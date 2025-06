Santiago del Moro adelantó el próximo de Gran Hermano y realizó una fuerte defensa de La Tora: “Es machismo”

Santiago del Moro adelantó la nueva temporada de Gran Hermano y defendió a La Tora (Video: Intrusos, América)

A casi una semana de la final de Gran Hermano, Santiago del Moro dio una nota a Intrusos (América) en donde contó lo que se vendrá en Gran Hermano: Generación Dorada, la próxima temporada que ya abrió sus castings. Además, fue tajante al referirse a La Tora y los cuestionamientos que recibe la exjugadora.

“Estamos bien, contentos. Mucho laburo. Es un programa que nunca para porque más allá de los programas que nosotros tenemos en vivo, el programa sigue en la casa. Así que es mucho laburo, pero estamos contentos”, expresó, sobre sus sensaciones sobre la última edición que ganó Tato Algorta.

El conductor se refirió a la novedad que traerá la próxima temporada, que tiene como fecha tentativa de estreno finales de diciembre. “Se viene también una nueva edición: una parte de la casa van a ser famosos y otras no, así que la gente ya se está notando”, aseveró al ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

“Esta sería la cuarta temporada que hacemos desde la vuelta al canal de GH, así que hay que darle como una vuelta de tuerca”, contó, sobre las novedades que preparan para el formato y cuánto interviene en la dinámica del programa. “Yo participo desde otro lugar, desde un armado un poco más general. Soy parte del equipo, pero no soy productor ejecutivo. Me gusta estar, me gusta ver, pero cuando está un poco más avanzada la cosa”, detalló.

“¿Cómo viviste lo que pasó con La Tora? Porque se dijo que había una gran interna en Telefe", indagó el cronista del ciclo de América, en alusión a un conflicto que se habría generado por el rol que tomó la exparticipante en los streaming del canal y su inclusión en la cobertura de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Santiago reflexionó sobre los cuestionamientos que recibe Lucila Villar, destacó su trabajo y el crecimiento que viene teniendo desde que participó en la temporada 2022/2023. “Yo cuando hablan de las internas siempre digo ‘¿quién dice?’. A mí siempre me pasa que veo que con algunas mujeres el medio es muy hostil y me parece que eso es machismo. La Tora desde que empezó se la cuestiona, preguntan si está con alguien,... Es una chica que hace muy bien su trabajo”, resaltó.

Santiago se refirió a los supuestos roces que se habrían generado entre La Tora y Sofi Martínez, también enviada por el canal para la cobertura del evento deportivo. “Hubo una cuestión con un laburo que quedó pendiente, que quedó vacante y ella fue a hacerlo. Me parece poco feliz que a esta altura que supuestamente nos estamos todos construyendo tirarle eso a alguien como que tiene un laburo por algo. Decir ‘por algo lo tendrán’. Lo tiene por su mérito”, expresó.

“Con nosotros a La Tora le fue perfecto haciendo el streaming número uno del país con GH y lo hizo muy bien. Por eso el canal le dio esta oportunidad y habla muy bien de su trabajo”, la elogió. En Intrusos fue Marcela Tauro quien dio detalles de los conflictos que existirían entre las figuras.

Sofi Martínez y La Tora Villar son parte de la cobertura del Mundial de Clubes (Adrián Escándar)

“Esta interna viene hace mucho y no tiene que ver, únicamente, con el Mundial de Clubes. Esto sólo fue la frutilla del postre, todo vendrá desde hace, más o menos, un año. Pero no es solamente con La Tora, también incluye a Sol Pérez, Vicky Xipolitakis y otras, a ciertas favoritas”, contó la periodista.

“Hay gente que está muy molesta porque ven que hay determinados personajes, como los que hablábamos, a los que les dan destaques. Y a otra gente que viene laburando, no. No estoy diciendo con esto que sean malas trabajadoras, pueden ser funcionales y bárbaras, pero yo cuento lo que pasa puertas adentro en Telefe”, señaló. “Por ejemplo, si nosotros estamos acá y de pronto nos traen una chica sexy y queda como figura principal o la premian, eso genera molestia”, detalló.