La reacción viral de Nico Occhiato por la arriesgada hazaña de Flor Jazmín en Fuerza Bruta

La insólita reacción de Nico Occhiato cuando vio a su novia Flor Jazmín volar en Fuerza Bruta

“Estás re loca Flor Jazmín, y me encanta”, escribió Nico Occhiato en sus redes sociales tras presenciar la impactante actuación de su pareja, Flor Jazmín Peña, en el espectáculo Fuerza Bruta. La ovación del público y la efusividad de los comentarios en internet acompañaron el momento en que la bailarina y actriz desafió la gravedad, girando y corriendo sobre el aire a varios metros del suelo sostenida por arneses, en una de las escenas más vertiginosas del show. La reacción de Occhiato, conductor de Luzu TV, se viralizó rápidamente y se convirtió en uno de los temas más comentados entre los seguidores de la pareja y del espectáculo.

La repercusión en redes sociales no tardó en multiplicarse. Entre los mensajes más destacados, un usuario celebró el contraste entre ambos: “Qué risa que me da que Flor se anime a literalmente VOLAR POR EL AIRE y que Nico le tenga miedo hasta a las montañas rusas”. Otros internautas resaltaron la complicidad y el apoyo mutuo que caracteriza a la pareja, describiéndolos como “el complemento ideal en todo estos dos”. La valentía de Flor en el escenario y la espontaneidad de Occhiato al compartir su asombro generaron una ola de reacciones positivas y muestras de admiración.

La reacción de Nico Occhiato cuando vio a su novia Flor Jazmín Peña "volando" en Fuerza Bruta (Instagram)

A mediados de junio, la influencer y bailarina decidió dar un giro en su carrera y regresar al teatro, una decisión que compartió en una entrevista para Teleshow. Tras cinco años de éxito en el streaming con Nadie dice Nada, donde se consolidó como referente entre el público joven y se consagró campeona del Bailando 2019, Flor sintió la necesidad de reconectar con su faceta artística más profunda. “Fue una propuesta que me encantó desde el principio. Yo venía con muchas ganas de volver a subirme al escenario”, relató sobre su motivación para aceptar el nuevo desafío.

El regreso de Flor a las tablas se materializa en La Llamada, el musical creado por Javier Calvo y Javier Ambrossi, que se estrenó el 15 de julio en el Teatro Astros de Buenos Aires. En esta obra, Flor interpreta a Susana Romero, uno de los personajes centrales de una historia que fusiona espiritualidad, adolescencia, libertad y música de Whitney Houston. Para Flor, la experiencia representa un reencuentro con la intensidad y el compromiso del teatro, un espacio que describe como “más introspectivo, más físico, más comprometido”.

Flor Jazmín deslumbró con su destreza en el espectáculo y Nico Occhiato admiró sus habilidades (Instagram)

La decisión de sumarse a La Llamada implicó para Flor un proceso de introspección y valentía. “Después de cinco años intensos, tenía ganas de poder volver a lo que era mi rutina antes y a los escenarios, que es algo que me apasiona y que me encanta”, explicó. El proyecto llegó a través de Vane Pellizzeri, quien la propuso para el papel y facilitó el contacto con la producción. Flor destacó el desafío de cantar en escena por primera vez y la calidad del elenco, así como el mensaje y el humor de la obra. “Me pareció súper desafiante. Yo nunca canté en el escenario. Esta propuesta me hace cantar, bailar y actuar”, señaló.

El proceso de transición no estuvo exento de temores. Flor admitió que sintió miedo al reducir su participación en el streaming para priorizar su bienestar y su desarrollo artístico. “Temía que no aceptaran que estuviera menos días. Nunca nadie lo había hecho. Pero por suerte Nico y los directivos entendieron que uno para estar bien y dar lo mejor, también tiene que estar bien”, expresó. El apoyo de su entorno resultó clave para afrontar el cambio y asumir nuevos desafíos. Este viernes, cuando volvió a subirse al escenario para demostrar todas sus habilidades, destreza y sobre todo,fuerza, su novio desde la platea aplaudió entre el asombro y la admiración.