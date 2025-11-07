Flor de la V apuntó contra Estefi Berardi tras su renuncia a Los Profesionales de Siempre: “¿Desde qué lugar habla?"

Flor de la V furiosa con su ex panelista Estefi Berardi (Video: Los profesionales de siempre. El Nueve)

El conflicto entre Flor de la V y Estefi Berardi generó un fuerte impacto en el ámbito de la televisión argentina, tras la renuncia de la ex panelista a Los Profesionales de Siempre. Berardi, quien inicialmente argumentó motivos profesionales relacionados con el lanzamiento de su empresa de marketing, luego expuso críticas directas a la organización interna del ciclo, lo que desencadenó una respuesta contundente de la conductora y puso en evidencia tensiones dentro de uno de los programas más vistos de El Nueve.

A mediados de septiembre, Estefi Berardi anunció su salida del programa. En un primer momento, explicó que su decisión se debía a su nuevo proyecto empresarial, pero poco después, en una entrevista en LAM, profundizó en los motivos de su renuncia. Berardi expresó que no se sentía satisfecha con su labor en el ciclo: “No me encantaba lo que estaba haciendo. Me iba a mi casa y no decía ‘qué bien esta columna, qué bueno este tema’, eso no me pasaba y también notaba enquilombada a la producción”, argumentó.

Estefi Berardi habló de su participación en Los Profesionales de siempre (Video: LAM. América)

Respecto a su vínculo con Flor de la V, Berardi la comparó con su anterior conductora: “Flor habla poco... Es más distante que Carmen Barbieri, por ejemplo. A ella no la ves, solo al aire. En los cortes podíamos charlar un poco más, pero es super macanuda”.

Las declaraciones de Berardi no pasaron inadvertidas y motivaron una respuesta de Flor de la V en su propio espacio. La conductora manifestó su sorpresa ante las críticas y afirmó que desconocía el malestar de su excompañera: “Me sorprende porque no me dijo esto en su momento, me estoy enterando ahora las cosas que está contando”. Defendió la labor de la producción y el compromiso del equipo: “Yo tengo una producción excelente, que banco y trabajan día a día. Hacen todo para que cada una de las personas se luzcan”.

Flor de la V reconoció que su experiencia como conductora de espectáculos es reciente y admitió que su estilo podría no haber satisfecho a todos, pero subrayó su dedicación: “Quizá de verdad hago temas de una manera que a ella no la llenaban, pero pongo todo el esfuerzo para intentar hacer un programa digno todos los días”. También destacó la cohesión del equipo y la importancia de las reuniones mensuales, en las que otorga libertad a los integrantes para expresarse.

Flor De La V le respondió a su expanelista Estefi Berardi (Video: Los Profesionales. El Nueve)

La conductora compartió su perspectiva sobre la crítica en el medio televisivo y recordó que, en su trayectoria, ha preferido no hablar mal de los lugares donde no se sintió cómoda: “Nunca tomé nada personal de las cosas que me sucedieron y me pasó que no funcioné en lugares donde estuve y me fui, pero no salí a hablar mal del programa”.

El 6 de noviembre, Flor de la V profundizó su postura y cuestionó la actitud de Berardi: “Antes de criticar el trabajo de los demás, tiene que mirarse uno. Si sos Yanina Latorre, la mejor panelista y no te gana nadie, podés hablar de picuda... pero cuando, claramente, tu trabajo no condice con tu pico, ¿desde qué lugar hablás? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su viralización? Si fuera una panelista brillante, bueno... pero cuando no lo sos, me parece que es muy atrevido”. Además, rechazó la acusación de desorganización: “No es cierto que la producción es desordenada, como dijo ella. Nosotros trabajamos, como trabaja todo el mundo, y hacemos un programa excelente”.

En su análisis sobre la dinámica actual de la televisión, Flor de la V lamentó lo que considera una falta de tolerancia a la crítica: “Lo que no me gusta es esta generación de cristal que no se le puede decir nada, no sé lo que pasó con ella porque yo no estaba, así que no puedo hablar de eso”. Remarcó la dificultad de sobresalir en el medio y la necesidad de enfocarse en el trabajo propio: “¿Por qué no se lucen con los temas que tenemos en vez de quejarse y decir ‘yo siento que faltaba’? ¿Qué faltaba?”, se preguntó, dando por terminada su editorial.