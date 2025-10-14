Nazarena Vélez contó la tremenda imagen que halló al revisar el celular de su pareja, Santiago Caamaño: “Casi lo mato”

Nazarena Vélez contó qué halló cuando le revisó el Instagram a su pareja, Santiago Caamaño

La revelación de un mensaje privado en redes sociales desató una situación inesperada en la vida de Nazarena Vélez y su pareja, Santiago Caamaño. Durante una emisión de Storytime, el ciclo de Bondi Live conducido por Vélez, su hija Barbie Pucheta y Laura Ubfal, la actriz relató cómo, al revisar accidentalmente el Instagram de Caamaño, se encontró con un contenido que la sorprendió y generó un fuerte malestar.

En el programa, Nazarena Vélez compartió que tanto ella como su pareja habían optado por no tener redes sociales, ya que estas solían ser fuente de conflictos. Sin embargo, narró que en una ocasión, mientras utilizaba el teléfono de Caamaño, accedió a su cuenta de Instagram y, al revisar los mensajes privados, descubrió que una mujer le había enviado imágenes explícitas. “Una mina le había mandado las dos tetas así y la casita peluda”, relató Vélez en vivo, provocando la reacción de asombro de sus compañeras. Añadió que, aunque Caamaño no había interactuado con el mensaje, la situación la afectó profundamente: “Cuando lo vi casi me desmayo. Casi lo mato a él. Él no le había puesto ni like ni nada, pero estaba el mensaje ahí. Se está enterando ahora el Bocha”, confesó la actriz.

Nazarena Vélez está en Storytime junto a Barbie Pucheta y Laura Ubfal

La conversación derivó en una reflexión sobre los celos en las relaciones de pareja. Laura Ubfal intervino señalando que este tipo de situaciones suelen ser problemáticas, mientras que Barbie Pucheta aconsejó evitar a las personas celosas. Vélez coincidió en que la desconfianza puede resultar insoportable, especialmente cuando una de las partes considera que se comporta correctamente. “Y más cuando te comportás bien. No entendés, ¿viste esa cosa aparte? Esa persecuta absoluta”, expresó la actriz, a lo que Ubfal respondió con el dicho: “El ladrón cree que son todos de su condición”.

En agosto, y luego del suceso de la serie En el Barro, donde actúa Caamaño, la actriz defendió la naturaleza ficticia de la producción y minimizó las controversias surgidas en redes sociales: “Lo primero que pienso es que es ficción, que no es un documental, es ficción. Al ser ficción, se puede contar como uno quiera, porque está ficcionado, y yo puedo contar lo que quiera y lo puedo contar como quiero. Eso desde ya. Y después, yo siento que todo lo que se hable, le sirve a la serie. Le sirve porque la gente, por curiosidad o aunque sea para criticar, la va a ver. Entonces, me parece que todo lo que se hable, siempre que no sea con mala leche, que yo no escuché a nadie con mala leche, sinceramente, lo que genera es más polémica y la polémica lo que trae es que la gente la quiera ver”, sostuvo Vélez.

Nazarena Vélez y Santiago Caamaño

La conversación se tornó más personal cuando el cronista le preguntó cómo se sintió al ver las escenas de contenido sexual protagonizadas por su pareja en la serie. Nazarena Vélez admitió que la experiencia le resultó impactante: “No, es que me chocó, me hizo una cosita acá en el pecho la parte sexual, pero bueno, ya pasó. Dije: ‘¿Yo estoy con este hombre, con este bigotudo acá al lado?’. No, quería salir corriendo. Te amo, Bocha. Te amo mucho porque si no, no sé cómo me banqué esa serie, cómo me banqué esas escenas es porque te amo. Ahora hablando en serio, sos un gran actor. Estoy muy orgullosa. Sos un genio. La rompés toda. Venís laburando hace tantos, tantos años, pero así todo esto recién empieza. Empieza lo mejor para vos. Te amo. Contá cómo fue mi reacción el día que vimos la serie, que vimos eso, justo esos dos capítulos juntos. Contá cómo fue mi reacción y después mándenme a terapia”, expresó la actriz, dejando en evidencia tanto su orgullo profesional por el trabajo de Caamaño como la dificultad personal que le supuso enfrentar esas escenas.