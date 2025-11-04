Teleshow

Bizarrap y Daddy Yankee revolucionan las redes con el anuncio de su colaboración: cuándo será el esperado estreno

La sesión #0/66 de Bizarrap con Daddy Yankee despierta furor en redes sociales y promete convertirse en uno de los lanzamientos más impactantes del año para los fans del género urbano

Guardar
Bizarrap y Daddy Yankee revolucionaron
Bizarrap y Daddy Yankee revolucionaron las redes con el anuncio de su colaboración: cuándo será el estreno (Instagram)

El anuncio de una colaboración entre Bizarrap y Daddy Yankee este martes genera una gran expectativa en el mundo de la música urbana, marcando el regreso del icónico cantante puertorriqueño tras su retiro de los escenarios.

La esperada BZRP Music Session #0/66 se estrenará el miércoles 5 de noviembre de 2025 a las 21:00 (hora de Argentina, Chile y Brasil), y se perfila como uno de los lanzamientos más destacados del año. La noticia, difundida a través de las redes sociales de los artistas, revolucionó a sus seguidores, quienes llevaban casi once meses esperando una nueva entrega de la serie tras la sesión #61 con Luck Ra.

El anuncio oficial se realizó mediante una publicación en la que compartieron una imagen enigmática con el número de la sesión, sin revelar más detalles. Poco después, Daddy Yankee confirmó su participación, despejando los rumores que circulaban entre los fanáticos. La sesión se estrenará en plataformas digitales y contará con horarios específicos para distintos países: 21:00 en Argentina, Chile y Brasil; 20:00 en Puerto Rico; 18:00 en México, Miami y Nueva York; 15:00 en Los Ángeles; y 02:00 del 6 de noviembre en España e Italia.

El anuncio de la colaboración
El anuncio de la colaboración de Bizarrap y Daddy Yankee que enloqueció a sus fanáticos (Instagram)

La reacción en redes sociales fue inmediata. Millones de seguidores manifestaron su entusiasmo y sorpresa ante la unión de dos referentes del género. La publicación de Bizarrap desató una avalancha de comentarios y especulaciones, especialmente por los guiños y códigos que acompañaron el anuncio. Entre ellos, el productor escribió: “CÓDIGO 787. ALIAS EL CALENTÓN”, frase que también utilizó como ubicación, lo que alimentó las teorías sobre posibles referencias a futuros lanzamientos y colaboraciones. Además, la etiqueta a la cuenta @averigua.bien, utilizada previamente para promocionar la sesión con Luck Ra, reforzó la idea de que se esperan más estrenos antes de 2026.

El regreso de Daddy Yankee a un estudio de grabación representa un hecho singular, ya que el artista había anunciado su retiro en marzo de 2022 y lo concretó con una serie de conciertos en Puerto Rico entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 2023. Desde entonces, el llamado “Rey del Reggaetón” lanzó temas con una nueva perspectiva, centrada en su fe y visión de vida, lo que llevó a muchos a pensar que su etapa como figura central del género había finalizado. Sin embargo, la colaboración con Bizarrap reaviva la expectativa de ver al Daddy Yankee que marcó a generaciones con éxitos como “Gasolina”, “Pose” y “Rompe”.

El regreso de Daddy Yankee
El regreso de Daddy Yankee a un estudio de grabación representa un hecho singular, ya que el artista había anunciado su retiro en marzo de 2022 y lo concretó con una serie de conciertos en Puerto Rico entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 2023 (EFE/Thais Llorca)

La importancia de esta alianza se potencia por el peso de ambos protagonistas. Bizarrap, productor argentino reconocido por su estilo minimalista y explosivo, ha posicionado sus sesiones como uno de los formatos más virales de la música latina, colaborando con figuras como Shakira, Quevedo y Natanael Cano. Por su parte, Daddy Yankee es considerado el pionero que llevó el reggaetón a la escena global desde la década de los 2000, convirtiéndose en un símbolo cultural y en el responsable de internacionalizar los ritmos urbanos de Puerto Rico.

La promoción de la BZRP Music Session #0/66 ha estado rodeada de elementos enigmáticos. Los códigos y referencias en redes sociales, como la mención a “CÓDIGO 787” —número de área de Puerto Rico— y la etiqueta a cuentas misteriosas, han alimentado la especulación sobre el contenido de la sesión y la posibilidad de nuevos proyectos en el horizonte. En entrevistas previas, Daddy Yankee había señalado que una colaboración con Bizarrap “se llegó a hablar”, aunque no se concretó hasta ahora, lo que añade un matiz de anticipación a este lanzamiento.

Crédito: Prensa Dale Play/Francesc Planes
Crédito: Prensa Dale Play/Francesc Planes

Con la cuenta regresiva en marcha y la expectativa en su punto más alto, la unión entre Bizarrap y Daddy Yankee se perfila como un evento que podría transformar el panorama del género urbano y dejar una marca duradera en la industria musical.

Diversas personalidades del ámbito artístico y deportivo reaccionaron en redes sociales a la reciente colaboración entre Bizarrap y Daddy Yankee. Entre los mensajes destacados se encuentra el del piloto Franco Colapinto, quien además es amigo del productor: “Aaa volvió con todo averiguá bien, paaaa”, mostrando entusiasmo por el regreso del artista. El futbolista Enzo Fernández compartió un mensaje acompañado de un emoji de gafas de sol, sugiriendo aprobación.

El propio Bizarrap publicó “CODIGO 787 ALIAS ‘EL CALENTÓN’ @daddyyankee”, haciendo alusión al característico estilo de la colaboración y etiquetando al músico puertorriqueño. L-Gante, con quien el productor trabajó en el pasado, también celebró la unión: “Atrevidooo, Bizaaaaaaaaa y bien ahí el Daddy tirando por donde es!”.

Temas Relacionados

BizarrapDaddy YankeeBZRP Music Session #66BZRP

Últimas Noticias

Lali Espósito contó que aprendió a cocinar junto a Pedro Rosemblat: “Mi chico sabe de cocina”

La cantante disfrutó de una experiencia gourmet en España junto al chef argentino Juan D’Onofrio y deslumbró con su humor, su sencillez y sus anécdotas sobre la comida

Lali Espósito contó que aprendió

El proyecto de Dani La Chepi que la emocionó hasta las lágrimas: “Salir de la zona de confort me da muchísimo miedo”

La actriz y comediante compartió cómo fue el momento en que recibió la propuesta y el importante rol de su hija Isabella

El proyecto de Dani La

La polémica reacción de Alex Caniggia contra el juicio que le iniciaría Wanda Nara: “Peppa Pig, volvé al establo”

Luego de que la justicia desestimara una denuncia de la conductora contra el mediático en febrero de este año, volvería a entablarle una demanda. ¿Cuál es el límite para una provocación?

La polémica reacción de Alex

La China Suárez regresa a la Argentina junto a los dos hijos que tiene con Benjamín Vicuña

La actriz cumplirá, además, compromisos laborales en el país, por lo que dejará la tranquilidad de Turquía por unos días

La China Suárez regresa a

Valentina Zenere sorprendió con un rotundo cambio de look que encendió las redes

La protagonista de En el barro compartió una producción en la que muestra una transformación total. Las mejores fotos

Valentina Zenere sorprendió con un
DEPORTES
La emotiva carta de despedida

La emotiva carta de despedida de Jorge Brito como presidente de River Plate: “Fue uno de los honores más grandes de mi vida”

Los mejores memes de una nueva fecha de la Champions League: Julián Álvarez y Alexis Mac Allister, entre los destacados

“Lo avergonzaron”: el incómodo momento que vivió Ancelotti por una feroz crítica de una leyenda de Brasil

Así fue el gol de Alexis Mac Allister con el que Liverpool venció al Real Madrid por la Champions League

Gran jugada de Giuliano Simeone y estupenda definición de Julián Álvarez: el golazo del Atlético ante Union Saint-Gilloise

TELESHOW
Lali Espósito contó que aprendió

Lali Espósito contó que aprendió a cocinar junto a Pedro Rosemblat: “Mi chico sabe de cocina”

El proyecto de Dani La Chepi que la emocionó hasta las lágrimas: “Salir de la zona de confort me da muchísimo miedo”

La polémica reacción de Alex Caniggia contra el juicio que le iniciaría Wanda Nara: “Peppa Pig, volvé al establo”

La China Suárez regresa a la Argentina junto a los dos hijos que tiene con Benjamín Vicuña

Valentina Zenere sorprendió con un rotundo cambio de look que encendió las redes

INFOBAE AMÉRICA

El hambre puede reprogramar el

El hambre puede reprogramar el cerebro y cambiar la empatía social, revela un estudio en ratones

Donald Trump recibirá en la Casa Blanca al presidente sirio Ahmed al Sharaa para discutir la paz en Medio Oriente

Por qué los cerebros de mamíferos y aves son más grandes, según un estudio

Lula aseguró que “volverá a llamar a Trump” si no avanzan las negociaciones por los aranceles

Bruce Springsteen sorprendió con un concierto íntimo en la Biblioteca Pública de Nueva York