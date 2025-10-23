Marley se sometió a una cirugía y compartió su experiencia: “Estoy en una etapa de recuperación”

Marley se operó de cataratas: "Día de cirugía" (Video: Instagram)

La experiencia de Marley luego de su operación ocular fue reflejada en sus publicaciones en redes sociales, donde compartió con sus 8,1 millones de seguidores en Instagram el proceso y las sensaciones vividas tras la intervención.

El conductor de Por el Mundo (Telefe), optó por someterse a una cirugía de cataratas con implante multifocal para dejar de depender de los lentes, procedimiento que él mismo calificó como “una cosa rarísima”, según relató en un video que publicó en sus redes desde el centro médico.

El motivo principal que lo llevó a acceder a la intervención fue, según explicó el animador, fue el cansancio de perder los anteojos semanalmente: “Me estoy levantando temprano porque me van a operar de un ojo y después, la semana que viene, el otro. Estoy cansado de perder los lentes todas las semanas”, explicó, en un mensaje grabado desde su casa antes de acudir a la cirugía. Esta decisión coincidió con su compromiso como reemplazante temporal de Maxi López en MasterChef Celebrity, quien viajó la semana pasada a Suiza durante las grabaciones del ciclo.

“Ahí se ve cuando me están poniendo el multifocal. Esto es por cataratas con implante lioplegable”, explicó Marley sobre el procedimiento que recibió (Instagram)

Ya en plena intervención, el propio conductor mostró imágenes desde el quirófano, visiblemente sedado y bajo la supervisión del médico que le realizó la operación. En el clip, detalló el procedimiento que le realizaban: “Ahí, ya estamos dentro del quirófano donde el doctor Kaufer me está haciendo la cirugía. Miren la precisión y todo. ¡Qué impresionante!”. El conductor luego agregó: “Ahí se ve cuando me están poniendo el multifocal. Esto es por cataratas con implante lioplegable”, describió la técnica empleada.

La duración de la operación fue motivo de asombro para Marley, quien enfatizó lo breve del proceso: “Es impresionante todos los colores que se ven y la sensación en el momento. Además, es súper corto... siete minutos dura nada más”, enfatizó en la publicación, resaltando una de las características del procedimiento.

Mientras se recuperaba en los pasillos del centro médico, los profesionales le solicitaron que compartiera cómo vivió la experiencia, y el presentador no dudó en describirla con su humor habitual: “Increíble. Vi unos colores que nunca vi en mi vida. Estaba como concentrado. Estaba viajando en el espacio, una cosa rarísima”, afirmó frente a las cámaras de su propio teléfono, mientras una profesional lo ayudaba a asearse tras el procedimiento. Además, no perdió la oportunidad de bromear sobre su altura, mostrando que sus pies sobresalían de la camilla. “¡También quería mostrarles que mis pies no entran!”, lanzó, desatando las risas del equipo médico.

El video de Marley a pura ternura con Milenka diciéndole "papá" (Video: Instagram)

Poco después, ya en su hogar, Marley subió un nuevo video reflejando el estado de su ojo intervenido. “Tengo uno celeste y el otro marrón pero ya me estoy poniendo gotitas, y todo. Así que ya estamos en etapa de recuperación y va a quedar muy bueno”, relató en tono optimista. El conductor enfatizó que se encontraba siguiendo los cuidados habituales postoperatorios recomendados por el especialista encargado.

La jornada concluyó con imágenes donde jugaba con su hija Milenka, mostrando que la recuperación avanzaba favorablemente: “Yo ya recuperando de la operación de ojos pero por las dudas me puse anteojos, que están torcidos pero bue, y Milenka me derrite con su ‘pa pa’”, señaló, cerrando la serie de publicaciones en Instagram con una nota personal y familiar.

En diálogo con LAM (América) Marley se refirió al lugar que ocupó de Maxi López y fue honesto sobre sus habilidades gastronómicas: “Yo siempre le cociné a Mirko y a Milenka, y antes, cuando estaba solo en la vida, también me cocinaba. Tengo una noción. No es que no sé cómo se prenden las hornallas ni nada, pero se me han quemado cosas en la vida”. Sin embargo, admitió que no podría sostener un ritmo de grabaciones largo: “No me quedaría si fuera toda una temporada cocinando. Son muchas horas. Yo tengo a Milenka y es un tema”.