblorosa.

El velorio se llevó a cabo en San Pedro, donde familiares, amigos y vecinos se acercaron para acompañar a la familia. La también cantante agradeció a quienes se unieron en oración durante los días en que la beba permaneció internada. “Estamos en San Pedro para todo el interesado que quiera venir a despedirse. Era un ángel, una beba chiquitita con tan solo nueve meses, loco”, dijo mientras intentaba mantener la calma frente a la cámara.

El mensaje de despedida de La Chabona conmovió a miles de seguidores en redes sociales y generó una ola de apoyo

Horas después, La Chabona publicó un texto que acompañó el video y que rápidamente se volvió viral por la fuerza y la ternura de sus palabras. En la descripción escribió:

“Bueno, mi gente, les quiero agradecer a toda mi gente de mi ciudad de San Pedro, de Buenos Aires y del conurbano. Estoy muy triste, agradecida con todos los que nos hicieron el aguante desde el primer momento en que fue internada mi sobrina, mi reina preciosa, Sarai Adelei Palacio. Lamentablemente, los médicos de San Nicolás, del Hospital San Felipe, hicieron lo posible para salvarla, pero desgraciadamente le agarró dos paros. Fuiste una releona, una guerrera, una luchadora, mis ojitos de cielo", comenzó el texto redactado por la influencer.

Luego, siguió: “Nos dejaste un revacío a toda la familia. Siempre en nuestro corazón y, donde quiera que estés, mi reina. Siempre nos vas a proteger y cuidar desde el cielo. Por qué a veces Dios es tan injusto, loco... te quita y te pega donde más te duele. Te amamos, mi preciosa sobrina Sarai Adelei Palacio, siempre presente en nuestros corazones. Hasta tu nombre llevaré en mi piel. La tía siempre te amaba y te llenaba de muchos cariños y muchos regalos”.

Sarai Adelei Palacio falleció en el Hospital San Felipe de San Nicolás luego de sufrir dos paros cardiorrespiratorios

El mensaje, acompañado por emojis de llanto, generó miles de reacciones. “Fuerza, Chabona, el cielo tiene un angelito más”, “te abrazamos en este dolor”, “tu sobrina te va a cuidar desde arriba”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación.

La pequeña Sarai habría sido trasladada de urgencia tras el accidente, pero los médicos no lograron reanimarla luego de sufrir dos paros cardiorrespiratorios. Los restos fueron velados esa misma noche, en un clima de profundo dolor y acompañamiento comunitario.

María Palacios es una figura muy reconocida en las redes sociales. Conocida como La Chabona, se hizo viral por sus videos caseros cargados de humor, autenticidad y jerga popular, en los que mezclaba frases espontáneas con un estilo irreverente y genuino. Su carisma la llevó rápidamente a ganar miles de seguidores en TikTok, Instagram y YouTube, donde también dio sus primeros pasos como cantante de cumbia.

María Palacio, conocida como La Chabona, es una figura viral en redes sociales por su autenticidad y carisma en TikTok, Instagram y YouTube

En 2021 lanzó su primera canción, Patada en la cerveza, junto al dúo Los Varriletes, y luego presentó su tema propio, El Tóxico, que sumó miles de visualizaciones en YouTube. Desde entonces, construyó una comunidad fiel que la sigue por su frescura y su capacidad para reírse de sí misma, incluso en los momentos difíciles.