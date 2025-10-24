Teleshow

Marcelo y Julio Moura recordaron a su hermano Federico en el aniversario de su cumpleaños: “Aferraditos”

Los hermanos recordaron al legendario líder de Virus con mensajes llenos de cariño y nostalgia, compartiendo fotos y recuerdos que conmovieron a los fanáticos del rock argentino en una fecha muy especial

Marcelo y Julio Moura homenajearon
El 23 de octubre habría cumplido 74 años Federico Moura, cantante, compositor y líder de Virus, una de las bandas más influyentes del rock argentino. En el día de su aniversario, sus hermanos Marcelo y Julio Moura —también integrantes del grupo— lo homenajearon con emotivos mensajes en sus redes sociales, recordando su legado artístico y su presencia permanente en la memoria colectiva.

Marcelo Moura compartió en su cuenta de Instagram una foto retro en la que se lo ve junto a Federico, ambos jóvenes, con la mirada fija en cámara y un aire inconfundible de época. “Hoy el cielo suena a vos, ¡feliz cumpleaños, hermano querido!”, escribió el músico, acompañando la publicación con una serie de emojis de corazones. En sus historias, Marcelo también replicó la imagen con una simple pero poderosa palabra: “Aferraditos”, junto al número #74, en alusión a los años que hubiera cumplido el icónico vocalista.

Federico Moura, líder de Virus,
El legado artístico de Federico
La publicación generó una gran respuesta entre sus seguidores y fanáticos del grupo. “Merecidísimo el reconocimiento que está teniendo hoy en día Fede, cosa que hace un par de años no pasaba. Ayer, hoy y siempre, Fede presente”, comentó un usuario. Otro agregó: “Muy feliz cumpleaños para el 1 del la música latinoamericana”.

Por su parte, Julio Moura también se sumó al recuerdo con un posteo cargado de simbolismo. Compartió la foto de una guitarra Fender Stratocaster de 1985, de color negro, con una descripción que remite directamente a su hermano: “Fender Stratocaster 1985 Corona, California. Propiedad de Federico Moura. Nacido un 23 de octubre, artista, músico, compositor, autor y cantante de Virus desde 1980 a 1987. Te saluda con amor tu hermano Julio”.

La guitarra Fender Stratocaster de
El instrumento, que formó parte de varias presentaciones y grabaciones históricas de la banda, se convirtió en una suerte de reliquia familiar. “Perfecto, hermoso, veloz, luminoso. Fede”, comentó una seguidora. Otro fan, emocionado, escribió: “Nadie desaparece de este mundo si queda alguien que lo recuerde. Feliz cumple, Fede. Gracias, Julio, por tu homenaje”.

Federico Moura nació el 23 de octubre de 1951 en La Plata y se convirtió en una de las figuras más trascendentes del rock argentino. Líder, cantante y compositor de Virus, fue un artista que revolucionó la música y la estética de los años ’80 con una propuesta innovadora, sensual y vanguardista. Su carisma y su mirada artística redefinieron los límites del género, marcando un antes y un después en la cultura nacional.

Virus debutó en 1981 con
Desde pequeño, creció en un ambiente familiar donde el arte era parte del día a día. Junto a sus hermanos Julio y Marcelo, con quienes más tarde formaría Virus, compartía tardes musicales y una sensibilidad artística única. Tras pasar un tiempo en Brasil, Federico regresó y se sumó al proyecto que sus hermanos ya habían iniciado. En 1981 debutaron con Wadu Wadu, un disco que rompió con las estructuras del rock argentino de la época, dominado por tonos oscuros y melancólicos.

Su estilo, influenciado por el new wave y la estética del goce, fue recibido con resistencia al principio. Sin embargo, con el tiempo, Virus se consolidó como una banda fundamental. En el recordado festival Prima Rock de 1981, el grupo fue abucheado y agredido con naranjas, pero Federico supo leer el momento con ironía: “Mientras tiraban naranjas, bailaban”, dijo, demostrando su capacidad para transformar la hostilidad en arte.

La tragedia también marcó su vida: la desaparición de su hermano Jorge durante la dictadura militar y, años más tarde, su propia enfermedad. Federico murió en 1988, a los 37 años, víctima del sida. Su muerte dejó un vacío inmenso, pero su legado perdura. Con su elegancia, su inteligencia y su audacia, Moura se transformó en un símbolo de libertad, belleza y modernidad, cuya voz sigue resonando más allá del tiempo.

