Andy Chango y Esteban Mirol sufrieron los primeros accidentes en Masterchef Celebrity: “Que me trague la tierra”

El accidente de Andy Chango en Masterchef

El primer programa de la nueva temporada de Masterchef Celebrity Argentina arrancó este lunes 13 de octubre con toda la expectativa habitual. Sin embargo, la noche se tiñó de dificultades imprevistas para varios de los doce participantes, y especialmente para una dupla cuyo debut terminó bajo la sombra del infortunio. Un accidente en plena cocina puso a prueba no solo las habilidades culinarias, sino también la resiliencia de los concursantes.

El reloj marcaba el comienzo del desafío cuando Esteban Mirol y Andy Chango se dispusieron a preparar el menú que el sorteo les había asignado: lomo al champignon. El clima en la cocina era de concentración y cierta tensión, pero nadie imaginaba que, en cuestión de minutos, el entusiasmo daría paso a la preocupación. Mientras manipulaba una mandolina para intentar un corte de papas lo más fino posible, Andy confesó entre risas que nunca había logrado usar ese implemento, pero que lo intentaría. ¿Era temor o simple sinceridad? La respuesta llegó demasiado pronto. Andy se cortó uno de los dedos, un accidente breve, pero suficiente para ponerlo fuera de combate y generar conmoción alrededor de la estación de trabajo.

La secuencia dejó a Esteban Mirol solo y con la presión de completar el plato a contrarreloj. La solidaridad brotó en el set: a instancias de la conductora del ciclo, Wanda Nara, fue Miguel Ángel Rodríguez quien alcanzó a acercarse, dispuesto a asistir a Mirol, ya que él había terminado su preparación. Pero el orgullo y la determinación prevalecieron. Miguel Ángel quiso colaborar con la salsa e incluir más crema en la preparación, hecho que Esteban objetó amablemente: “¡No le pongas más crema! No, ya tiene, dejalo así“. Fue entonces que Rodríguez se sintió incómodo por lo que se estaba viviendo y lazó en voz alta: ”No vine a ayudar, te cagué la vida". Y Mirol lo retiró de su estación de trabajo de manera sutil: “Andá, un besito, te quiero mucho”, lanzó mientras continuaba en solitario con el final de la preparación.

Masterchef Celebrity Argentina ya prendió las hornallas

Sin embargo, la aparente calma solo era la tregua antes de la siguiente complicación. Cuando finalizó el desafío, Wanda develó ante todos una segunda noticia inesperada: Esteban Mirol también sufrió un accidente durante la cocción, aunque había preferido no hacer público el incidente mientras el reloj corría.

El propio Andy Chango, aun con una mezcla de dolor y humor, resumió su estado con una frase que arrancó tensos silencios y algunas sonrisas: “Estoy en una situación paradojal porque quiero que me trague la tierra, pero por prescripción médica tengo que tener el pulgar para arriba”. ¿Cuánto pesa la frustración ante una primera noche de competencia tan accidentada?

Las heridas no quedaron solo en los dedos: la devolución del jurado tampoco trajo respiro. Tajantes, los jueces determinaron que el desempeño de la dupla no alcanzó el nivel esperado. Esteban y Andy debieron colocarse el delantal gris y fueron convocados a regresar el jueves, con la difícil misión de lograr subir al balcón y evitar la eliminación. El camino en Masterchef había comenzado, para ellos, con más espinas que laureles.

La conductora del ciclo, rodeada por los tres jurados, que esta temporada estarán más implacables que nunca

Los 24 participantes de esta edición son: Alex Pelao, Andy Chango, Cachete Sierra, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Valentina Cervantes.

En este estreno, solo 12 celebridades tuvieron que demostrar sus habilidades culinarias en el primer desafío. En la próxima gala será el turno de los 12 famosos que aún no encendieron las hornallas: Cachete Sierra, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Emilia Attias, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Reini, Luis Ventura, Maxi López, Susana Roccasalvo y Valentina Cervantes.