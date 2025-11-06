Teleshow

La dura respuesta de Yanina Latorre al irónico mensaje de la China Suárez: “Andá a comprar carteras”

El cruce público entre la actriz y la conductora expuso tensiones y desmentidas, mientras la polémica crece en torno a los días de Mauro Icardi y la actriz en Milán, lejos del Galatasaray

La China Suárez estalló y le respondió a Yanina Latorre sobre las actividades de Mauro Icardi en Milán (Video: X)

Vivís bolu... Seguí mirando cómo trabajo, Euge. Y los tres embarazos los pasó tu entorno para enloquecer a Wanda. Amo que tengas que responderme todo... Andá a comprar carteras. Con esta frase, Yanina Latorre reavivó la disputa pública con Eugenia la China Suárez, luego de que la actriz la desmintiera en redes sociales por los rumores sobre su viaje a Milán junto a Mauro Icardi. El cruce, que rápidamente se viralizó, volvió a exponer la tensión entre ambas figuras del espectáculo y el debate sobre la vida privada de los famosos y la dinámica de confrontación mediática.

El origen de la controversia se remonta a los comentarios de Latorre en su programa radial, donde aseguró que el club Galatasaray, equipo en el que juega Icardi, no estaba conforme con la actitud del futbolista. Según la conductora, el descontento surgió porque Icardi, en vez de permanecer en Estambul durante su período de recuperación, optó por viajar a Milán acompañado de la China Suárez. “No están contentos porque él, en lugar de quedarse en Turquía durante la recuperación, se fue a Milán a boludear con la China Suárez y los pétalos de rosa”, afirmó Yanina, sugiriendo que el club le habría llamado la atención al delantero por la exposición de sus viajes y publicaciones en redes sociales. Además, advirtió que esta conducta podría poner en riesgo la renovación de su contrato.

Yanina Latorre le contestó al mensaje de la China Suárez en medio de la polémica por el viaje de Mauro Icardi con la actriz a Milán

En ese contexto, la respuesta de la China no tardó en llegar. A través de su cuenta de X, la actriz compartió un video en el que se observa a Icardi sometido a un tratamiento médico en Milán, acompañado de un mensaje irónico dirigido a Latorre: “Acá boludeando en Milán. Un viaje de 24 horas a ver al mejor fisio de Milán para mejorar su rodilla. 4 horas de tratamiento con un dolor que no te recomiendo. Yani, ¿no te cansas de hablar boludeces? Aun estoy esperando que nazcan los 3 hijos que afirmaste de tus fuentes”. Con este posteo, Suárez buscó desmentir la versión de que el viaje tuvo fines recreativos y, al mismo tiempo, recordó los rumores previos difundidos por Latorre sobre supuestos embarazos, que nunca se confirmaron.

Lejos de retroceder, la conductora de SQP (América) replicó de inmediato al mensaje de la actriz, aunque no había sido mencionada directamente. En su respuesta, la panelista insistió en que los rumores sobre embarazos provenían del entorno de Suárez y sugirió que estos trascendidos tenían como objetivo inquietar a Wanda Nara, exesposa de Icardi. Luego, con su claro estilo directo y confrontativo, Yanina utilizó su cuenta de Instagram para profundizar su descargo, enumerando los regalos y logros materiales que, según ella, Suárez habría recibido de sus exparejas y parejas actuales.

La foto que despertó la polémica cuando la China Suárez y Mauro Icardi viajaron a Milán en medio de la recuperación del futbolista en Turquía

El intercambio generó repercusiones en redes sociales, donde los seguidores de ambas figuras se volcaron a comentar y tomar partido. El mensaje de la China Suárez se viralizó rápidamente, recibiendo miles de comentarios, entre los que resaltaron las críticas hacia su persona, como viene sucediendo desde que estalló el Wandagate. En este contexto, también los usuarios digitales se refirieron a la situación actual entre la expareja de la China y el actor chileno, marcada por la distancia y la falta de acuerdos sobre la residencia y el régimen de visitas de los menores.

En medio de la polémica, Latorre cerró su descargo con una enumeración de los obsequios y logros materiales que, según su visión, han marcado la vida de la China Suárez, dejando en el aire una crítica sobre la exposición y el valor de estos gestos en el universo mediático de las celebridades.

Benito Fernández: "Soy una máquina sexual"

El impactante viaje de Juli

El comentario al aire de

La palabra de Valentina Cervantes

Guido Kaczka se sumó a
El misterio de la estrella de la NBA que mancha a sus rivales con su pelo: la insólita respuesta que dio

Argentina derrotó 1-0 a Túnez y se clasificó a la próxima ronda del Mundial Sub 17

La inesperada guerra de poder que se desató en Red Bull para definir a los últimos 3 pilotos titulares de la Fórmula 1

Flavio Briatore dio una llamativa explicación sobre el gran problema de Alpine y le dejó una exigencia a sus pilotos para el 2026

Se confirmó quién será el árbitro del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate por el Torneo Clausura

Benito Fernández: "Soy una máquina sexual"

Quién es Paula Paparella, la mujer que conquistó el corazón de Pachu Peña

El impactante viaje de Juli Poggio por Tailandia: visita a templos, paseo en ferry y looks a tono

El comentario al aire de Santi Talledo que reveló un secreto de Sofía Martínez: “No se sabía”

La palabra de Valentina Cervantes en medio de su presunta salida de MasterChef: “Lo extraño todos los días”

De París a Doha: cómo el arquitecto del Louvre dio vida al museo más impactante de Qatar

