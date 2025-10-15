Leticia Brédice habló de la obsesión por la delgadez en la década del ‘90: “Consumir anfetaminas era muy fácil”

Leticia Brédice reveló la presión por los estereotipos de belleza y el consumo de anfetaminas en el cine argentino de los años 90 (Video: Instagram)

En una charla tan descontracturada como profunda, Leticia Brédice visitó el piso de Intrusos (América TV) y abrió su corazón sobre una de las etapas más intensas de su vida profesional: sus comienzos en el cine argentino durante los años 90, una época marcada por los estereotipos de belleza, las exigencias del cuerpo y los excesos normalizados en la industria del espectáculo.

La actriz, reconocida por su talento y su estilo sin filtros, sorprendió al recordar cómo fueron sus primeros pasos en el mundo del cine, cuando con apenas 20 años protagonizó escenas de alto voltaje que la expusieron como pocas. “Cuando era chica, en mi primera película, estoy más tiempo desnuda que vestida. Y ahí empezaron todos mis problemas con el cuerpo”, comenzó relatando.

Frente a la atenta mirada del panel, Brédice fue más allá y habló sin rodeos sobre los hábitos de aquella época. “En los 90 consumir anfetaminas era muy fácil”, aseguró. La periodista Karina Iavícoli le preguntó directamente si había recurrido a ellas, y Leticia lo confirmó con honestidad brutal: “Sí. Era para estar como se esperaba, para estar a la altura de la circunstancia. Ibas a probarte ropa y te decían: ‘Si tuvieses dos kilitos menos, esta pollera te quedaría soñada’. Las vestuaristas, todas teníamos esa cabeza. No culpo a nadie, era la mentalidad de esos años”.

El film 'Años rebeldes' marcó el debut de Brédice y abordó el conflicto generacional y la búsqueda de autonomía femenina

La actriz explicó que, aunque siempre fue delgada, la presión por encajar en un ideal de belleza era constante. “Yo no me daba cuenta de lo que estaba haciendo, era algo naturalizado. Algunas actrices grandes me decían: ‘No lo hagas más’, pero otras me confesaban: ‘Yo también lo hago’”, reflexionó.

El debut cinematográfico de Brédice se dio en el film Años rebeldes. En junio de este año, Alexis Puig relató en su cuenta de Instagram que, tras años de intentos infructuosos, su esposa, Luciana Méndez, finalmente encontró una versión doblada al italiano de la película.

Según lo publicado en sus redes sociales, detalló: “A los 18 años participé de una película (coproducción entre Italia y Argentina) titulada Años rebeldes, dirigida por Rosalía Polizzi. Fue el debut cinematográfico de Leticia. Se estrenó en cines varios años después de terminada y durante mucho tiempo intenté conseguir una copia. Finalmente mi esposa Luciana Méndez logró encontrar una versión doblada al italiano. Ahí me verán caracterizado como un cadete militar en la Argentina de 1950”.

La historia de 'Años rebeldes' refleja los conflictos familiares y sociales en la Argentina de 1950, con un enfoque en la independencia juvenil

La película, cuyo título alternativo es Anni Rebelli, fue dirigida por Polizzi, quien se radicó en Italia en 1961, y se basó en un guion propio escrito junto a Mario Prósperi. Su estrenó en la Argentina tuvo lugar el 5 de diciembre de 1996, varios años después de su finalización. El elenco principal incluyó también a Massimo Dapporto, Inda Ledesma y Esther Goris.

Según la sinopsis, la historia se centra en el despertar de una adolescente, Laura, y los conflictos que surgen con su padre, Francesco Loiacono, un sastre humilde que experimenta celos y sentimientos de traición ante la independencia creciente de su hija. El hombre observa con inquietud cada paso que da la joven hacia su autonomía.

Sus actividades cotidianas, como acudir a la biblioteca, asistir a fiestas con amigas, interesarse por el cine o coleccionar fotografías de actores, se convierten en motivos de irritación para el padre. Incluso la participación de Laura en discusiones políticas alimenta la sensación de pérdida de control de Francesco sobre su hija, lo que intensifica el conflicto generacional y cultural dentro del hogar.

El debut de Leticia Brédice en el cine con este filme resultó especialmente significativo, ya que le valió el Premio Cóndor de Plata a la Mejor Revelación Femenina, otorgado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina en 1997. Además, Alessandra Acciai recibió el Premio Goblet der Plata a la Mejor Revelación Femenina por su participación en la misma película.