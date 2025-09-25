Teleshow

Ernesto Arriaga publicó un curioso video para anunciar una cirugía y al salir llevó tranquilidad: “Fiumm, fiumm”

El histórico periodista de tránsito compartió detalles de su intervención quirúrgica en redes sociales, recibiendo muestras de apoyo y afecto de seguidores

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Ernesto Arriaga, referente del tránsito argentino, fue operado de meniscos en Buenos Aires (Video: Instagram)

Ernesto Arriaga, una de las voces más reconocidas en el ámbito del tránsito y el transporte en Argentina, atravesó en las últimas horas un procedimiento médico que puso a prueba su característico optimismo y cercanía con el público. El histórico periodista de Canal 13 y TN, hoy en LN+, fue operado de meniscos, intervención que compartió en primera persona a través de un video previo en sus redes sociales, en el que dejó un mensaje directo a sus seguidores: “Me van a tener que seguir aguantando”.

En el video publicado en su cuenta de Instagram, aparece preparado con gorro, bata y botas sanitarias minutos antes de su ingreso al quirófano. Además, sorprendió al mandar un saludo a sus seguidores y familiares en tono distendido: “Estoy por entrar al quirófano. Me van a operar, pero como la buena onda, me van a dormir y después me van a traer de nuevo a la habitación y yo voy a salir de ahí adentro fresquito. Para todos los que me quieren y todos los que me aprecian y todos los que me conocen, me van a tener que seguir aguantando mis hijos, mis nietos y todos los que yo quiero. ¡Aguante, fiumm, fiumm!”.

La intervención se realizó en Buenos Aires bajo la supervisión del doctor Artese, como él mismo relató en la descripción de su publicación: “Entrando al quirófano. Me duermen y en dos horas vuelvo vivito y coleando. Aguante el dr. Artese. Fiumm Fiumm”. El tono alegre con el que enfrentó la situación generó un amplio eco entre sus seguidores y colegas, que hicieron llegar mensajes de aliento y muestras de aprecio.

El periodista de tránsito llevó tranquilidad tras la operación y agradeció el afecto de sus seguidores (Video: Infobae)

Al finalizar, Teleshow se comunicó con el periodista, quien llevó tranquilidad a sus seguidores. Confirmó que el procedimiento quirúrgico se realizó con normalidad y grabó un video en el que, como siempre, se mostró alegre. “Salí del quirófano, me durmieron una hora con el suerito que era endovenoso”, comenzó a relatar en el clip.

Además, reveló que, por la anestesia que recibió para poder operarse, habló como si estuviera ejerciendo su rol de periodista. “Fue todo bárbaro y me dijo la anestesista, con el doctor Artese, que hablaba del tránsito, decía: ‘General Paz con demoras. El Puente Pueyrredón está totalmente normal. Subtes y trenes a los parques Ezeiza operan con normalidad’. Dice que hablaba del tránsito... son cincuenta años”, relató entre risas.

Finalmente, agradeció a quienes se preocuparon por su operación. “Miles y miles de seguidores me escribieron. Los quiero mucho. Entré con buena onda con María, que me hace todo, y salí con buena onda con mis hijos, que me están llamando, con mis nietos... ¡Fiumm, fiumm! Aguante el periodismo real", cerró el especialista en tránsito.

El periodista compartió su optimismo
El periodista compartió su optimismo y cercanía con el público antes de la intervención

Ernesto Arriaga posee un extenso recorrido en los medios de comunicación, donde consolidó una carrera de más de cincuenta años dedicada a la educación y la seguridad vial. Su aporte pionero en el servicio de tránsito y la incorporación sistemática de mensajes de precaución y recomendaciones fueron valorados en 2022 por la Legislatura porteña, que lo distingió como “personalidad destacada en el ámbito de la cultura”. Al recibir el reconocimiento, Arriaga resaltó: “Lo lindo de esto es que fue un reconocimiento apolítico. Nunca fui alguien de oficina, me la pasé transitando todas las rutas del país”.

Su figura es inseparable de su prestigio en la radio y la televisión, donde sus informes llegaron a través de más de 20 medios, entre ellos A24, La Nación +, Radio Nacional, Radio Continental y FM Late. La dedicación a recorrer el país durante, según el mismo, más de 10 millones de kilómetros, convirtió su labor en un servicio de consulta para conductores y audiencias urbanas. El periodista, aunque está jubilado, sigue vinculado a la formación ciudadana mediante charlas y cursos de seguridad vial en escuelas barriales.

Arriaga cuenta con más de
Arriaga cuenta con más de 50 años de trayectoria en medios y fue distinguido por la Legislatura porteña

Un rasgo distintivo de Arriaga es la cercanía y apoyo continuo de su esposa, María del Carmen Bazán, quien lo acompaña desde hace años en su vida cotidiana y profesional. Ella se mostró a su lado en este momento delicado en la salud, tal como lo hace desde que se reencontraron en 2007, después de haber pasado la infancia juntos y hacer sus vidas por separado hasta ese entonces.

El apoyo que recibió ante su reciente intervención quirúrgica evidencia el impacto profundo de su figura en la cultura argentina. Las respuestas a su comunicado en Instagram sumaron cientos de mensajes, entre los que se destacan expresiones como “Aguante Arriaga”, “Buena suerte, y buena recuperación”, “Le queda muy bien el look. Que todo vaya bien” y “Vamos Ernesto. Te queremos. Todo va a salir bien”. La interacción del público remarca la impronta que logró a lo largo de cinco décadas en medios nacionales y locales.

Temas Relacionados

Ernesto Arriaga

Últimas Noticias

Yanina Latorre criticó con dureza a Wanda Nara luego de su intercambio irónico con Maxi López en las redes

En su programa vespertino de El Espectador 107.9, dijo que no descarta que en el futuro, la mediática haga lo mismo con Mauro Icardi

Yanina Latorre criticó con dureza

Luis Brandoni debió suspender su obra de teatro tras sufrir una ligera descompensación

Esta noche, el actor iba a presentarse en una nueva función de “¿Quién es quién?” junto a Soledad Silveyra en el teatro Liceo. La palabra de Carlos Rottemberg a Teleshow

Luis Brandoni debió suspender su

Zaira Nara habló sobre la relación entre su hermana Wanda y Maxi López: “Lo agradezco”

En Rumis, la modelo señaló la importancia de conservar la armonía familiar: “Yo veo a mis sobrinos y sus caras”

Zaira Nara habló sobre la

Nati Jota defendió a Agustín Franzoni tras el repudio que recibieron sus dichos sobre Flor Jazmín Peña

La conductora se pronunció a favor del influencer luego de que este asegurara guardar fotos íntimas de sus exparejas

Nati Jota defendió a Agustín

Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich se mostraron juntos en la cancha de Racing: “28 años después”

La pareja fue vista sonriente y cercana en el estadio Presidente Perón durante la histórica clasificación de Racing Club a semifinales de la Copa Libertadores, compartiendo gestos de complicidad y alegría con los hinchas

Roberto García Moritán y Priscila
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei participa de la gala

Milei participa de la gala del Atlantic Council en Nueva York y Scott Bessent le entregará un premio

Mañana indagarán a los cuatro detenidos por el triple crimen: el misterio del principal sospechoso

Alerta por una nueva ciclogénesis en el AMBA: se espera otro fin de semana de lluvia y fuertes vientos

Gastronómicos: la justicia laboral falló en favor de Barrionuevo por las elecciones realizadas en 2021

¿Por qué recordamos algunos momentos de la vida y otros no? Qué reveló un estudio

INFOBAE AMÉRICA
Guyana y Estados Unidos refuerzan

Guyana y Estados Unidos refuerzan su “alianza estratégica” antinarcóticos en medio de las tensiones con Venezuela

Trump presentó un plan de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza y pidió apoyo de líderes árabes y musulmanes

Tensión en Dinamarca: el aeropuerto de Aalborg se vio obligado a cerrar tras el avistamiento de drones

Netanyahu prometió derrotar a Hamas y lamentó la “rendición” de algunos líderes internacionales ante el terrorismo

El Senado de Brasil archivó el polémico proyecto que buscaba garantizar impunidad a legisladores

TELESHOW
Luis Brandoni debió suspender su

Luis Brandoni debió suspender su obra de teatro tras sufrir una ligera descompensación

Zaira Nara habló sobre la relación entre su hermana Wanda y Maxi López: “Lo agradezco”

Nati Jota defendió a Agustín Franzoni tras el repudio que recibieron sus dichos sobre Flor Jazmín Peña

Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich se mostraron juntos en la cancha de Racing: “28 años después”

Belén, la película de Dolores Fonzi representará a la Argentina en los Premios Oscar 2026 y en los Goya