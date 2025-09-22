El look natural de Florencia Peña para recibir la primavera: “A cara lavada”

Flor Peña celebró el cambio de estación y protagonizó un desopilante video con su hijo, Juan Otero (Instagram)

Florencia Peña volvió a hacer de la llegada de la primavera un verdadero acontecimiento en redes sociales. Dueña de una relación única con sus seguidores y de una marca personal que combina irreverencia y autenticidad, la actriz y conductora eligió recibir el 21 de septiembre con fotos sensuales y a cara lavada. Para celebrar el color, el humor y el amor propio por encima de todo, en su cuenta de Instagram rompió nuevamente el molde e impuso tendencia con una consigna clara para esta nueva estación.

La publicación mostró a Florencia posando con total naturalidad, luciendo un body de manga larga en tono rosa vibrante y una flor del mismo color en la mano, dejando ver el cabello despeinado y el rostro sin una gota de maquillaje. “Me levanté esta mañana pensando que arrancaba la primavera. Improvisé estas fotos a cara lavada para acompañar este inicio, que espero que nos traiga mejores tiempos”, compartió con honestidad y cercanía.

Junto al carrusel de imágenes, sumó un video que terminó de redondear el clima festivo. “Feliz día de la primavera”, saluda la actriz con una gran sonrisa, mientras de fondo se escucha a su hijo, Juan Otero, entre risas: “¿Qué le pasa, señora? ¿Qué se pone? ¡Qué le pasa!”.

Como suele ocurrir cada vez que la actriz sube contenido auténtico y disruptivo, la respuesta del público no tardó en llegar. La publicación cosechó miles de “me gusta” en minutos y una lluvia de comentarios repletos de elogios, halagos y guiños espontáneos de parte de sus seguidores: “Sos la flor más hermosa de esta estación”; “Te amo, Flor”; “Feliz primavera”; “Hermosa como siempre, Flor”; “Me encanta tu estilo”, se repitieron entre los mensajes destacados. La exjurada del Bailando volvió a marcar tendencia apostando a mostrarse auténtica, divertida y orgullosa de ser quien es.

No es la primera vez que Peña elige evitar los estereotipos y mostrarse sin filtros ni retoques digitales. En septiembre de 2019, la actriz se animó a publicar imágenes completamente al natural, acompañadas de frases destinadas a dejar huella. Alternando sus típicas fotos en color con otras en blanco y negro, se la vio tapada solo por una camisola, recalcando que las imágenes eran absolutamente libres de edición. La respuesta fue la misma: miles de ‘me gusta’ y una ola de mensajes positivos.

Junto a aquella serie de fotos, la exintegrante de Casados con Hijos publicó un texto cargado de empoderamiento y conciencia corporal, mensajes que lentamente se transformaron en bandera de una nueva forma de mostrarse en la industria del espectáculo. “El único templo al que asisto cada día es mi cuerpo y estoy en plena conciencia de que no es mi ser, no es mi alma, tampoco es mi espíritu ni mucho menos lo que pienso y siento; pero es lo que contiene todo eso que, en definitiva, es quien soy”, manifestaba en aquellos días. De esa manera, la actriz declaró su amor propio y la necesidad de cuidarse y aceptarse en un contexto donde la mirada ajena muchas veces pesa más que la felicidad propia.

“Amo mi cuerpo. Lo cuido, lo venero. Porque es mío. Es mi continente. Me gusta mostrarlo y hago de él bandera reivindicatoria de tanta crítica e insulto que a lo largo de mi vida he recibido. Mi cuerpo es mío y lo repito como un mantra de mi autonomía”, fue una de las frases que más viralización consiguió del posteo. El mensaje era más que la simple exposición: era una declaración de principios y una invitación a celebrar la diversidad y la autonomía.

En la misma línea, volvió a ahondar sobre sí misma. “Esta soy yo. Este es mi cuerpo. Abrazo mis imperfecciones porque son parte de quien soy. Mi cuerpo contiene mi ser. Por eso lo honro con un estilo de vida saludable, lo ejercito y lo alimento sanamente”, y adelantó que seguiría compartiendo sus secretos y sus rutinas con la comunidad virtual, generando así un canal de ida y vuelta permanente con sus fans.