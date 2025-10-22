El día de furia de la China Suárez contra las mujeres que la critican: “Si sos fea, vos no te podés dar el lujo de ser mala”

La China Suárez respondió con ironía a los comentarios agresivos en Instagram (Video: Instagram)

La China Suárez volvió a ser tendencia, pero esta vez no por su carrera ni por su vida amorosa: la actriz protagonizó una secuencia viral en Instagram donde enfrentó con ironía los comentarios agresivos que suele recibir en sus publicaciones. Todo comenzó cuando subió una simple secuencia de selfies en las que se la veía dentro de un auto, con el rostro maquillado, un top blanco y la descripción con un emoji de un moño rosa. En la foto aparecía posando con naturalidad, pero los comentarios que llegaron después distaron mucho de ser amables.

Entre los mensajes que comenzaron a aparecer, algunas usuarias le escribieron frases cargadas de sarcasmo y desprecio. “Siempre las mismas fotos pedorras”, lanzó una. Otra apuntó: “Esas pestañas y esa boca”. Una tercera directamente comentó: “Vómito”. Y una más ironizó: “Te faltó un poquito más de zoom ya que no se ve bien tu cara”.

La actriz expuso a sus detractoras tras recibir mensajes de odio en redes sociales

Luego de esa publicación, la China subió una serie de historias que repitieron el mismo patrón: una captura del comentario ofensivo seguida por la foto de perfil de la mujer que lo había escrito. Así, se sucedieron las secuencias una tras otra: comentario, foto; comentario, foto; comentario, foto.

Minutos después, publicó una historia con un primerísimo primer plano de su rostro, donde se le ve parte de un ojo, la nariz y la boca, acompañada por una frase que rápidamente se viralizó: “Ahí vaaaaaa con más zoom. Para que la pongas de fondo de pantalla”, escribió, como una respuesta directa a la usuaria que la habían criticado por el uso de zoom en sus fotos.

La actriz respondió a los comentarios agresivos mostrando los perfiles de quienes la critican

Suárez utilizó historias virales para ridiculizar a mujeres que la atacaron en redes sociales

El conflicto revive el historial de hate que persigue a Suárez desde sus polémicas mediáticas

La respuesta de la actriz replicó la violencia que ella misma sufrió en redes sociales

Si bien los mensajes originales fueron agresivos e innecesarios, la reacción de la actriz tampoco fue bien recibida por todos. Su modo de contestar fue interpretado como una forma de escarnio público y burla, ya que utilizó su cuenta para poner en evidencia a mujeres comunes que no cuentan con su nivel de exposición, poder ni recursos.

Finalmente, la China compartió un video desmaquillándose frente al espejo, acompañada por un audio viral en tono sarcástico que decía: “No podés ser fea y mala. Podés ser linda y mala, pero no fea y mala. Cuando sos fea, vos no te podés dar el lujo de ser mala. Cuando sos fea, vos tenés que trabajar tu personalidad. Entonces, la verdad que la cantidad de envidiosas que tienen cara de burro ahí tirando veneno, yo digo: ‘Hermana...’”.

La etiqueta de 'robamaridos' sigue marcando la imagen pública de la China Suárez

El clip, en el que se la ve relajada y sonriendo mientras se limpia el rostro, fue interpretado como una respuesta directa a las mujeres que la habían criticado. Con ese gesto, reforzó su contraataque: usó sus propias historias para burlarse de las críticas y ridiculizar a sus detractoras ante millones de seguidores. En la misma grabación, escribió: “Buenas noches. Me espera el amor de mi vida en la camita, mis hijos duermen y tengo sueño ya. Descansen”, a modo de darle un cierre más relajado a la secuencia de historias atacando a las mujeres que la criticaron en primer lugar.

El trasfondo del conflicto también tiene historia. Desde hace años, la ex Casi Ángeles arrastra una carga de hate persistente desde los casos mediáticos en los que fue señalada como “la tercera en discordia” —primero con Eugenia Tobal y Nicolás Cabré, luego con Pampita y Benjamín Vicuña, y más recientemente con Wanda Nara y Mauro Icardi—. Esa etiqueta de “robamaridos” marcó su imagen pública y la convirtió en blanco recurrente de insultos y comentarios agresivos. Pero esta vez, al devolver los ataques exponiendo a otras mujeres, la respuesta de la actriz parecería replicar el mismo tipo de violencia que tanto la afectó.