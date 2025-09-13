Teleshow

Valeria Mazza mostró cómo se prepara para una nueva temporada del Bailando con las estrellas

La figura de la moda abrió la puerta de su camarín y expresó su alegría ante el comienzo del programa en la televisión española

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Valeria Mazza se prepara para el debut de una nueva temporada de Bailando con las estrellas

A días de estrenar una nueva temporada del Bailando con las estrellas, Valeria Mazza sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes del detrás de escena. Con la cuenta regresiva activada, la figura de la moda argentina se prepara para conducir una nueva etapa del certamen de baile.

“Qué emoción contarles que hoy ya arrancamos con los ensayos de Bailando con las estrellas. Falta muy poquito. ¿Están listos para una nueva temporada?”, escribió la modelo, junto a un emoji con estrellas en sus ojos, para reflejar su alegría por el inicio de este nuevo ciclo. En las imágenes que acompañaban estas palabras, Mazza aparecía en el set de filmación, dialogando con el resto de su equipo.

Desde la preparación de su peinado en el área de vestuario hasta los detalles de su make up, Valeria abrió la puerta de su camarín a las cámaras. Durante una extensa jornada, la conductora repasó toda la rutina del programa y los pasos a seguir de cara a su conducción junto a Jesús Vázquez.

Valeria Mazza mostró el detrás
Valeria Mazza mostró el detrás de escena de la nueva temporada del Bailando con las estrellas (Instagram)

A principios de septiembre, la influencer compartió ante sus 725 mil seguidores la gala de presentación del programa. “Feliz de comenzar una nueva temporada del Bailando con las estrellas junto a Jesús Vázquez. A partir del sábado 13 de septiembre, te estaremos acompañando todos los sábados en directo. Venimos con muchas sorpresas, 13 participantes maravillosos, 5 jurados muy severos, solo faltan ustedes, los esperamos”, escribió la modelo junto a una serie de fotos de su paso por la alfombra roja.

Para un evento de estas características, Mazza optó por lucir un conjunto monocromático blanco compuesto por un enterizo de pernera ancha y escote recto, confeccionado en una tela lisa y fluida. Encima, llevaba una campera estructurada del mismo tono adornada con aplicaciones brillantes que reflejan la luz. Su cabello rubio está peinado suelto con ondas suaves que caen sobre los hombros. Además, completa el look con un collar metálico, anillos y un maquillaje de acabado natural que resalta sus facciones. Mazza posa con las manos en los bolsillos, transmitiendo una postura relajada frente a un fondo decorado con luces y logotipos del programa Bailando con las estrellas.

Valeria Mazza, en la presentación
Valeria Mazza, en la presentación de 'Bailando con las estrellas'. (FesTVal)

Tiempo atrás, en diálogo con Teleshow, Mazza había contado sus sensaciones por conducir un programa de estas características en España. “Es un nuevo desafío, la verdad que hace mucho que no hacía televisión, es salir de un poquito de mi zona de confort, volver a enfrentarme y reencontrarme con un público que hace mucho tiempo que no me veía, con nuevas generaciones que tal vez ni me conocen, así que es un reto”, comenzó diciendo.

Junto a la supermodelo también estará un famoso presentador de la televisión española, Jesús Vázquez. Mazza opinó sobre el conductor y dio detalles de sus primeros momentos trabajando juntos: “Tengo un gran compañero, tiene mucha experiencia, ha presentado grandes formatos, es un conductor de toda la vida. Hicimos un gran equipo, lo conocí estos días y enganchamos súper bien. Estamos disfrutando con ganas este desafío juntos”.

No será la primera vez que Mazza se enfrente con el público español. La empresaria ya había trabajado en la televisión de este país a finales de los ‘90 y principios de los 2000, con un paso por el jurado Supermodelo en 2006 y una participación en el 2023 en la tercera edición de Mask Singer, donde enfundó el disfraz de Matrioska.

