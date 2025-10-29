Marixa Balli contó cuál es su regla de oro en el amor: “No te lo recomiendo”

Marixa Balli aconsejó no volver con un ex y se convirtió en tendencia en redes sociales con su frase contundente (Video: Sería Increíble, OLGA)

Marixa Balli volvió a dejar una de esas frases que rápidamente se convierten en meme y manual de supervivencia amorosa. Invitada a Sería Increíble (Luzu TV), la expanelista de LAM fue consultada sobre qué haría si un ex reaparece con intenciones de recomponer la relación, y su respuesta —entre carcajadas y sinceridad brutal— fue categórica: “No se vuelve con un ex”.

“Volver con el ex, yo no te lo recomiendo. No te lo recomiendo porque si ya te peleaste, a lo mejor lo superaste, lo transitaste, pero sufriste. Así que yo te digo: salí de ahí, podés ir a comer, le hacés gastar un manguito”, comenzó diciendo la actual participante de MasterChef Celebrity (Telefe), con ese tono inconfundible que mezcla humor, sensatez y experiencia.

Su comentario desató risas inmediatas entre los conductores, pero Balli redobló la apuesta y siguió con su explicación: “Disfrutá de una buena comida. Si querés pasar un buen momento, lo podés hacer. Pero no te enganches. A lo mejor tenés más experiencia que cuando saliste con él…”.

La expanelista de LAM compartió su experiencia personal y adviertió sobre los riesgos emocionales de retomar relaciones pasadas

Carla Quevedo, divertida, intervino con picardía: “Claro, claro. Mostrale lo que aprendiste”. Entre carcajadas, Toto Kirzner acotó: “Otra cosa es, hay que estar abierto a todo”. Marixa, sin perder el hilo ni el humor, remató con su estilo característico: “Hay que ver, porque si el hombre es muy orgulloso, no deja que le enseñes cositas nuevas. Entonces, disfrutá. Hacele gastar una cenita. Si tenés ganas de pasar un buen momento, hacelo. Pero no vuelvas. No se vuelve con un ex”.

Durante la misma entrevista, Marixa abrió su corazón y reveló un detalle estremecedor del accidente que marcó su vida en el año 2000. Antes del siniestro en la Ruta 2, en el que perdió la vida su pareja de ese momento, Mariano Fischer, la bailarina había recibido una advertencia que con el tiempo cobraría un sentido escalofriante.

Marixa Balli relató la premonitoria advertencia que recibió antes del trágico accidente donde falleció su pareja Mariano Fischer (Video: Sería Increíble, OLGA)

“Una semana antes del viaje me lo dijo una peluquera de Canal 9, una mujer divina que aseguraba tener visiones. Me miró y me dijo: ‘Tené cuidado. Veo mucha sangre’. En ese momento yo estaba en un momento muy explosivo, viajaba todo el tiempo, y me dio miedo”, relató. La advertencia la dejó inquieta, aunque trató de no darle demasiada importancia. Sin embargo, una segunda persona le hizo un comentario similar, y esa coincidencia terminó por inquietarla. “Otra persona del ambiente me dijo algo parecido. Me marcó mucho, porque a la semana me pasó a mí y, tres meses después, le pasó a él”, recordó en alusión a Rodrigo Bueno, su expareja, quien murió en junio de 2000 en un accidente en la autopista Buenos Aires–La Plata.

En ese contexto, Balli recordó que la mujer que le había hablado de la visión le entregó una estampita de la Virgen Desatanudos. “Me la dio para que me cuidara. Yo la tenía siempre conmigo, la leía todo el tiempo. Pero cuando fui a Mar del Plata a ver a mi papá, que estaba internado, no sé por qué no la leí. Cuando volví, paramos en Castelli a cargar nafta y sentí algo raro, algo adentro mío me dijo: ‘No llego a Buenos Aires’”, relató, todavía conmovida por esa sensación premonitoria.

El accidente en la Ruta 2 significó un punto de quiebre para Marixa Balli, quien sobrevivió tras dar 19 vueltas con su auto

A lo largo de su testimonio, Marixa detalló cómo el viaje de regreso se transformó en una secuencia de señales que hoy interpreta como advertencias. “Venía temblando del frío, algo que nunca había sentido. Le pedí a mi novio que bajara la velocidad porque conocía bien la ruta, pero no me hizo caso. Iba muy rápido”, contó. Minutos después, el auto perdió el control, dio varias vueltas en el aire y se estrelló contra el alambrado.

“Fueron 19 vueltas. En un momento pensé: ‘Qué pena lo mal que van a vivir mis viejos y mi hermano’. Ahí me despedí. Fue un milagro que sobreviviera”, confesó con emoción. Años después, definió aquel episodio como el punto de quiebre de su vida: “Después del accidente no pude tener hijos, pero también empecé una nueva vida. Pasé por la muerte y volví”.