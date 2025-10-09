La dura crítica de los excompañeros de Ariel Ansaldo luego de su salida de Cuestión de Peso: “Le ganó la enfermedad”

A un día de la polémica renuncia de Ariel Ansaldo del tratamiento, sus excompañeros dieron su opinión al respecto (Puro Show – Argentina)

El reality Cuestión de Peso (El Trece) vivió una de sus emisiones más agitadas y cargadas de emociones con la inesperada renuncia en vivo de Ariel Ansaldo, conocido como Big Ari. Entre lágrimas, el exparticipante de Gran Hermano 2022 abandonó el programa en pleno aire y su decisión sacudió a sus compañeros y desató un vendaval de repercusiones dentro y fuera de la clínica. La noticia encendió la televisión y las redes, y en las horas siguientes, varios participantes rompieron dieron su opinión en Puro Show (El Trece) para contar, desde adentro, cómo impactó el final de uno de los protagonistas más carismáticos y polémicos del ciclo.

Agustín El Colo Serenellini fue el primero en expresarse y explicó que la partida de Ariel no los tomó tan desprevenidos como al público. “No sorprendió, porque venía amagando. Ya pasó dos o tres veces que amagó, en esta se enojó un poco más. Me da la sensación de que está arrepentido, pero es su decisión. Creo que se cansó de la rutina, no es fácil, todo el día con una rutina de dieta y ejercicios”, relató con honestidad, revelando que los cambios de ánimo y los vaivenes ya eran parte de la dinámica diaria en la clínica.

Yael, en cambio, se mostró más crítica respecto a la actitud y forma en que Big Ari optó por retirarse del programa: “A mí me sorprendió bastante. Él ya se quería ir, te digo la verdad, no aguantó el tratamiento. Se notó, por lo poco que lo conozco, que estaba muy enojado. No estuvo bien lo que hizo, no fue la forma de actuar”. Y sumó: “Más hablar así de la clínica que lo ayuda. Estamos en un lugar donde no puede estar cualquiera, tenemos lugares que para nosotros son oro. Actuar de la forma que lo hizo no está bueno. Para mí le ganó la enfermedad y buscó una excusa para irse”.

Luego de una difícil participación en el certamen, Ariel tomó la decisión de abandonar su lugar (Captura Cuestión de Peso - El Trece)

Por su parte, Nahuel Mansilla habló desde la empatía y compartió la tristeza al ver partir a Ari: “Me sentí triste ayer cuando se fue. Estuvimos intentando convencerlo, le mandamos mensajes, pero somos grandes y cada uno sabe lo que hace. Él quería hacer su propio tratamiento, me lo dijo el primer día, y acá estamos para que nos marquen lo que tenemos que hacer. Hay muchos a los que no les gusta que les digan lo que tienen que hacer”.

Julián Ocampo, en tanto, analizó lo sucedido como resultado de la impulsividad y del malestar que Ariel venía manifestando en la clínica: “Entiendo que fue un momento de calentura, de enojo. Pero fue su decisión, no lo esperábamos. Es cierto que tenía cierta incomodidad en la clínica, salía mucho y se iba. Ojalá que vuelva, es un tema de salud y de calidad de vida. Si lo piensa en frío puede cambiar de opinión”.

El análisis más profundo llegó de la mano de Sergio Verón, histórico nutricionista y alma médica del ciclo. En diálogo con Puro Show, Verón fue contundente: “Decidió no estar más en el programa porque no aceptaba un tratamiento y el programa es un tratamiento. Del tratamiento se desprende Cuestión de Peso. Ariel es un gran personaje, una persona muy televisiva, feliz, alegre. Es un buen tipo, pero no estaba dispuesto a aceptar la parte de tratamiento médico que tiene el programa”.

El histórico nutricionista del certamen, Sergio Verón, se refirió a la actitud del exparticipante al abandonar el tratamiento (Puro Show – El Trece)

Al describirlo como paciente, Sergio fue claro: “No adhirió a las pautas médicas, a las pautas de tratamiento y había que forzar un poco para que vaya a las consultas. Se le cambió el psicólogo, la nutricionista... No hay un plan único para toda la humanidad. Nosotros adaptamos el plan a cada persona, pero hay una parte en la que no podemos ceder: no podemos decir ‘quedate en la clínica y no veas nunca un psicólogo, nunca un cardiólogo, nunca un médico, nunca una nutricionista’, porque esto es de salud, no de simpatía o reality”.

Verón explicó que si bien intentaron adaptarse a la individualidad de Big Ari, hay límites que no se pueden traspasar: la prioridad es la salud de las personas, más allá del formato televisivo. “Hay una responsabilidad: estamos tratando la salud de una persona. Si decide volver, tendría que aceptar las pautas y las reglas que tiene una institución”, subrayó, dejando abierta la puerta para una eventual reincorporación, siempre y cuando se respete el marco terapéutico.

La decisión de Ariel y el debate que generó entre sus compañeros ofrece una ventana al costado menos visto de los realities: el sacrificio real, la presión y lo difícil que es sostener un tratamiento cuando la rutina y la exposición pasan a ser tan desafiantes como la enfermedad misma. En Cuestión de Peso, el show sigue, pero nadie puede negar que la partida de Big Ari deja una marca, una reflexión y, para muchos, una incógnita sobre lo difícil que es, a veces, volver a intentarlo.