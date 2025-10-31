Teleshow

Mirtha Legrand celebró los 75 años de su hija Marcela Tinayre con un emotivo mensaje: “¡Siempre estaré a tu lado!"

Con palabras llenas de afecto, la conductora compartió un posteo para agasajar a su hija en el día de su cumpleaños

Guardar
Mirtha Legrand le dedicó unas
Mirtha Legrand le dedicó unas tiernas palabras a Marcela Tinayre en el día de su cumpleaños (Instagram)

Este viernes 31 de octubre fue una jornada especial para la televisión argentina. Mirtha Legrand, la gran diva de las mesazas, celebró nada menos que el cumpleaños número 75 de su hija, Marcela Tinayre, un vínculo que a lo largo de décadas se convirtió no solo en una historia de familia sino en un auténtico símbolo del espectáculo nacional. Fiel a su estilo, la conductora eligió rendirle homenaje a su hija de la manera que mejor le sale: a través de las redes sociales, con palabras llenas de emoción y una imagen cargada de ternura y complicidad.

En sus historias de Instagram, la presentadora de La Noche de Mirtha (El Trece) abrió su corazón en un mensaje corto y directo, pero capaz de abrazar a todas las generaciones. “Feliz cumpleaños, hija querida, ¡siempre estaré a tu lado!”, escribió, sumando emojis de corazones que reflejan el gran amor y la complicidad que las une más allá de las cámaras y los focos. El texto fue acompañado por una delicada postal en blanco y negro donde se la pudo apreciar a Mirtha recibiendo un beso en la mejilla por parte de Marcela, ambas con looks de gala, en una de esas ocasiones que quedan grabadas para siempre en el álbum personal y también en el gran archivo de la televisión argentina.

Lejos de una postal formal, el gesto de Mirtha dejó en claro que el paso del tiempo no hace más que fortalecer el lazo entre madre e hija. Marcela ha sido su gran compañera en la vida y en el trabajo: juntas han compartido momentos frente a las cámaras, escenarios, homenajes y momentos inolvidables en público y en privado. Y ahora, la admiración de la presentadora se trasladó ahora a las redes sociales.

Mirtha Legrand le escribió a
Mirtha Legrand le escribió a su hija para festejar sus 75 años

La historia entre las dos está marcada por hitos y muestras de cariño mutuo. Cada año, la familia Legrand-Tinayre reinventa la costumbre de expresarse afecto y gratitud en el cumpleaños del otro, dejando ver al público que detrás del glamour y la profesionalidad reina la ternura y la admiración sincera. Así como Mirtha saludó hoy a Marcela, no pasó desapercibido el mensaje que la propia Tinayre le dedicó a su madre en febrero pasado, cuando la gran diva de las mesazas cumplió 98 años. En esa oportunidad, Marcela subió a sus redes un emotivo posteo acompañado por una serie de fotos de diferentes etapas junto a su madre.

Gracias a la vida mamacita, de compartir el día a día. Sos un ser maravilloso, plena de vida, de respeto. Cuánto te amo y cuánto me enseñaste. ¡Feliz cumpleaños!”, le escribió Marcela, recibiendo una catarata de ‘me gusta’ de sus seguidores. Entre las imágenes elegidas para esa fecha, aparecieron recuerdos inolvidables: desde la infancia de Marcela hasta logros profesionales y celebraciones familiares, postales donde la conexión entre madre e hija siempre parece renovarse, más allá de los años y los escenarios.

El posteo de Mirtha en este 31 de octubre se suma a una larga lista de momentos públicos y privados entre ambas, donde la conductora siempre dejó en claro cuán importante es su hija en cada paso que da. No han sido pocas las veces en que Marcela acompañó a su madre en eventos, entregas de premios, comidas de gala y hasta en homenajes en los que la figura de Legrand fue reconocida por varias generaciones de artistas y periodistas.

Una de las tantas postales
Una de las tantas postales familiares que eligió Marcela para homenajear a la conductora en febrero pasado (Instagram)

En todas esas ocasiones, la actitud de madre e hija fue la de anfitrionas solidarias, dando espacio a los afectos y fortaleciendo un vínculo que se convierte en ejemplo de respeto, compañerismo y agradecimiento en el mundo del espectáculo y la vida misma. La comunicación pública y privada queda registrada a través de gestos, palabras y esas fotos que ya son un testimonio de amor incondicional.

Así, en el día que Marcela dio la bienvenida a sus 75 años, la conductora volvió a mostrar que el cariño y la presencia son la clave de cualquier relación verdadera. Un beso, una foto de gala, un mensaje sencillo y explícito: la diva y su hija celebran su historia e invitan a todos a mirar con ternura el álbum del pasado y el presente.

Temas Relacionados

Mirtha LegrandMarcela TinayreCumpleañosPosteoLa Noche de Mirtha

Últimas Noticias

El conjunto elegido por Valeria Mazza para conducir el Bailando español: lentejuelas y espalda descubierta

La modelo deslumbró en una nueva gala del reality de baile de Telecinco y se llevó todas las miradas con un look en color violeta

El conjunto elegido por Valeria

La furia de Wanda Nara con Mauro Icardi: “Ojalá no preguntes más por qué nadie te quiere ver”

La conductora de MasterChef usó sus redes sociales para hacer un descargo en contra del delantero del Galatasaray. Los fuertes reproches que le hizo y un comentario en contra de la China Suárez

La furia de Wanda Nara

La China Suárez presumió del costoso regalo que Mauro Icardi mandó a hacer para ella: “Moría por ese bolso”

La actriz se fotografió con el preciado objeto y luego publicó la tarjeta escrita por el futbolista que la acompañaba. Cuál es el precio en la página oficial de la marca

La China Suárez presumió del

Wanda Nara vivió un día escolar completo con sus hijas y Martín Migueles: rutina, juegos y apoyo en familia

La empresaria y su novio pasaron la mañana en el colegio de las pequeñas para pasar una jornada llena de actividades

Wanda Nara vivió un día

Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto criticaron la música de L-Gante y hablaron de la relación con los representantes

Los músicos reflexionaron sobre la obra del artista de cumbia 420 y señalaron que, a veces, deslindar la representación en un familiar o amigo “te arrastra al abismo”

Lito Vitale y Juan Carlos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dos camionetas chocaron de frente

Dos camionetas chocaron de frente en Ruta Nacional 12: murieron cuatro personas

Los argentinos compraron más de 5.000 millones de dólares en septiembre, la cifra más alta desde 2018

Entre Ríos consiguió $48 mil millones de Nación para atender deudas previsionales

María Eugenia Vidal expuso su búsqueda laboral: “Encontrar trabajo después de los 50 no es fácil”

El teorema de Pitágoras: la historia oculta de los números irracionales y el fin del mundo matemático perfecto

INFOBAE AMÉRICA
Alerta meteoritos: expertos advierten un

Alerta meteoritos: expertos advierten un aumento del riesgo de impactos en la próxima década

Adry Balbo: “En los murales tengo que trabajar con rapidez y logro un paralelismo con las carreras de Fórmula 1”

Tras el operativo contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro, Paraguay declaró al grupo narco como organización terrorista

El regreso de la Virgen con el Niño: un robo sin resolver, la búsqueda internacional y el misterio de las páginas perdidas del Renacimiento

Xi Jinping y Mark Carney se reunieron para relanzar la relación entre China y Canadá

TELESHOW
El conjunto elegido por Valeria

El conjunto elegido por Valeria Mazza para conducir el Bailando español: lentejuelas y espalda descubierta

La furia de Wanda Nara con Mauro Icardi: “Ojalá no preguntes más por qué nadie te quiere ver”

La China Suárez presumió del costoso regalo que Mauro Icardi mandó a hacer para ella: “Moría por ese bolso”

Wanda Nara vivió un día escolar completo con sus hijas y Martín Migueles: rutina, juegos y apoyo en familia

Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto criticaron la música de L-Gante y hablaron de la relación con los representantes