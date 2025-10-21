Maxi el Brother habló de la denuncia de L-Gante: “Lo del dinero no es así”

Maxi el Brother habló de la situación legal con L-Gante (Video: El Trece- Puro Show)

L-Gante sorprendió a todos el lunes por la noche luego de anunciar que tomaría caminos separados con Maxi el Brother, su manager desde que lanzó su carrera musical. En ese momento, contó que lo había denunciado por sospechas a la hora de tratar su economía, razón por la cual el nuevo abogado del músico, Agustín Rodríguez, afirmó que le pedirá una rendición de cuentas por los contratos que hizo a lo largo de los años.

Maxi le envió una serie de audios a Marcia Frisciotti, conocida como Pochi y panelista de Puro Show (El Trece). En pocas palabras, el manager negó todo: "Te pongo sí y no, porque sí tenemos nuestras diferencias, estamos hablando, pero no hay ninguna denuncia, que yo sepa“. Luego, con respecto al tema económico, le restó importancia: ”Lo del dinero no es así, eso se aclarará, obvio. Se pedirá rendición de cuentas de ambos lados y listo, normal“.

Cuando Pochi le preguntó acerca de los contratos ilegales, se mostró confundido, pero negó su existencia: “No entiendo a qué se refiere. Si es el contrato que tiene conmigo o alguno de una presentación. Porque contrato ilegal no hay ninguno“.

“Lo mismo de siempre, o sea, discusiones, porque cada uno tiene diferentes criterios o distintos modos de resolver y de hacer las cosas, nada más. Pero bueno, hay que ver cómo se desarrolla todo esto”, cerró el tema. En sus redes sociales, Maxi todavía tiene a Elián como uno de los artistas bajo su ala, sin embargo, decidió poner su perfil en modo privado.

El comunicado que posteo L-Gante para anunciar su separación empresarial con Maxi el Brother (Foto: Instagram)

Todo el escándalo comenzó en las redes sociales de L-Gante, el cantante borró todas las publicaciones que tenía en su perfil, cambió la biografía y posteó el comunicado que le dio inicio a este capítulo de la historia. “Quiero contarles que desde hoy comienzo una nueva etapa en mi carrera. He decidido cambiar mi equipo de trabajo y representación, y quiero agradecer de corazón a todos los que me acompañaron hasta acá por su dedicación y compromiso”, escribió el músico en una publicación que en pocas horas generó una gran cantidad de likes.

El texto, sobrio y con tono reflexivo, marca un punto de inflexión en la historia profesional del artista. “A partir de ahora, inicio un nuevo camino junto a mi disquera, enfocado en mostrarles la mejor versión de mí como cantante y como artista”, agregó, dejando en claro que su decisión no se trata solo de un cambio contractual, sino también de un reencuentro personal con su carrera.

En otro tramo del mensaje, el referente de la cumbia 420 llevó tranquilidad al entorno laboral que mantiene con productores y organizadores de eventos. “También quiero llevar tranquilidad a todas las empresas y productores que hayan contratado algún show conmigo: todos los contratos vigentes serán respetados. Pueden comunicarse por mensaje directo (DM) para cualquier coordinación”, aclaró. El cierre del comunicado resume el espíritu de este nuevo comienzo: “Gracias por el apoyo de siempre. Se viene una nueva etapa, y voy con todo”.

L-Gante denunció que su representante, Maxi El Brother, le debe un millón de dólares: "Soy el único perjudicado" (Video: América TV-DDM)

En diálogo con Mariana Fabbiani, L-Gante contó cómo está atravesando este nuevo presente: “Estoy en una situación de tomar el mayor control que pueda de mis cosas, tanto en el trabajo como en mi vida. En una circunstancia, no lo vi tan así y perdí el control de bastantes cosas”. Con tono calmo y reflexivo, agregó: “Me puse a ordenar todo lo posible de la manera más prolija, para poder seguir trabajando con los compromisos que quedan pendientes”.

Durante la conversación, el músico también se refirió a la desilusión que le causó el conflicto con su exrepresentante. “A mi punto de vista, se han dejado pasar bastantes cosas y algunas se fueron de las manos. Otras, quizás, hasta las vi pasar a propósito, y al que perjudica siempre es a mí y a mi familia”, dijo. “Me gustaría ser el culpable yo de si algo malo me pasa”, agregó, en un intento por recuperar su autonomía y evitar nuevos conflictos en su entorno laboral.

Fabbiani destacó su madurez al enfrentar el tema y le preguntó si se había sentido estafado. “Desilusionado, decepcionado, un poco”, respondió el músico, dejando entrever la profundidad del problema. Sin embargo, evitó entrar en confrontaciones personales: “Siempre espero algo bueno de una persona en la que confié”, expresó.