MasterChef Celebrity no salió al aire por las elecciones y fue reprogramado: la palabra de Wanda Nara y Grego Rossello

El motivo por el que MasterChef Celebrity no salió al aire el domingo (Video: MasterChef Celebrity reaccionamos en vivo/ Telefe YouTube)

“Hoy no va a haber MasterChef Celebrity. No se enojen conmigo, es lo único que les pido, ni con Tefi Russo. No hay MasterChef porque están con la cobertura de las elecciones”, confirmó Grego Rossello durante la transmisión de Reaccionamos en vivo, el streaming que acompaña cada emisión del reality culinario en las redes oficiales de Telefe.

La noticia sorprendió tanto a los seguidores como al propio equipo del programa. Según explicó el conductor, la emisora decidió extender su programación especial por las Elecciones Legislativas 2025, lo que obligó a levantar el clásico formato del prime time. “Pasó algo que no es culpa de Telefe. Se había programado que los resultados estén antes. Todo se extendió. No tengo una explicación ni voy a hacer una bajada política al respecto”, agregó entre risas, intentando bajar la tensión frente a los más de 45 mil espectadores que aguardaban la gala.

Su compañera en el streaming, Tefi Russo, también se mostró sorprendida por la decisión de último momento. “Hubiésemos preferido saberlo antes, hubiésemos preferido quedarnos en esa situación de casa”, expresó en vivo, mientras Rossello remataba con humor: “Yo vivo a una hora de acá, chicos. No vivo cerca”.

El mensaje de Wanda Nara por la reprogramación de MasterChef Celebrity (Instagram)

Minutos después, Wanda Nara, conductora del ciclo, confirmó la información en sus redes sociales. “El programa de hoy se pasa para el lunes. Prepárense para una noche increíble”, escribió en una historia de Instagram sobre un fondo con el logo del reality y las clásicas llamas de fuego.

De esta manera, la esperada noche de última chance se verá finalmente el lunes, mientras que Telefe decidió emitir en su lugar un capítulo ya emitido de Por el mundo, el ciclo de viajes conducido por Marley.

La suspensión fue especialmente llamativa porque el público esperaba la resolución del desafío de “comida turca”, correspondiente a la última oportunidad para evitar la Gala de Eliminación. En la emisión anterior, MasterChef Celebrity había vivido una de sus noches más desafiantes con la gala de pastelería, donde los famosos debieron preparar una torta brownie con merengue y dulce de leche.

Wanda Nara y todos los famosos de MasterChef Celebrity (Prensa Telefe)

Bajo la atenta mirada de Wanda Nara, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, los doce participantes —entre ellos Eugenia Tobal, Marixa Balli, Ian Lucas, Evangelina Anderson, Luis Ventura y El Chino Leunis— se enfrentaron a una consigna que exigía precisión y trabajo en equipo. La dificultad se duplicó cuando se reveló que solo había dos copias de la receta, colocadas en los extremos del estudio, por lo que los concursantes debieron desplazarse constantemente para leer las instrucciones sin poder dictárselas entre sí.

Tras una jornada repleta de tensión, los mejores platos de la noche fueron los de Valentina Cervantes y Diego “Peque” Schwartzman. La pareja de Enzo Fernández se llevó la medalla dorada, mientras que el extenista conquistó la medalla plateada por la prolijidad y el sabor de su preparación. Ambos se ganaron la inmunidad y el reconocimiento del jurado, consolidándose como dos de los nombres fuertes de esta edición. En tanto, Ian Lucas fue quien terminó con el delantal negro, quedando en riesgo de eliminación, mientras que el resto de los concursantes aseguró su permanencia una semana más.

La gala anterior de MasterChef Celebrity destacó la dificultad de la consigna de pastelería y el influencer Ian Lucas quedó complicado

Con la postergación del domingo, el episodio que se verá este lunes mostrará la revancha del delantal gris, donde los participantes deberán enfrentarse a un nuevo reto culinario que definirá quién sigue en carrera y quién se convierte en el segundo eliminado de la temporada.

No es la primera vez que MasterChef Celebrity sufre modificaciones en su calendario. El pasado miércoles, Telefe también decidió levantar la emisión del programa, pero en esa oportunidad fue por motivos deportivos. El canal priorizó la transmisión de la Copa Conmebol Libertadores, con el partido entre Flamengo y Racing, relatado por Pablo Giralt y comentado por Juan Pablo Varsky. De esta manera, el reality, que habitualmente se transmite de domingo a jueves en el prime time de Telefe, acumula ya dos emisiones postergadas en la misma semana: primero por la programación deportiva y luego por las elecciones legislativas.