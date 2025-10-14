Teleshow

Andy Chango y Esteban Mirol sufrieron los primeros accidentes en Masterchef Celebrity: “Que me trague la tierra”

El músico y el periodista empezaron con el pie izquierdo la competencia y tuvieron inconvenientes durante sus respectivas pruebas

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Guardar
El accidente de Andy Chango en Masterchef

El primer programa de la nueva temporada de Masterchef Celebrity Argentina arrancó este lunes 13 de octubre con toda la expectativa habitual. Sin embargo, la noche se tiñó de dificultades imprevistas para varios de los doce participantes, y especialmente para una dupla cuyo debut terminó bajo la sombra del infortunio. Un accidente en plena cocina puso a prueba no solo las habilidades culinarias, sino también la resiliencia de los concursantes.

El reloj marcaba el comienzo del desafío cuando Esteban Mirol y Andy Chango se dispusieron a preparar el menú que el sorteo les había asignado: lomo al champignon. El clima en la cocina era de concentración y cierta tensión, pero nadie imaginaba que, en cuestión de minutos, el entusiasmo daría paso a la preocupación. Mientras manipulaba una mandolina para intentar un corte de papas lo más fino posible, Andy confesó entre risas que nunca había logrado usar ese implemento, pero que lo intentaría. ¿Era temor o simple sinceridad? La respuesta llegó demasiado pronto. Andy se cortó uno de los dedos, un accidente breve, pero suficiente para ponerlo fuera de combate y generar conmoción alrededor de la estación de trabajo.

La secuencia dejó a Esteban Mirol solo y con la presión de completar el plato a contrarreloj. La solidaridad brotó en el set: a instancias de la conductora del ciclo, Wanda Nara, fue Miguel Ángel Rodríguez quien alcanzó a acercarse, dispuesto a asistir a Mirol, ya que él había terminado su preparación. Pero el orgullo y la determinación prevalecieron. Miguel Ángel quiso colaborar con la salsa e incluir más crema en la preparación, hecho que Esteban objetó amablemente: “¡No le pongas más crema! No, ya tiene, dejalo así“. Fue entonces que Rodríguez se sintió incómodo por lo que se estaba viviendo y lazó en voz alta: ”No vine a ayudar, te cagué la vida". Y Mirol lo retiró de su estación de trabajo de manera sutil: “Andá, un besito, te quiero mucho”, lanzó mientras continuaba en solitario con el final de la preparación.

Masterchef Celebrity Argentina ya prendió
Masterchef Celebrity Argentina ya prendió las hornallas

Sin embargo, la aparente calma solo era la tregua antes de la siguiente complicación. Cuando finalizó el desafío, Wanda develó ante todos una segunda noticia inesperada: Esteban Mirol también sufrió un accidente durante la cocción, aunque había preferido no hacer público el incidente mientras el reloj corría.

El propio Andy Chango, aun con una mezcla de dolor y humor, resumió su estado con una frase que arrancó tensos silencios y algunas sonrisas: “Estoy en una situación paradojal porque quiero que me trague la tierra, pero por prescripción médica tengo que tener el pulgar para arriba”. ¿Cuánto pesa la frustración ante una primera noche de competencia tan accidentada?

Las heridas no quedaron solo en los dedos: la devolución del jurado tampoco trajo respiro. Tajantes, los jueces determinaron que el desempeño de la dupla no alcanzó el nivel esperado. Esteban y Andy debieron colocarse el delantal gris y fueron convocados a regresar el jueves, con la difícil misión de lograr subir al balcón y evitar la eliminación. El camino en Masterchef había comenzado, para ellos, con más espinas que laureles.

La conductora del ciclo, rodeada
La conductora del ciclo, rodeada por los tres jurados, que esta temporada estarán más implacables que nunca

Los 24 participantes de esta edición son: Alex Pelao, Andy Chango, Cachete Sierra, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Valentina Cervantes.

En este estreno, solo 12 celebridades tuvieron que demostrar sus habilidades culinarias en el primer desafío. En la próxima gala será el turno de los 12 famosos que aún no encendieron las hornallas: Cachete Sierra, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Emilia Attias, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Reini, Luis Ventura, Maxi López, Susana Roccasalvo y Valentina Cervantes.

Temas Relacionados

Esteban MirolAndy ChangoMasterchef CelebrityMasterchef Celebrity Argentina

Últimas Noticias

El sentido mensaje de Lali Espósito a Alan Lez tras perder la final de La Voz: “Te necesitamos para ser felices”

La cantante reconoció las condiciones artísticas del joven de su equipo que no pudo consagrarse en el reality. Cómo fue su recorrido

El sentido mensaje de Lali

El apasionado mensaje de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa: “Te amaré por siempre mi vida”

El conductor sorprendió al compartir una dedicatoria cargada de sentimientos a través de una romántica canción de Soledad Pastorutti y Benjamín Amadeo. ¿Habrá boda?

El apasionado mensaje de Marcelo

La chicana de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Cuando estaba casado era todo congelado”

La conductora y el exfutbolista sorprendieron al público con un divertido cruce de bromas y guiños en el debut del reality. El momento

La chicana de Maxi López

Lorna, la fan de Susana Giménez, sobre su autismo con hiperfoco: “Ella me prestó atención sin saber que yo era distinta”

La historia de la periodista y seguidora número uno de la diva muestra cómo un interés intenso por una figura pública impulsó su desarrollo personal y social, desafiando estigmas y abriendo oportunidades para la autonomía en personas neurodivergentes

Lorna, la fan de Susana

Así arrancó MasterChef Celebrity: la presentación de los famosos y las figuras que ganaron el primer desafío

La nueva temporada del reality arrancó con todo el glamour y una competencia picante. La entrada de los participantes y cuáles fueron los platos que prepararon

Así arrancó MasterChef Celebrity: la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Doble femicidio, secuestro de un

Doble femicidio, secuestro de un nene y un cuerpo decapitado: la trama detrás del caso Pablo Laurta

¿A qué generación pertenezco, según la edad?

Elecciones 2025, en vivo: Tras la renuncia de Espert, asume hoy “Bertie” Benegas Lynch en la Comisión de Presupuesto

Dos mujeres policías resultaron heridas tras un choque entre un colectivo y un auto en Chacarita

En los últimos 18 meses la base monetaria se incrementó 81%

INFOBAE AMÉRICA
Comenzó la huelga general en

Comenzó la huelga general en Grecia para protestar contra la jornada laboral de 13 horas

Huelgas de hambre, torturas y aislamiento: el calvario de José Daniel Ferrer en las cárceles de la dictadura cubana

Por qué la muerte de Diane Keaton duele más

Las 6 claves de la nueva escalada en la guerra comercial de Estados Unidos y China: más aranceles y una reunión pendiente

El perfil en Uruguay del acusado del doble femicidio: su militancia antifeminista y la exposición en el Parlamento

TELESHOW
El sentido mensaje de Lali

El sentido mensaje de Lali Espósito a Alan Lez tras perder la final de La Voz: “Te necesitamos para ser felices”

El apasionado mensaje de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa: “Te amaré por siempre mi vida”

La chicana de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Cuando estaba casado era todo congelado”

Lorna, la fan de Susana Giménez, sobre su autismo con hiperfoco: “Ella me prestó atención sin saber que yo era distinta”

Así arrancó MasterChef Celebrity: la presentación de los famosos y las figuras que ganaron el primer desafío