La reacción de Yanina Latorre luego de que Marixa Balli rechazara una invitación de Ángel de Brito: “Es una desagradecida”

Yanina Latorre acusó a Marixa Balli de desagradecida por rechazar la mesa de LAM en los Martín Fierro (Video: SQP, América TV)

La antesala de los premios Martín Fierro, uno de los eventos más esperados de la televisión argentina, se vio marcada por un nuevo episodio de tensión entre Yanina Latorre y Marixa Balli. La conductora de SQP (América TV) lanzó fuertes críticas contra su excompañera, a quien cuestionó por su decisión y por las excusas que dio para no compartir la mesa de LAM (América TV).

El origen de la controversia fue la invitación que Ángel de Brito, conductor de LAM, extendió a Balli para sumarse a la mesa del programa durante la ceremonia de los Martín Fierro. Ella, actualmente vinculada a Telefe y próxima a debutar en MasterChef Celebrity, rechazó la propuesta argumentando que debía solicitar autorización a su canal. Esta explicación no convenció a Latorre, quien calificó la actitud de Marixa como una muestra de ingratitud: “Ángel le dio la oportunidad de volver a la televisión después de muchos años sin pantalla, y ahora se niega a sentarse en la mesa de LAM. Eso es ser desagradecida”, dijo durante su descargo. “No sé por qué Ángel le perdonó la vida. Es una desagradecida a nivel mil puntos. Nos odia. Se fue de LAM porque me odia a mí, a él, a todos”, sentenció.

La negativa de Marixa Balli a compartir mesa con LAM reavivó viejas tensiones con Yanina Latorre (Video: LAM, América TV)

La presentadora profundizó en su crítica al señalar que el Martín Fierro representa la máxima celebración de la televisión argentina y que, en su opinión, nadie necesita pedir permiso para asistir. “Cuando te invitan, aceptás y punto. Decir lo contrario es no entender cómo funciona este negocio”, sostuvo la conductora. Además, sugirió que la respuesta de la exangelita podría tener un trasfondo personal, aludiendo a una actitud altanera por parte de la bailarina desde su llegada a Telefe.

El trasfondo de la disputa se remonta a la relación laboral que ambas compartieron en LAM. Marixa Balli, que en su momento había estado alejada de la pantalla durante varios años, regresó a la televisión gracias a la oportunidad brindada por Ángel de Brito. Este antecedente fue recordado por Latorre, quien remarcó que la negativa de Cachaca a participar en la mesa del programa constituye una falta de reconocimiento hacia quienes facilitaron su regreso a los medios.

La decisión de Balli es vista como un desaire hacia Ángel de Brito y el equipo de LAM

La polémica se intensificó cuando la misma Yanina puso en duda la coherencia del argumento de Balli sobre la necesidad de pedir permiso a Telefe. La conductora de SQP preguntó: “Marixa, para hacer ese móvil, ¿le pediste permiso a Telefe? Salió en América, salió en LAM, ¿pidió permiso?”. Latorre recordó que la cantante había participado en otros programas sin requerir autorización previa, lo que, a su entender, evidencia una contradicción en la postura de la bailarina. “Entonces, ¿qué es lo que cambia? Ahí no necesitó autorización, pero para el Martín Fierro sí. Esa contradicción deja en evidencia que simplemente no tiene ganas de ir con nosotros”, ironizó durante su descargo.

El deterioro del vínculo entre ambas figuras quedó expuesto en las recientes declaraciones en vivo. Si bien en el pasado mantuvieron una relación cordial, la salida de Marixa Balli de LAM marcó un quiebre. Según trascendió, la exbailarina habría dejado el ciclo por diferencias con Latorre, lo que abrió una distancia que se profundizó con el paso del tiempo y los cambios de canal.

En el cierre de su intervención, Yanina ofreció una definición contundente sobre la actitud de Marixa, dejando en claro su postura ante la negativa de la excompañera. Para la actual panelista de LAM, la decisión de Balli no solo representa un desaire hacia el equipo comandado por Ángel de Brito, sino que también revela una falta de gratitud hacia quienes la apoyaron en su regreso a la televisión.