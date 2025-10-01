Un participante ganó en Los 8 escalones y emocionó al contar el destino de su premio: “Mi hija tiene parálisis cerebral”

Miguel ganó en Los 8 escalones y donó el premio para el tratamiento de su hija con parálisis cerebral (Video: Los 8 Escalones, Eltrece)

La emoción fue la protagonista en el estudio de Los 8 escalones (Eltrece) cuando Miguel, uno de los participantes, se consagró ganador del premio mayor de dos millones de pesos. A pura sinceruidad, anunció en vivo que todo el dinero que ganó se destinará al tratamiento médico de su hija, Luana, quien padece parálisis cerebral y necesita viajar a México para acceder a una terapia que podría mejorar su calidad de vida. La historia conmovió tanto a Pampita como al jurado y al público presente.

La tensión habitual de la competencia se transformó en un clima de solidaridad cuando Miguel, acompañado por su familia, celebró el triunfo. La reacción en el estudio fue inmediata: la conductora y los miembros del jurado expresaron su alegría y empatía ante la causa que motivó la participación del ganador.

El participante destinará los dos millones de pesos a una terapia en México para mejorar la calidad de vida de su hija

Miguel explicó ante las cámaras que su presencia en el programa tenía como objetivo claro reunir fondos para el tratamiento de su hija en el extranjero “Yo estoy juntando plata para que mi hija haga un tratamiento en México. Bueno, esto sería un granito de arena más para la causa, porque hay muchísimo dinero que tenemos que juntar”, expresó el participante. El premio representa un avance en una campaña más amplia que la familia lleva adelante para cubrir los elevados costos del procedimiento.

De acuerdo con lo relatado por el padre de la niña de 3 años y medio durante el programa, la enfermedad de Luana requiere una intervención especializada que, según explicó, solo puede realizarse en el país del norte. El participante profundizó sobre la situación: “Ella tiene parálisis cerebral y en México hay un tratamiento que le puede modificar mucho y darle una mejor posibilidad a su vida”, afirmó. La esperanza de una mejora en la calidad de vida de su hija impulsa a la familia a buscar alternativas fuera del país.

La familia de Miguel impulsa una campaña solidaria para reunir fondos a través de la cuenta de Instagram todosxluanacai

Durante la emisión, Pampita invitó a Miguel a compartir los detalles de la campaña solidaria que impulsa junto a su familia. El participante aprovechó el espacio para difundir el canal de colaboración: “El Instagram de mi hija es todosxluanacai. Nosotros estamos en campaña para juntar los fondos para que ella pueda realizar su tratamiento”, explicó. Reiteró varias veces la dirección de la cuenta en la red social, subrayando la importancia de sumar apoyos para alcanzar el objetivo económico necesario.

La historia de Miguel y su hija generó una ola de empatía en el estudio. Pampita, visiblemente emocionada, expresó la alegría compartida por el equipo y el público ante la victoria del participante. El cierre del programa reflejó el impacto de la causa en todos los presentes, mostrando cómo la televisión puede ser un puente para la solidaridad y la esperanza.

Otro participante, Fernando, compartió su deseo de reencontrarse con su hija en España tras dos años de distancia (Video: Los 8 Escalones, Eltrece)

Recientemente, otro caso relacionado a la necesidad de viajar fue el protagonista del mismo ciclo. En aquella ocasión, Fernando, uno de los participantes, compartió la razón que lo llevó a concursar: su deseo de reencontrarse con su hija en España, a quien no ve desde hace dos años. Durante la emisión, la conductora invitó a los concursantes que seguían en competencia a expresar sus motivos para ser elegidos por sus compañeros y así continuar en el certamen.

Mientras Francisco, otro participante, recurrió al humor para convencer al grupo, Fernando optó por compartir su historia personal. “Tengo a mi hija en España hace dos años y sería lindo ir a verla”, confesó. El hombre relató el dolor de la distancia y la imagen de la despedida en el Aeropuerto de Ezeiza, así como el mensaje de aliento que recibió de su hija antes de ingresar al programa: “Hoy me mandó un videito antes de empezar y me dijo ‘te extraño, te amo’”, contó.