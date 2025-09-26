VivaLaFamilia con Fernando y Delfina Burlando: “Rezo todas las noches por la felicidad de mis hijas”

#VivaLaFamilia: Fernando y Delfina Burlando

La conversación arrancó con una pregunta de Delfina: “¿Cómo me imaginás cuando tenga tu edad?”. Fernando Burlando, su padre, conmovido, respondió que siempre las pensó a ella y a sus hermanas como su mayor proyecto de vida. “Te veo como una mujer exitosa, que ya lo sos, y sobre todo feliz. Como papá no puedo aspirar a otra cosa”, expresó, evitando hablar de un futuro sin él porque sabe que ese tema incomoda a su hija.

Cuando indagaron en qué se parecen, Delfina Burlando reconoció que la gente siempre le dice que es muy parecida a su papá. “Conectamos mucho en los deportes y también a la hora de discutir. Creo que compartimos ese carácter fuerte”, señaló. Burlando padre coincidió y agregó que en lo emocional y en la forma de vivir la vida con alegría también son muy similares.

"Compartimos el carácter fuerte", sentenció Delfina frente a su padre, Fernando Burlando (Crédito: Jaime Olivos)

El abogado, conocido por su estilo frontal, aprovechó para darle un consejo a su hija sobre las relaciones: “La felicidad no tiene barreras. Nadie debería interponerse en tu felicidad, como tampoco vos en la de los demás. Yo quiero morirme con la tranquilidad de verlas felices a vos y a tus hermanas. Rezo todas las noches por eso, por tu felicidad y la de toda la familia”.

Consultada sobre qué es lo que más admira de su padre, Delfina no dudó en emocionarse una vez más durante la charla: “Admiro tu fuerza, tu capacidad laboral, la empatía con la gente. Sos práctico, resolvés los problemas y aconsejás muy bien. A veces sos exigente, pero entiendo que esa exigencia viene del amor. Aprendo de vos todos los días”.

"A veces sos exigente. Pero esa exigencia viene del amor", reconoció Delfina en la charla con su papá (Crédito Jaime Olivos)

Entre risas, Fernando Burlando confesó que su hija le generó más de un dolor de cabeza. “Lo mejor que puede hacer un padre con una hija como Delfina es tener un laboratorio de ibuprofeno. Me preocupo mucho porque la sigo viendo como una adolescente, aunque tenga 30 años. Eso me pasa también con sus hermanas, las veo frágiles”, admitió. Delfina, divertida, le retrucó: “Me llamás y me decís ‘volvé ya a tu casa’, y yo te tengo que recordar que tengo 30 años. Siempre fui independiente, pero también la más mimada”.

Uno de los momentos más recordados fue cuando Burlando rememoró cómo le contó a sus hijas que sería padre nuevamente junto a su pareja, Barby Franco, con quien tuvo a Sara, una niña que ya tiene dos años y nueve meses. “Me costaba enfrentarlas con la noticia. Pasaron varios almuerzos de jueves hasta que me animé y se los dije de golpe. Hubo reacciones de todo tipo, pero era algo que teníamos que atravesar juntos”, recordó. Delfina, por su parte, aseguró que lo tomó bien: “Son tus decisiones y tu vida. Obvio que me asustó un poco al principio, pero después lo acepté. Hoy te veo más activo y feliz con Sarita, y eso está bueno”.

En el final, Fernando Burlando le preguntó a Delfina si alguna vez le falló como padre. La respuesta fue tajante: "No" (Crédito: Jaime Olivos)

Hacia el final, el conocido abogado se animó a preguntarle a su hija si en algún momento sintió que le falló. Delfina, firme, respondió: “No. No hay un manual para ser padre. Tuvimos altibajos, como todos, pero nunca sentí que me fallaras”. Burlando aprovechó para destacar también el rol de la madre de sus hijas, Gabriela, a quien describió como “una gran protagonista que no hizo más que alimentar el amor en la familia”.

La entrevista dejó en claro la relación cercana entre Fernando Burlando y Delfina: un lazo atravesado por la confianza, el respeto y la ternura. Con anécdotas divertidas, reflexiones profundas y declaraciones de amor, padre e hija demostraron que, más allá de los desafíos y las diferencias, lo que siempre prevalece es el amor incondicional que los une.