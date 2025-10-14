La Joaqui contó por qué todavía no hizo un tema con Luck Ra: “Me preocupa mucho fallar”

La Joaqui habló del miedo que le da colaborar con Luck Ra (Video: Olga)

El lunes marcó una jornada significativa para La Joaqui, con su debut en MasterChef Celebrity (Telefe), y para Luck Ra, quien celebró el triunfo de su equipo en la final de La Voz Argentina (Telefe). En ese contexto, La Joaqui fue invitada a Tapados de Laburo (Olga), donde habló sin filtros de su presente personal, artístico y de la carga emocional que implica la posibilidad de hacer música junto a su pareja.

Consultada sobre la chance de concretar una colaboración musical con Luck Ra, La Joaqui no ocultó la ansiedad y el temor que la atraviesan. “Chicos, hay una situación que a mí me pasa que es muy controversial, porque siento que hay tanta energía integrada en que algún día hagamos algo juntos“, comenzó diciendo y contó el porqué: “Me preocupa mucho fallar”.

Mientras en el estudio le aseguraba que no había posibilidad de fracasar, profundizó sobre la importancia emocional que reviste para ella este proyecto: “No, pero es tan importante para mí. O sea, significa tanto. Yo siempre hice música para disociar, para fiesta, para olvidarme de lo que estoy sintiendo”.

Durante la conversación, el intercambio puso de relieve las motivaciones internas que movilizan el arte de la cantante y el conflicto entre el deseo de compartir un proyecto con su pareja y la alta carga de expectativas, tanto propias como ajenas. “Yo soy mucho más feliz de lo que esperaba hacer en mi vida antes de morir, directamente. Es como que mi expectativa, en realidad, está superadísima”, contó.

La Joaqui habló de su música y su origen

Y siguió: “Mi sueño de vida era pagar la luz, el agua y el gas o sea, no tenía sueños muy enormes”. La conversación giró sobre la premisa de sobrevivir a partir de lo mínimo y de la importancia que para ella tuvo asegurar techo, servicios y estabilidad para sus hijas: “Yo en realidad solo quería tener una casa para mí y para mis hijas. Ni siquiera quería comprarla, o sea, solo alquilarme una casa que fuera nuestra, de la que nadie nos pudiera decir que nos teníamos que ir o lo que fuese”.

Con la voz cargada de emoción aseguró que nunca en sus sueños más locos llegó a pensar en todo lo que está viviendo hoy en día: “Y cuando me llegó la solución de poder tener mi alquiler, mi luz, mi gas y hasta incluso internet, y una tele y un montón de cosas que ya son más de privilegio que de necesidad, vino con muchas más otras cosas que no me dio tiempo de soñar, porque es que yo ya había asumido que no se me iba a dar”.

En el transcurso de la entrevista, Joaqui fue aún más allá en torno al impacto de su música, al rechazar la idea de que sus letras invitan a repetir los padecimientos que relató. “De hecho, siento que un poco, bueno, últimamente se estuvo sugiriendo mucho que mi música era una invitación a vivir como yo viví. Y en realidad fue una romantización para yo sobrevivir a como viví, que es algo muy distinto. O sea, yo necesité decorar mi oscuridad y los momentos tristes y dibujarlos de story times. No son tragedias, son story times”.

Las palabras elegidas para relatar su presente y su historia dibujaron el perfil de una artista que transformó la dificultad en narrativa musical y que, desde la honestidad, elige exponer sus miedos ante nuevos proyectos, incluso cuando se trata de compartir escenario con su pareja en la vida y en la música. En un momento de máxima visibilidad para ambos, la cantante aprovechó el espacio para abrir la intimidad de su proceso creativo y vital, anclando sus logros en la resiliencia y en la autenticidad con la que relata su recorrido.