Las lágrimas de Marianela Nuñez por el homenaje que le dedicaron las niñas del Barrio 31: “Es mágico conocer sus historias”

La bailarina principal del Royal Ballet londinense, conocida como la “Messi del ballet”, fue sorprendida en Otro día perdido con mensajes de admiración de docentes y alumnas del Barrio Padre Múgica. Su impacto en la formación de nuevas generaciones de bailarinas

Sol de María

Por Sol de María

Las lágrimas de Marianela Nuñez por el homenaje que le dedicaron las niñas del Barrio 31 (Video: Otro día perdido, Eltrece)

Marianela Núñez, bailarina principal del Royal Ballet londinense, argentina y conocida como la “Messi del ballet” protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la última emisión de Otro día perdido , el programa que conduce Mario Pergolini por Eltrece. En un homenaje lleno de emoción y reconocimiento, fue sorprendida con un video en el que diferentes docentes, alumnas y referentes del ballet recordaron su trayectoria y contaron cómo su historia inspira a nuevas generaciones.

El encuentro comenzó con una charla íntima entre el conductor y la bailarina profesional, en la que Pergolini destacó el gran momento profesional que atraviesa la artista. “Estás pasando por un momento increíble, con ovaciones, elogios de todos lados. Todo el mundo te está reconociendo, y eso es trabajo”, le dijo el conductor, mientras Marianela escuchaba con una sonrisa tímida y emocionada. “¿Lo sentís?”, insistió. “Sí”, respondió, visiblemente conmovida.

La sorpresa final incluyó la
La sorpresa final incluyó la presencia en el estudio de las niñas homenajeadas, que emocionaron a Núñez y al público

Acto seguido, Pergolini presentó un informe realizado en el barrio Padre Mugica —la ex Villa 31, también conocido como Barrio 31— para conocer a un grupo de niñas que aprenden danza inspiradas en Núñez. En las imágenes se veía a las pequeñas bailarinas practicando con dedicación bajo la guía de sus profesoras, que destacaban la influencia de la artista en sus clases. “Nuestra escuela se llama Creo en mí, porque creemos que la danza transforma vidas. Marianela es pura inspiración”, aseguró una de las docentes.

Las palabras de las alumnas reflejaron el alcance del ejemplo de la bailarina: “Cuando sea grande, quiero ser como Marianela”, dijo una de las niñas. “Me gusta cómo baila, su actitud, no tiene miedo a nada”, agregó otra, entre risas y timidez frente a la cámara. Las profesoras remarcaron la importancia de tener una figura nacional que las motive. “Ella demuestra que con esfuerzo, disciplina y pasión se puede llegar muy lejos”, señaló una de ellas.

Un video con testimonios de
Un video con testimonios de docentes y alumnas destacó la inspiración de Núñez en nuevas generaciones de bailarinas

El informe también incluyó el testimonio de Adriana Stork, la primera maestra de danza de Núñez, quien la formó desde los siete años. “Sus dotes estaban tan a la vista que no había que ser un visionario para darse cuenta”, recordó con orgullo. En el video, Stork le envió un mensaje afectuoso a su exalumna: “Siempre vas a poder contar conmigo, como te digo en cada mensajito. Seguí adelante, porque esto no para. Te quiero y te mando un beso enorme”.

El homenaje provocó lágrimas en el estudio. Una de las alumnas mostró ante cámara una zapatilla firmada por Núñez y aseguró: “Es muy lindo tener una bailarina argentina que represente todo ese esfuerzo, perseverancia y pasión por la danza”. Otra joven, visiblemente emocionada, resumió el sentimiento general: “Ella me inspira a ser amable, a reconocer de dónde salí y a transmitir amor”.

Marianela Núñez resaltó la importancia
Marianela Núñez resaltó la importancia de incentivar a los niños a descubrir su vocación desde temprana edad (Crédito: Carlos Villamayor - Juanjo Bruzza/ prensa Teatro Colón)

Cuando terminó el video, Pergolini le pidió a Núñez que hablara sobre lo que acababa de ver. “Es mágico escuchar esas historias”, respondió la bailarina, conmovida hasta las lágrimas. “Saber que haciendo lo que amo puedo despertar algo en otros, ayudar a que alguien descubra su vocación o simplemente animarlo a perseguir lo que ama, me parece increíble. Incentivar a los chicos desde temprana edad a descubrir lo que los apasiona es fundamental”.

Pero el homenaje no terminó ahí. El conductor anunció que había una última sorpresa preparada: las niñas que habían aparecido en el informe estaban en el estudio. Cuando se abrieron las puertas, un grupo de niñas entró al living, recibiendo aplausos y emocionando a los presentes. Núñez se dio vuelta y las vio ingresar, sin poder creerlo. “¡Nooo! ¡Vinieron todas preparadas!”, exclamó, sensibilizada.

El momento culminó con una foto grupal entre la bailarina, Pergolini y las alumnas, mientras el estudio se llenaba de aplausos. “Gracias, gracias. Me encantó la compañía”, dijo Marianela, todavía impactada por la sorpresa. “Qué golpe te dimos, ¿eh?”, bromeó Pergolini, mientras el público seguía ovacionándola.

