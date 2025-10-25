Teleshow

Julieta Poggio contó con qué galán de Hollywood le gustaría protagonizar una escena romántica

La actriz regresó de la meca del cine y respondió un cuestionario sobre su experiencia. El impactante look que lució en el evento

Julieta Poggio reveló con qué actor de Hollywood le gustaría tener escena de besos (Rumis)

Durante esta semana Julieta Poggio cumplió uno de sus grandes sueños en su carrera profesional. La actriz y modelo que saltó a la fama en la edición 2022 de Gran Hermano llegó a Hollywood para promocionar una serie y aprovechó para conocer ese universo de fantasía referido al séptimo arte. Con un impactante vestido verde esmeralda de Verónica de la Canal, Poggio recorrió un lugar de ensueño, entre escenografías clásicas y esa sensación que se proyecta en las colinas donde todo parece ser posible.

A su regreso, compartió parte de su experiencia con sus compañeros de Rumis, quienes la recibieron con un cuestionario basado en su reciente experiencia hollywoodense. Así, Juli eligió ser la hipotética protagonista de una comedia romántica antes que una villana icónica y aseguró que si tuviera que cambiar su look para un papel aceptaría cualquier cosa menos raparse. Aunque la referencia al recordado personaje de Eleven de Stranger Things encarnado por Millie Bobby Brown la hizo dudar.

En cambio, donde no tuvo ningún tipo de dudas fue a la hora de protagonizar un beso en la ficción. Ante la pregunta “¿con qué actor o actriz te gustaría compartir una escena de beso cinematográfico?”, la respuesta llegó inapelable: “Con Ashton Kutcher”. Así, se anotó para compartir elenco con uno de los galanes más reconocidos de su generación, quien está en pareja con Mila Kunis, su compañera en That’s 70 Show.

Ashton Kutcher, el galán ideal
Ashton Kutcher, el galán ideal para Juli Poggio (REUTERS/Aude Guerrucci)

Durante el cuestionario, Poggio se decidió por un Chanel para una hipotética asistencia a los premios Oscar, apuntó que se llevaría a su amigo Lizardo Ponce a vivir con él y aseguró que lo que más extrañaría de Buenos Aires es “la joda”. Y lo justificó: “Es un embole cómo termina todo tan temprano. Tu joda más loca es ir a las ocho, tomar un trago y listo".

Por último, deslizó que si hicieran una película sobre su vida, ella ya tiene un título a mano: “Demasiado hermosa para ser un secreto”. El juego terminó entre aplausos y felicitaciones y una estrella hollywoodense para Poggio gentileza de Rumis. “En algún momento vas a tener tu estrellita en Los Ángeles, pero por el momento la que tenés es esta”, expresó Ponce. Su amiga entendió enseguida el juego y dejó sus manos en el piso, inaugurando simbólicamente la estrella Juli Poggio en la vereda de sus sueños.

Julieta Poggio en Hollywood con
Julieta Poggio en Hollywood con un Verónica De la Canal

Semanas atrás, la modelo contó la emoción por haber adquirido su primera casa propia. La ex Gran Hermano abrió las puertas de su nuevo hogar y desató la reacción de miles de usuarios, quienes siguieron de cerca la presentación sobre cómo avanza la construcción de su departamento.

Julieta Poggio mostró cómo está quedando su departamento: "Qué emoción más grande"

La publicación de Julieta comenzó en la cocina, un ambiente que calificó como uno de sus favoritos por responder exactamente a las expectativas depositadas. La actriz mostró el mobiliario en tonos Himalaya y blanco, con detalles dorados tanto en grifería, bacha y utensilios.

En el pasillo, la joven detuvo la marcha en el primer baño de la casa. El ambiente fue definido como “de princesas” por la propia Julieta, gracias al predominio de revestimientos blancos y el uso de grifería dorada.

Pero la verdadera “estrella” del departamento para la influencer es el vestidor, resultado de una planificación orientada a la máxima capacidad de guardado y a la exhibición organizada de ropa y accesorios. Como narró la bailarina en el desarrollo del video, el vestidor fue diseñado en color madera, con luces LED incorporadas y sectores definidos para prendas de diferentes funciones. Cajones pequeños para ropa interior, compartimentos amplios para calzado y percheros completan un conjunto pensado para optimizar cada rincón del espacio. “Nunca imaginé que iba a quedar tan hermoso... Este antes y después fue mi favorito”, sentenció.

