La nueva vida de Pekeño 77, el trapero que grabó con Bizarrap y estuvo preso por robar en un country

Facundo Cedrés fue visto trabajando en una heladería, luego de cumplir su condena. Tras alejarse de la música, acaba de estrenar un tema y confirmó su vuelta a los escenarios

Sol de María

Por Sol de María

Pekeño 77 anunció el lanzamiento de su nuevo tema 'Tricks', en colaboración con Falke, disponible en plataformas digitales (Instagram)

Facundo Cedrés, conocido en la escena urbana como Peke 77, volvió a ser noticia este fin de semana al ser fotografiado trabajando en una heladería artesanal durante la 86ª edición de la Expo Rural de San Carlos, en el departamento de Maldonado, Uruguay.

El músico, que alcanzó gran popularidad en la escena del trap rioplatense y supo llenar salas tanto en su país natal como en Argentina, fue visto sirviendo helados y atendiendo al público, en una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El contraste entre la foto actual y su pasado reciente llamó la atención de sus seguidores. Peke 77 fue una de las figuras más reconocidas del trap uruguayo, en colaboraciones junto a Rubén Rada, Duki, Trueno y Bizarrap, y canciones que superaron los 20 millones de reproducciones en YouTube, como Rangos II, Arriba las manos y Coronando II. En 2019 se convirtió en el primer artista de su país del género urbano en presentarse en La Trastienda de Buenos Aires, un hito que lo posicionó entre los exponentes más prometedores del movimiento.

Sin embargo, en 2023 su carrera dio un giro abrupto. En agosto de ese año, Cedrés fue detenido en Buenos Aires acusado de participar en una serie de robos en un country de San Vicente. Según la investigación policial, un grupo de personas había ingresado al barrio cerrado El Lauquen cortando el alambrado perimetral y sustraído objetos de valor de tres viviendas deshabitadas. Peke fue sorprendido mientras intentaba escapar con un bolso en el que se hallaron relojes, perfumes y dinero en efectivo. También se le secuestraron guantes de látex y una mochila con pertenencias presuntamente robadas.

El músico pasó más de un año detenido antes de recuperar la libertad. Durante ese tiempo, según declaró en entrevistas a medios uruguayos, reflexionó sobre su vida y las consecuencias de sus actos. En varias de sus canciones posteriores, el trapero ya había dejado entrever una mirada crítica sobre su entorno y su paso por situaciones límite. “Prefiero mostrar lo que viví, no ocultarlo. Pero no lo quiero vivir de nuevo”, dijo en La Viola (TN).

Tras su liberación, Cedrés regresó a Uruguay en busca de un nuevo comienzo. Lejos de los estudios de grabación y los escenarios, decidió instalarse temporalmente en el departamento de Maldonado, donde comenzó a trabajar en una heladería artesanal, actividad con la que reapareció públicamente durante la Expo Rural de San Carlos. La foto del trapero detrás del mostrador se volvió viral, generando una mezcla de sorpresa y mensajes de apoyo.

Poco después de que se viralizara la imagen, el artista rompió el silencio a través de sus historias de Instagram, donde confirmó que, pese al alejamiento de la escena, no había abandonado la música. “Ya que andamos lejos de los micrófonos y toda esa huelga, tengo una buena noticia: mañana sale un tema que mucha gente estaba esperando”, comenzó diciendo.

Con su estilo directo, dejó entrever que el lanzamiento marcaría un renacer artístico y personal: “Han pasado muchas cosas, pero el Peke sigue siendo el Peke. Lo que va a salir va a ser un tema en el cual ustedes van a decir: ‘Esto es lo que el Peke es’. Para que abran los ojos”.

El tema al que hacía referencia, titulado “Tricks”, se estrenó oficialmente este jueves y ya está disponible en todas las plataformas digitales. Se trata de una colaboración con Falke, otro exponente del trap uruguayo. “Querían trap de la costa, presente”, escribió Falke en su cuenta de Instagram al anunciar el lanzamiento, que en apenas horas comenzó a sumar miles de reproducciones y comentarios.

Pero eso no es todo. En paralelo al estreno, Peke confirmó su regreso a los escenarios: el próximo 7 de noviembre se presentará en el boliche La China, en Montevideo, bajo el lema “La vuelta: Peke 77”. La publicación del evento ya acumula miles de likes y mensajes de entusiasmo de sus seguidores.

