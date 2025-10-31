Teleshow

Los videos de Franco Colapinto y Meri Deal, la excantante de Toco para vos, entre abrazos y besos

Pepe Ochoa presentó en LAM imágenes del piloto y la intérprete uruguaya muy acaramelados. El rol de Bizarrap

La noche posterior a la carrera de Fórmula 1 en México no fue una más. En LAM (América) presentaron imágenes y videos que mostraban a Franco Colapinto, piloto del equipo Alpine, junto a Meri Deal, cantante uruguaya y exintegrante de Toco para vos, en el VIP de una discoteca exclusiva.

Pepe Ochoa compartió el material, que rápidamente generó rumores de romance y una ola de comentarios en redes sociales: allí aparecen Colapinto y Deal en una secuencia que incluyó charlas al oído, gestos de complicidad y un ambiente de evidente cercanía. Según relató el panelista, la cantante logró acceder al sector más exclusivo del boliche, donde se encontraban el piloto, el productor musical Bizarrap y otros invitados.

Las imágenes de de Franco Colapinto y Meri Deal en una discoteca mexicana (LAM, América)

El primer video mostró a la pareja conversando de manera íntima, en lo que Ochoa describió como un inicio tímido que luego se volvió más audaz: “Le habló un poquito al oído y arrancaron medio timidones, pero él de repente puso sexta y ahí no chocó”, comentó.

Abrazos y besos entre el piloto de carrera y la cantante

A lo largo de la noche, las cámaras captaron un momento clave: el beso entre el piloto de carreras y la cantante que perteneció a la banda de cumbia uruguaya. El panelista detalló que ambos permanecieron juntos durante toda la velada, compartiendo abrazos y gestos afectuosos. Una de las fotografías difundidas mostró al piloto abrazando a la cantante desde atrás, reforzando la percepción de cercanía entre ambos. Finalmente, las imágenes los mostraron retirándose juntos del lugar, lo que alimentó aún más las versiones sobre el nacimiento de un posible romance.

Meri Deal, la excantante de Toco para vos (Crédito: Matias Arbotto)

La fiesta tuvo lugar el domingo por la noche, tras la participación de Colapinto en la carrera de Fórmula 1 en México. El evento reunió a varias celebridades en el VIP, entre ellas Bizarrap, quien, según los comentarios en el programa, habría presenciado la interacción entre el piloto y la cantante. La presencia de figuras del deporte y la música en un ambiente relajado contribuyó a que las imágenes cobraran mayor relevancia mediática.

En febrero de este año, Franco Colapinto realizó declaraciones sobre el vínculo que lo unió mediáticamente a China Suárez, durante la presentación de la temporada setenta y cinco de la Fórmula 1 en Londres, donde se lo vio enfocado en su nuevo desafío con la escudería Alpine. A pesar de que ya habían pasado tres meses desde que surgió el revuelo por las imágenes junto a la actriz en Madrid, sus palabras volvieron a marcar posición ante la atención del público y los medios.

Consultado por Telenoche en la capital británica, el piloto argentino fue concreto sobre la repercusión de los rumores de romance. Mientras se emitían imágenes de ambos caminando por la Gran Vía madrileña, la periodista Dominique Metzger preguntó sobre el efecto que tuvieron esas versiones. “A mí eso por suerte no me afectó”, aseguró Colapinto, y luego amplió: “Obviamente que soy muy chico y siento que es muy fácil criticar cuando nunca estuviste en una situación así”.

El joven, primer argentino en la Fórmula 1 tras veintitrés años de ausencia, profundizó acerca del impacto de la exposición y cómo enfrentó la presión pública en momentos claves de su carrera: “Cuando crecés tan rápido, y de golpe pasás de ser un pibe normal que tenía dieciocho años, a que te empieza a conocer la gente, es complicado manejarlo”.

Además, remarcó la importancia de capitalizar las experiencias, incluso las que derivan en polémica: “Cuando uno comete errores, lo importante es aprender de ellos. Yo siento que soy un deportista, y obviamente tampoco me gustó que se hable de mi vida privada cuando se tendría que hablar de mi deporte”.

El episodio que disparó la especulación sobre un romance se remonta a noviembre, cuando ambos fueron vistos juntos en la Gran Vía de Madrid. La presencia discreta, con gorras y gafas oscuras, no les bastó para pasar inadvertidos y pronto la noticia ocupó el centro de atención. Valentina Moreno, una argentina residente en Galicia, relató a Teleshow cómo se cruzó con ellos: “Estaba con unas amigas caminando por Gran Vía y de pronto siento que alguien pasa cerca de mí. Levanto la cabeza y los veo: iban juntos, muy cerca, como de incógnito”.

