Teleshow

Leticia Brédice habló de la obsesión por la delgadez en la década del ‘90: “Consumir anfetaminas era muy fácil”

La actriz sorprendió al contar cómo el consumo de sustancias eran moneda corriente en la industria audiovisual en sus inicios, mostrando el lado menos glamoroso de la fama en esa época

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Leticia Brédice reveló la presión por los estereotipos de belleza y el consumo de anfetaminas en el cine argentino de los años 90 (Video: Instagram)

En una charla tan descontracturada como profunda, Leticia Brédice visitó el piso de Intrusos (América TV) y abrió su corazón sobre una de las etapas más intensas de su vida profesional: sus comienzos en el cine argentino durante los años 90, una época marcada por los estereotipos de belleza, las exigencias del cuerpo y los excesos normalizados en la industria del espectáculo.

La actriz, reconocida por su talento y su estilo sin filtros, sorprendió al recordar cómo fueron sus primeros pasos en el mundo del cine, cuando con apenas 20 años protagonizó escenas de alto voltaje que la expusieron como pocas. “Cuando era chica, en mi primera película, estoy más tiempo desnuda que vestida. Y ahí empezaron todos mis problemas con el cuerpo”, comenzó relatando.

Frente a la atenta mirada del panel, Brédice fue más allá y habló sin rodeos sobre los hábitos de aquella época. “En los 90 consumir anfetaminas era muy fácil”, aseguró. La periodista Karina Iavícoli le preguntó directamente si había recurrido a ellas, y Leticia lo confirmó con honestidad brutal: “Sí. Era para estar como se esperaba, para estar a la altura de la circunstancia. Ibas a probarte ropa y te decían: ‘Si tuvieses dos kilitos menos, esta pollera te quedaría soñada’. Las vestuaristas, todas teníamos esa cabeza. No culpo a nadie, era la mentalidad de esos años”.

El film 'Años rebeldes' marcó
El film 'Años rebeldes' marcó el debut de Brédice y abordó el conflicto generacional y la búsqueda de autonomía femenina

La actriz explicó que, aunque siempre fue delgada, la presión por encajar en un ideal de belleza era constante. “Yo no me daba cuenta de lo que estaba haciendo, era algo naturalizado. Algunas actrices grandes me decían: ‘No lo hagas más’, pero otras me confesaban: ‘Yo también lo hago’”, reflexionó.

El debut cinematográfico de Brédice se dio en el film Años rebeldes. En junio de este año, Alexis Puig relató en su cuenta de Instagram que, tras años de intentos infructuosos, su esposa, Luciana Méndez, finalmente encontró una versión doblada al italiano de la película.

Según lo publicado en sus redes sociales, detalló: “A los 18 años participé de una película (coproducción entre Italia y Argentina) titulada Años rebeldes, dirigida por Rosalía Polizzi. Fue el debut cinematográfico de Leticia. Se estrenó en cines varios años después de terminada y durante mucho tiempo intenté conseguir una copia. Finalmente mi esposa Luciana Méndez logró encontrar una versión doblada al italiano. Ahí me verán caracterizado como un cadete militar en la Argentina de 1950”.

La historia de 'Años rebeldes' refleja los conflictos familiares y sociales en la Argentina de 1950, con un enfoque en la independencia juvenil

La película, cuyo título alternativo es Anni Rebelli, fue dirigida por Polizzi, quien se radicó en Italia en 1961, y se basó en un guion propio escrito junto a Mario Prósperi. Su estrenó en la Argentina tuvo lugar el 5 de diciembre de 1996, varios años después de su finalización. El elenco principal incluyó también a Massimo Dapporto, Inda Ledesma y Esther Goris.

Según la sinopsis, la historia se centra en el despertar de una adolescente, Laura, y los conflictos que surgen con su padre, Francesco Loiacono, un sastre humilde que experimenta celos y sentimientos de traición ante la independencia creciente de su hija. El hombre observa con inquietud cada paso que da la joven hacia su autonomía.

Sus actividades cotidianas, como acudir a la biblioteca, asistir a fiestas con amigas, interesarse por el cine o coleccionar fotografías de actores, se convierten en motivos de irritación para el padre. Incluso la participación de Laura en discusiones políticas alimenta la sensación de pérdida de control de Francesco sobre su hija, lo que intensifica el conflicto generacional y cultural dentro del hogar.

El debut de Leticia Brédice en el cine con este filme resultó especialmente significativo, ya que le valió el Premio Cóndor de Plata a la Mejor Revelación Femenina, otorgado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina en 1997. Además, Alessandra Acciai recibió el Premio Goblet der Plata a la Mejor Revelación Femenina por su participación en la misma película.

Temas Relacionados

Leticia Brédice

Últimas Noticias

Maxi López se ausentará de MasterChef Celebrity: los famosos conductores que se barajan para reemplazarlo

Paula Varela aseguró que una figura muy importante de Telefe podría tomar el lugar del exfutbolista. Mientras que Yanina Latorre sumó otro nombre fuerte en danza

Maxi López se ausentará de

Nazarena Vélez contó la tremenda imagen que halló al revisar el celular de su pareja, Santiago Caamaño: “Casi lo mato”

En Bondi Live, la actriz y productora relató lo sucedido al ingresar en los chats privados del actor de En el barro

Nazarena Vélez contó la tremenda

Margaret Atwood, autora de El cuento de la criada, felicitó a la película Belén de Dolores Fonzi

La escritora le dedicó un elogioso mensaje al filme, protagonizado, dirigido y producido por la actriz, por la elección de la Argentina para los Premios Oscar

Margaret Atwood, autora de El

Georgina Barbarossa contó que ya decidió cómo será el día de su muerte: “Tengo todo organizado”

La conductora, quien se aproxima a cumplir 71 años, reveló en una charla con Yanina Latorre los detalles que ideó para esa situación

Georgina Barbarossa contó que ya

Wanda Nara opinó de la relación entre su hermana Zaira y el streamer Bauleti: “Le va a dar un aire fresco”

La conductora de MasterChef opinó con humor sobre la posible relación entre su hermana y el streamer, asegurando que la combinación podría traerle novedades divertidas a la vida de Zaira

Wanda Nara opinó de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
El video de la inquilina

El video de la inquilina de la casa del horror: “Llamaron a la familia de una de las chicas mientras la torturaban”

Nuevas pautas para la mamografía en provincia de Buenos Aires: cuándo iniciar el control del cáncer de mama

El riesgo país volvió a ubicarse por encima de la línea de los 1.000 puntos tras la cumbre Milei-Trump

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Catamarca

Brutal choque en el centro de Córdoba: el conductor tenía el carnet habilitado, pero padecía de epilepsia

INFOBAE AMÉRICA
El primer acero reciclado con

El primer acero reciclado con energía solar en solo dos horas revoluciona la relojería en Suiza

Detectan nuevos tipos de sismos en el volcán más inusual de la Tierra: cómo el estudio del Oldoinyo Lengai podría anticipar erupciones

Denuncian censura y represalias contra periodistas venezolanos por informar sobre el Premio Nobel a María Corina Machado

Transportistas bolivianos bloquearon carreteras en Cochabamba en protesta por el desabastecimiento de combustibles

Haití reabrió la investigación por el asesinato del presidente Jovenel Moïse y pidió ayuda de Estados Unidos y Canadá

TELESHOW
Maxi López se ausentará de

Maxi López se ausentará de MasterChef Celebrity: los famosos conductores que se barajan para reemplazarlo

Nazarena Vélez contó la tremenda imagen que halló al revisar el celular de su pareja, Santiago Caamaño: “Casi lo mato”

Margaret Atwood, autora de El cuento de la criada, felicitó a la película Belén de Dolores Fonzi

Georgina Barbarossa contó que ya decidió cómo será el día de su muerte: “Tengo todo organizado”

Wanda Nara opinó de la relación entre su hermana Zaira y el streamer Bauleti: “Le va a dar un aire fresco”