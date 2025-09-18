Jimena Barón mostró cómo cambió su cuerpo dos meses después de haber sido mamá: “Es una locura, che”

Jimena Barón mostró el cambio de su cuerpo tras haber dado a luz a su hijo Arturo (Video: Instagram)

Jimena Barón sorprendió a sus seguidores al publicar en Instagram una foto en ropa interior que muestra cómo luce su cuerpo a tres meses de haber dado a luz a su hijo Arturo. La artista, reconocida por ser activa en redes sociales y mostrar su día a día, acompañó la imagen con una comparación visual tomada antes del parto, generando interés sobre la recuperación física posparto.

La publicación, realizada este miércoles 17, muestra a Barón en un centro de estética, donde posó con corpiño y colaless. La selfie, que refleja una actitud satisfecha, fue compartida en las historias de Instagram de la cantante. Poco después, la artista difundió un video capturado en el mismo lugar, pero en una etapa previa al nacimiento de Arturo, lo que permitió a sus seguidores observar el contraste entre ambos momentos.

La artista compartió imágenes del antes y después de su maternidad (Instagram)

Arturo, el segundo hijo de Jimena Barón, nació fruto de su relación con Matías Palleiro. La pareja compartió públicamente distintas etapas de su vida familiar, y la llegada del bebé marcó un nuevo capítulo en la vida de la cantante. La secuencia de imágenes difundida por Barón, pone en primer plano el proceso de recuperación física tras el embarazo.

En el mensaje que acompañó el video que puso en contraste, la actriz expresó su asombro ante los cambios de su cuerpo tras el parto. “El cuerpo es una locura, che”, escribió en la historia de Instagram, una frase que resume el impacto y la reflexión personal que quiso transmitir a sus seguidores.

Días atrás, Jimena se tomó un momento para compartir con sus seguidores un balance honesto y luminoso de esta nueva etapa, acompañado de una serie de imágenes que resumen las postales más entrañables de la familia renovada a tres meses del nacimiento del bebé.

Jimena junto a su pareja Matías y el hijo de ambos, Arturo (Instagram)

El posteo comenzó con una tierna fotografía en la que se la ve abrazada a Matías y besando a su pequeño Arturo, de espaldas a la cámara. Sobre esa imagen, Barón abrió el corazón: “Un gordito de ya tres meses, sol, caminatas, siestas, tetazos, y ya me sonríe cuando toma teta, amor, amor profundo, lo quiero cada día más, es verdad eso que decían de que se lo quiere igual que al que ya amabas con locura”.

La reflexión continuó con un repaso de la cotidianeidad y sus nuevos aprendizajes. “El papá tan buen papá, el corazón tranquilo, la casa enquilombada pero no importa, salimos a comer afuera, se porta muy bien, compramos sánguches de crudo y queso, familia, amor, mis primeras salidas al mundo sin el bebé, extractor de leche, terapia es mi elección de salida sola por supuesto, Momo precioso, tan cariñoso salió, preadolescente, ¿en qué momento?”. En pocas frases, Jimena intentó encapsular el universo de una maternidad repartida entre el vértigo de lo cotidiano y la necesidad de espacios propios, el esfuerzo de las rutinas, el apoyo en la pareja y la ternura de los vínculos entre hermanos.

La reflexión de Jimena Barón a tres meses de su parto

Con el paso de las imágenes en un carrusel que incluyó momentos en familia, en la calle, instantes de lactancia o tardes de ocio en la comodidad de su hogar, Jimena siguió desgranando sensaciones: “Más teta, libros, dudas, miedos, está todo bien, calma, paciencia, unas bolsitas nuevas en las ojeras, me siento linda de nuevo, me arreglo un poco nuevamente, de nuevo la mecedora, pijama, Torino siempre encima, amor, solcito y más amor del más profundo”. Con honestidad y sin maquillaje emocional, Barón dio lugar a la vulnerabilidad de los primeros meses: las nuevas marcas en el cuerpo, los miedos, el cansancio, pero también la reacción de verse y sentirse linda, de redescubrirse, de volver a los pequeños rituales de cuidado personal.

El cierre del texto fue también una declaración de principios para el presente y el futuro: “Vivir así, despacito y rodeada de amor es lo que quisiera siempre”. Las fotos, una tras otra, son reflejo de esos días en los que la vida empieza a acomodarse y la casa se llena de recuerdos. El posteo provocó una catarata de mensajes de apoyo y cariño no solo de sus fans, sino también de quienes la acompañan más de cerca. Su mamá, Gabriela, fue una de las primeras en expresar alegría y complicidad. “Viste, hija, que se lo quiere igual al que ya amabas, me alegra mucho que lo hayas descubierto”, aportó, en un guiño directo a la experiencia que une a las mujeres de la familia.