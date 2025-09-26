Soledad Pastorutti sorprendió en La Voz Argentina al enseñar cómo se debe revolear un poncho

Entre nervios, presión y angustia, La Voz Argentina (Telefe) atraviesa una de las instancias más decisivas del certamen. A pocos programas de la final, los participantes buscan lucirse y seguir en camino al título. Justamente, en ese ambiente, este jueves el equipo de Soledad Pastorutti vivió un momento de distención. cuando la figura del folclore enseñó su técnica para revolear el poncho.

Todo comenzó cuando Nicolás Occhiato vio a los competidores junto a la coach, y preguntó: “Me puedo dar un gusto, Sole?. ¿Puedo revolear el poncho con vos?. ¿Cómo es la técnica? ¿Uno me presta un poncho?”. Inmediatamente, la cantante le dio el visto bueno y lo asesoró.

Mientras se acomodaba, y buscaba su elemento, Pastorutti le dijo al conductor: “¿Querés este? ¡Ah, pero ese es chiquitito! Vos revoleá el mío que es más grande. ¡Vamos a hacerlo difícil! Escuchá, agarralo por acá. Sí. ¿Ves? Yo agarro este chiquito. Como si estuvieses arriba de un caballo. ¿Se entiende? Pum. De una. Eso. Otra vez. ¡Pum! ¡Esa! ¡Vamos, chicos! ¡Eso! ¡Fuerza, fuerza, fuerza!”. Acto seguido, todo el grupo comenzó a revolear el poncho entre gritos de aliento de los demás coaches.

Soledad Pastorutti mostró su técnica para revolear el poncho

Feliz, luego de haberse dado el gusto, Occhiato comentó: “Es espectacular. Qué lindo”. Ya con la mente en la continuidad del programa, Soledad cayó en la difícil decisión que tendría que tomar: “Yo no quiero decir nada, pero se me viene la noche, está muy complicada. Todo lindo hasta ahora, hasta acá”. En esa línea, el conductor le indicó: “Sole, te tenés que ubicar en tu sillón porque llega el momento”.

Bromeando por al complicada decisión que debía tomar, Soledad expresó en un canto: “Voy directo al matadero. Directamente. Caballo que no galopa va derecho al matadero”. Mientras la artista se ubicaba en su silla, Nicolás procedió a explicar el formato de eliminación: “Recuerdo cómo son las reglas. Hoy es la última noche de las superbatallas. Tres batallas va a haber, obviamente, porque son seis participantes. Al término de cada batalla, la Sole, su coach, va a tener que decidir quién ganó cada batalla. De los tres que pierdan las batallas, van a tener que volver a cantar hoy. Por lo tanto, todos tuvieron que preparar dos canciones al menos y van a tener que volver a cantar con las canciones solistas para dejar todo en el escenario, porque ahí los van a votar Lali, Luck Ra y Miranda! con las tablets. El puntaje más bajo de la noche, hoy abandona la voz argentina”.

Soledad Pastorutti enfrentó una dura situación en las instancias finales de La Voz Argentina

Con tono de broma, Pastorutti se mostró molesta con Occhiato por la decisión que la obligaba a tomar: “Nico, devolveme el poncho”. Entre risas, Occhiato se disculpó, pero afirmó: “Perdón Sole, son las reglas del juego”.

Días atrás, en otro programa de La Voz Argentina, Soledad Pastorutti volvió a mostrar su exigencia en el certamen. Durante la tercera ronda, la competencia entre Thomas Dantas y Nicolás Behringer, integrantes del Team Luck Ra, se destacó por una interpretación de “Vuelve”, de Ricky Martin, que recibió elogios generalizados de los demás miembros del panel.

Mientras Lali Espósito calificó la actuación como “la mejor batalla de la noche” y subrayó que los participantes lograron apropiarse de la canción sin perder su esencia, la intervención de Pastorutti marcó un quiebre en la armonía del jurado. La artista, reconocida por su exigencia, interrumpió la ronda de aplausos con una evaluación mucho más crítica: “Creo que son voces justas para esto, pero han tenido presentaciones maravillosas y no sé por qué yo esperaba más de cada uno en esta juntada. Me quedé con la sensación de lo difícil que es cantar a dúo”, expresó con seriedad.