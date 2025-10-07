Rulo Schijman lanzó una irónica frase sobre Gabriela Sari: “Ella siempre tuvo muy buen gusto”

Rulo y Gabriela Sari cuando era pareja

La reacción de Rulo Schijman ante los comentarios sobre la vida sentimental de Gabriela Sari, madre de su hija, no tardó en llamar la atención. Consultado por Teleshow acerca de los rumores que vinculan a Sari con una nueva pareja, el conductor optó por una respuesta breve, con cierto humor e ironía: “Gabi siempre tuvo muy buen gusto, es terrible bomba, no esperaba que salga con uno menos fachero que yo”, manifestó Schijman.

La declaración de Rulo se produjeron en el contexto de versiones que circulan sobre la situación amorosa de Gabriela Sari, actriz y madre de la hija que ambos comparten. La respuesta de Rulo a Teleshow se limitó a ese comentario, sin añadir precisiones sobre la identidad de la supuesta nueva pareja de Gabriela Sari ni sobre el vínculo actual entre ambos.

Gabriela Sari habló de los rumores de romance con Facundo Pieres: “No hay nada”

La reciente aparición de rumores sobre un supuesto romance entre Gabriela Sari y Facundo Pieres ha generado especulaciones en el ambiente mediático, especialmente tras los comentarios realizados en el programa SPQ por Yanina Latorre, quien sugirió que ambos estarían saliendo desde hace tres semanas. Frente a estas versiones, Gabriela Sari ofreció su perspectiva y desmintió cualquier vínculo sentimental con el polista, ex pareja de Paula Chaves y Zaira Nara.

Durante una conversación con Sabrina Rojas, Gabriela Sari explicó que la información sobre una supuesta relación surgió a partir de coincidencias en eventos sociales. Según sus palabras, “dijeron que salíamos de una fiesta. Tenemos amigos en común, especialmente, a una amiga. Y vamos al mismo lugar, Tequila, y nos encontramos ahí, pero no hay nada... Tenemos gente común y tenemos buena onda”. De este modo, la actriz dejó en claro que la relación con Facundo Pieres se limita a compartir círculos sociales y encuentros casuales en lugares frecuentados por ambos.

Gabriela Sari embarazada de su hija Donna

Consultada sobre su opinión respecto al atractivo de Facundo Pieres, Gabriela Sari reconoció: “Es fachero, sí”. No obstante, al ser interrogada sobre la posibilidad de iniciar una relación con él, fue enfática al señalar que no lo conoce lo suficiente como para considerar una cita. “No lo conozco. Para aceptar una salida tenés que conocer algo de esa persona, la voz, algo… Somos seres sociales, no es que no hablás, no bailás con personas”, afirmó, subrayando la importancia de un conocimiento previo antes de aceptar una invitación.

En relación a los rumores que la vinculan con Facundo Pieres en distintas fiestas, Gabriela Sari detalló que asistió a una celebración en Moscú, pero que luego se retiró con amigas hacia Tequila, donde volvió a coincidir con el polista. “Fui a la fiesta, pero de ahí me fui con amigas a Tequila. A él (Pieres) lo vi en Tequila, pero de Tequila también me fui con las chicas”, relató, desmintiendo así cualquier encuentro privado entre ambos.

Gabriela Sari habló de su relación con Facundo Pieres

Once años en pareja

En el mes de Abril de este año se conoció la noticia de la separación entre Rulo Schijman y Gabriela Sari, que sorprendió a su entorno más cercano, ya que solo la familia y los amigos íntimos estaban al tanto de la ruptura, que se produjo tras más de una década de relación y la crianza conjunta de su hija Donna, de 8 años.

La confirmación pública llegó después de que la panelista Paula Varela informara en el programa Intrusos sobre el final del vínculo entre el conductor y la actriz, señalando que la decisión se había tomado hace varios meses, posiblemente desde el verano.

"Fue una separación con respeto" fueron las palabras que la pareja dijo a la prensa

En diálogo con Teleshow, Rulo Schijman, conductor de Desencriptados en Infobae, optó por la discreción al referirse al tema y expresó: “Estamos separándonos y por respeto y cuidado sobre todo a nuestra hija prefiero no hablar”. Además, subrayó el modo en que ambos están afrontando la situación: “Con Gaby estamos transitando juntos este momento delicado, pero estamos bien”, aseguró al mismo medio.

La información difundida en el ciclo de América hizo hincapié en que la separación se dio en buenos términos y que la prioridad de ambos sigue siendo el bienestar de Donna. Paula Varela detalló en Intrusos que “Él no quiere hacer un tema de esto. Están separados y esto ya data de unos meses. Podría ser desde el verano”, aportando contexto sobre la decisión de la pareja.