La sorpresiva participación de Luisana Lopilato y Michael Bublé en una docuserie

La actriz y su marido invitaron a su hogar a Eugene Levy para compartir una cena para la serie que tiene el actor de American Pie

La sorpresiva participación de Luisana Lopilato en una docuserie

Luisana Lopilato dio a conocer en sus redes sociales un avance especial de su participación en la docuserie The Reluctant Traveler, producida y conducida por Eugene Levy. El capítulo destacado mostró un encuentro íntimo y distendido, en el que el conductor canadiense visitó la casa que Luisana comparte con su esposo, el cantante Michael Bublé, en la costa oeste de Canadá. Para la ocasión, la pareja organizó una cena especial en su honor, donde los intercambios cómicos, los detalles del menú y las reacciones sinceras de los protagonistas marcaron el ritmo del episodio.

En el primer corte de video que publicó, la actriz escribió: “Corran a ver el nuevo capítulo de Reluctant Traveler. Eugene, qué honor tu visita”. En el segundo fragmento difundido en sus redes, Luisana sumó otra invitación: “No se pierdan mi participación ideal”. Ambos mensajes acompañaron imágenes que condensaron el espíritu de la velada, marcada por la cercanía con el conductor y el ambiente cálido del encuentro, que fue en el hogar de la argentina en Canadá.

Desde el inicio del encuentro, Levy expresó su admiración hacia Bublé. El conductor, siempre en tono humorístico, afirmó: “Si mi lista de deseos estuviera compuesta por personas en vez de lugares, esta leyenda canadiense estaría en ella”, en referencia al anfitrión.

La llegada de Levy desató un breve festejo entre saludos y bromas. Bublé celebró en tono alegre y gritó: “¡Quién mejor! (aplaudiendo) Oh, Eugene Levy”, mientras se escuchaba el sonido de un motor encendido. Al ver a Bublé, Levy exclamó con sorpresa: “Guau, Mike”. A lo que Bublé respondió con cortesía: “Bienvenido a la costa oeste de Canadá, amigo”. La escena se completó cuando Levy repitió el nombre de su anfitrión: “Michael Bublé”.

Luisana y Michael recibieron a
Luisana y Michael recibieron a Eugene Levy en su casa en Canadá y compartieron una comida

En medio de la recepción, Bublé confesó sentirse algo nervioso: “Estoy realmente nervioso”. Levy, rápido de reflejos y con humor, contestó: “¡Sorpresa!”. El diálogo, distendido y cotidiano, siguió con una consulta de Bublé: “¿Cómo quedó mi cabello después de sacarme esto? ¿Está bien?”. Levy respondió: “No, tu cabello está genial, pero tengo que ser honesto, esto es lo primero que hubiese dicho si yo me hubiese sacado el casco”.

El ambiente se mantuvo relajado y familiar. Michael Bublé presentó a Luisana Lopilato ante Levy, y le preguntó: “Luisana, ¿hay hielo en la cosa?”. Ella respondió: “Sí, tengo”. Bublé la presentó formalmente: “Eugene, esta es mi esposa Luisana”, y Lopilato reaccionó entre risas: “Oh, huele muy bien”. El conductor la saludó: “Luisana”. Ella contestó: “¿Cómo estás?”. Levy respondió: “Bien, ¿y tú?”. Luisana devolvió la cortesía: “Bien. Gracias por hacer que la casa huela muy mal, no huele bien”. Levy, ingenioso, bromeó: “El olor no me molesta, pero lo visual fue un poco duro”. Bublé sumó distensión: “Mirá, esto va a quedar hermoso”.

Uno de los momentos gastronómicos centrales giró en torno al consumo de cangrejo. Levy preguntó: “Luisana, ¿comes cangrejo?”. Ella fue clara: “No”. El conductor repreguntó: “¿No lo comes para nada? Ahora esto está muy caliente. ¿No deberíamos esperar a que se enfríe?”. Lopilato, de manera categórica, dijo: “No”. Al finalizar el segmento, Levy despidió la situación con humor: “Un gusto conocerte. Oh, Dios mío”.

Michael, Luisana y Eugene Levy
Michael, Luisana y Eugene Levy en la casa de la pareja en Canadá

El avance compartido por Lopilato le permitió mostrar la atmósfera descontracturada y la cercanía entre todos los protagonistas. Tanto los comentarios afectuosos como las bromas domésticas y los detalles del menú se transformaron en el hilo de una velada donde convivencia, humor y homenaje gastronómico definieron el tono del episodio.

Sus publicaciones, presentadas en primera persona, convocaron a los seguidores a no perderse la emisión y dejaron clara la impronta personal y distendida con la que Luisana vivió esta experiencia en The Reluctant Traveler.

