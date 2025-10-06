Teleshow

Victoria Puig, la locutora que Fede Bal conoció en una app: “No me jode que salga con otras chicas porque yo salgo con otros”

En charla con Teleshow, la periodista e hija de Alexis Puig reveló detalles íntimos de su conexión afectiva, resaltando la honestidad y la transparencia como pilares fundamentales de su vínculo con el actor

Victoria Puig utiliza sus redes para contar experiencias personales (Video: Instagram)

“Él es una gran persona y valoro mucho el vínculo que tenemos de total libertad y sinceridad”, afirma Victoria Puig a Teleshow, con tranquilidad, dejando claro desde el primer momento el espíritu que define el lazo que la une con Federico Bal, luego de la difusión de imágenes de ella con el actor compartiendo una cena.

“Nos llevamos bárbaro”, enfatiza la locutora y periodista, dejando de lado el misterio propio del espectáculo para hablar sin vueltas sobre su presente afectivo. “Realmente no hay mucho más que eso”, insiste la hija del periodista y crítico de cine, Alexis Puig, con una honestidad poco habitual en el ambiente mediático, en donde muchas veces las relaciones se ven rodeadas de especulaciones y rumores.

Lejos de buscar esconderse detrás de silencios estratégicos, Victoria elige la transparencia al “tener que hablar de un vínculo que no pensaba hablar”, confiesa, refiriéndose al reciente interés público generado por su relación. Con esta naturalidad, la locutora subraya la simpleza y la autenticidad de su vínculo.

Victoria Puig revela cómo vive su vínculo con el Alexis Puig, marcado por la honestidad y la ausencia de convencionalismos, mientras enfrenta la atención mediática y prioriza la autenticidad en cada aspecto de su vida

Al ser consultada sobre cómo fue que se surgió el vínculo con el conductor de Resto del mundo (Eltrece), la joven sorprendió al contar que no fue en un canal de televisión o por contactos en común: “Nos conocimos por una app de citas hace un tiempo, y ahí coincidimos. No fue en los medios".

Los planes que comparte con Fede son los típicos de cualquier persona que se está conociendo con alguien: “Compartimos lo que comparte la gente que sale y se conoce. Comer, cocinar, ir a fiestas, salir. No mucho más que eso”.

La historia real detrás del vínculo entre Victoria Puig y Federico Bal

Desde el principio, Victoria Puig fue transparente con su familia respecto a su vínculo con Federico Bal. “Papá y mamá siempre supieron esto desde el minuto cero y me dijeron que haga lo que sienta, que tenga cuidado con su lado mediático, por justamente lo que está pasando ahora de tener que referirse a una relación de la que no buscaba hablar”, comparte, aludiendo directamente a la exposición inesperada que trajo la relación.

Victoria y Fede eligieron tener una relación con libertad, sin celos y con una dinámica abierta. Al ser consultada si sentía celos al ver al actor besándose con una cronista en un evento del Premio Martín Fierro, o refiriéndose a su vínculo con Evelyn Botto, la joven fue clara. “No, no me jode que se vea con otras minas, porque yo también salgo con otros pibes. Es parte de lo que se habla, se conversa”, se sinceró la locutora, que admitió que todavía no conoció personalmente a Carmen Barbieri.

Más allá de los titulares sobre su vida personal, Victoria Puig está plenamente abocada a su carrera como locutora y periodista en múltiples espacios de la radio argentina. “Soy locutora y trabajo también para el área digital de Radio Pop, con la Negra Vernaci y en Mega”, resume sobre su presente profesional. Este trabajo la lleva a estar presente en numerosas coberturas y proyectos relevantes: “Hago coberturas de festivales como el Cosquín Rock, entre otros shows”.

Victoria Puig sobre Federico Bal: "Él es una gran persona y valoro mucho el vínculo que tenemos de total libertad y sinceridad"

La pasión y la dedicación por la radio nacen de una historia familiar, ya que su madre, Silvia Grasso, también es parte fundamental de este mundo —un dato que ella misma se encarga de aclarar para despejar rumores. “Mi mamá es locutora”, menciona, haciendo honor a su herencia dentro del medio. Y su padre Alexis Puig, el periodista, crítico de cine.

En cada uno de estos espacios, Victoria Puig destaca por su versatilidad y capacidad de adaptación. Su experiencia va desde la producción y locución en programas masivos hasta la presencia en grandes festivales de cobertura nacional. Como ella cuenta, su rutina profesional es dinámica y exige estar siempre lista para lo inesperado.

