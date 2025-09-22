Teleshow

Las fotos de Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, en su primera campaña como modelo

La joven artista, hija de los reconocidos actores, sorprende al incursionar en la industria de la moda. Su versatilidad y carisma despiertan admiración en el público adolescente

La transformación de Muna Pauls, se convirtió en modelo publicitaria (Video: Instagram/ 47 Street)

El ingreso de Muna Pauls Cherri al mundo del modelaje ha generado un notable impacto en su imagen. La joven, reconocida previamente por su trayectoria musical y su presencia en redes sociales, se ha convertido en la nueva imagen de una marca de ropa muy popular entre las adolescentes del país.

La hija de Gastón Pauls y Agustina Cherri ya había sorprendido y demostrado su talento en la música, participando en presentaciones en vivo y colaboraciones que evidenciaron su versatilidad. Sin embargo, su debut como modelo marca un hito distinto: por primera vez protagoniza una campaña publicitaria de gran alcance, y se puede apreciar con la naturalidad con que lo hace.

Muna Pauls Cherri deslumbra en su debut como modelo (Instagram, 47 Street)

Aunque anteriormente había participado en acciones comerciales junto a su madre, la llegada de Muna como rostro principal de la marca fue muy recibida con entusiasmo en redes sociales, donde miles de seguidores celebraron su desenvoltura ante la cámara y todos se sorprendieron y destacaron el parecido con Agustina Cherri.

El entorno artístico de Muna ha sido determinante en su formación. Creció rodeada de referentes de la televisión, el teatro, el cine y la conducción. Este contexto facilitó su incursión en distintas disciplinas, y su reciente debut como modelo confirma que su proyección no se limita a la música. Muna siempre está acompañada, apoyada y guiada por su familia.

El entorno artístico de Muna Pauls Cherri impulsa su carrera multifacética en música, actuación y moda

El apoyo incondicional que Muna recibe en plataformas digitales es constante. Miles de seguidores la alientan a continuar explorando nuevas facetas, que se percibe como el inicio de una carrera multifacética que integra música, actuación y moda.

Muna, la hija de Gastón Pauls y Agustina Cherri, contó cómo es vivir con padres separados

Hace unas semanas la adolescente compartió detalles sobre su vida con padres separados a través de sus redes sociales, donde respondió preguntas de sus seguidores sobre la dinámica familiar y su presente sentimental.

Muna Y su padre Gastón Pauls

La joven de 16 años destacó que la cercanía entre las casas de sus padres, ubicadas a tres cuadras de distancia, le permite una rutina flexible: “Tengo como una libertad, un poco de elegir con quién dormir o en qué casa estar a la tarde. Como que tengo esa libertad”. Habitualmente, sigue un esquema semanal en el que pasa los lunes y martes con su madre, miércoles y jueves con su padre, y alterna los fines de semana entre ambos. De esa manera todo es más relajado para ella y para todos los integrantes de las familia.

La historia de amor de Muna Pauls con un vecino: "Estoy de novia, estoy muy enamorada y estoy muy bien"

Entre las consultas recibidas por sus seguidores, una de las que más interés generó fue sobre su relación de pareja. Muna reveló que está de novia con un joven a quien conoce desde hace años y que vive en su mismo barrio. “Estoy de novia, estoy muy enamorada y estoy muy bien”, afirmó, y añadió que su historia comenzó gracias a la proximidad: “Y era acá, el amor, yo lo tenía a la vuelta de la esquina, literal” contó.

La cantante también reflexionó sobre el amor, señalando que no lo limita solo a lo romántico, sino que lo entiende como un sentimiento que abarca la familia, las amistades y el crecimiento personal. “No creo en esto de que me va bien el amor o no. Y mirá que acabo de responder que me va bien. Pero porque hoy mi corazón romántico está bien y está enamorado”, expresó.

Muna con sus padres y su hermano, cuando cumplió 15 años

Muna no quiso dar detalles sobre quien era su pareja, aunque mencionó que ambos compartieron amistades y coincidieron en cumpleaños a lo largo de los años, por la cercanía que siempre compartieron: “Él es lo más de lo más, yo estoy muy enamorada y algún día capaz lo conocen, ¿quién te dice?”, concluyó la joven.

