Nicole Neumann celebró dos años de matrimonio con Manu Urcera y mostró postales íntimas de su familia

La modelo y el corredor automovilístico festejaron su segundo aniversario en las redes sociales

Nicole Neumann eligió celebrar su segundo aniversario de casada con Manu Urcera con una mirada emotiva sobre los momentos compartidos y el crecimiento de su familia. A través de sus redes sociales, la modelo y conductora recordó la boda y los hitos de los últimos dos años, incluidas las primeras noticias sobre la llegada de su hijo Cruz. Las imágenes cuidadosamente seleccionadas reflejan la felicidad, la intimidad y el vínculo que los une en la cotidianidad, marcando el cierre de otro ciclo importante en su vida personal.

En una de las postales centrales, la pareja aparece caminando del brazo, sonrientes bajo una lluvia de pétalos blancos que caen mientras atraviesan un entorno exterior campestre. Nicole luce un conjunto nupcial blanco con chaqueta y sostiene un ramo de flores claras, en tanto Manu viste un traje oscuro. Ambos avanzan sobre el césped junto a un sendero, con el gesto de felicidad de aquel día todavía latente. Sobre la fotografía, Nicole escribió: “En qué momentos pasaron ya 2 años de esto?! Y de que hacía apenas días, nos enterábamos que Cruz ya estaba en camino?! Te amo Manu”, acompañando sus palabras con emojis de anillos y manos en oración.

El festejo incluyó también la difusión de un collage de cuatro imágenes que evocan la intimidad y el crecimiento familiar de la pareja. En el conjunto se destacan dos selfies tomadas por Nicole frente al espejo mientras muestra el embarazo, vestida con top y shorts claros; una imagen de la pareja abrazados y sonriendo; y otra donde ambos aparecen acostados juntos en la cama, relajados y felices. Al centro de la composición, un texto sintetiza el espíritu de la efeméride: “Cuántos recuerdos activados Manu”, junto al emoji de carita con corazones.

Nicole Neumann repasó no solo el camino recorrido junto a Manu Urcera, sino también la llegada de Cruz, el hijo que fue parte de las sorpresas y alegrías del matrimonio en estos dos años. La celebración, atravesada por la ternura y la cercanía, se vivió a través de imágenes que reflejan la consolidación de la familia, los momentos únicos de la maternidad y la complicidad de la pareja en su nueva etapa compartida.

Durante el fin de semana pasado, Neumann celebró su cumpleaños número 45 con una noche a la altura de las expectativas y el estilo que la caracterizan. Lejos de optar por las clásicas reuniones al aire libre o las fiestas en casa de años anteriores, la modelo organizó un exclusivo evento nocturno en un restaurante elegido de la Costanera porteña, rodeada solo de quienes realmente forman parte de su círculo más íntimo.

Nicole Neumann celebró su cumpleaños a puro glamour (Video: Instagram)

La presencia de sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna —a quienes tuvo con Fabián “Poroto” Cubero—, su actual pareja y marido Manu Urcera, su hermana Gege Neumann, su sobrina Helena Otamendi y algunos amigos cercanos hicieron que cada momento estuviera atravesado por el afecto, la alegría y la complicidad familiar. Las imágenes y videos que la propia Nicole compartió en sus redes muestran a la modelo genuinamente feliz: abrazada a sus hijas, compartiendo risas con Gege y recibiendo saludos y flores en distintos rincones del lugar, mientras las historias de Instagram sumaban corazones y mensajes de cariño de seguidores y seres queridos.

El look de la cumpleañera tampoco pasó desapercibido y fue uno de los puntos más comentados en la prensa y las redes. Nicole se decidió por un vestido lencero cut out en tono chocolate, ajustado y de aires urbanos y sensuales, con transparencias y detalles de encaje que reforzaron su impronta trendy. Combinó la elección con una bandolera de cuero marrón, botas cowgirl a tono y una campera de gamuza que se complementaron a la perfección con el collar de brillos con la inicial de su nombre y el cabello recogido en una cola de caballo baja que sumó elegancia y naturalidad. Las hijas de la modelo también eligieron looks casuales, pero cada una le agregó accesorios y detalles para convertirlos en modernos, alineándose con la propuesta relajada y glamorosa de la noche.

