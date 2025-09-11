Tras su enfrentamiento, Eliana Guercio amenazó con llevar a Ximena Capristo a la justicia: “Mucho tiempo de hostigamiento”

Eliana Guercio amenaza con acciones legales contra Ximena Capristo tras años de hostigamiento (Video: SQP, América TV)

Eliana Guercio y Ximena Capristo reactivaron una disputa de larga data que, a 20 años del primer quiebre, vuelve a encontrar espacio en la televisión y en las redes sociales. Una acusación de “mucho tiempo de hostigamiento” lanzada por la esposa de Sergio Chiquito Romero en el ciclo Sálvese Quien Pueda (América TV) y la posibilidad concreta de iniciar acciones judiciales, marcan la última escalada de este enfrentamiento entre dos figuras.

El intercambio comenzó con una entrevista del cronista Rodrigo Bar a Guercio en el mencionado programa, donde la exvedette aclaró que lo suyo no era una provocación mediática, sino “la verdad”. Según sus declaraciones, las publicaciones recientes en sus redes sociales buscaron demostrar contradicciones y falacias que, asegura, Capristo habría sostenido públicamente durante años acerca de ella. “En algunas cosas diciendo la verdad y otras mintiendo. Entonces, ahora expuse en mi Instagram todas las mentiras que ella misma dijo y se contradijo”, afirmó.

La esposa de Chiquito Romero fue tajante acerca de la relación que hoy mantiene con su examiga: “Hace más de 20 años que viene mintiendo sobre mí. Me trató de todas las barbaridades que se puede tratar una persona, sin ningún motivo, porque nunca le hice nada. Tiene una obsesión conmigo que ya es demencial”. La artista remarcó que no fue ella quien retomó viejos asuntos, sino que las menciones recientes parten de terceros y apuntó a la panelista de SQP como responsable de sostener el conflicto a través del tiempo.

La disputa entre Eliana Guercio y Ximena Capristo se reaviva con acusaciones cruzadas en televisión y redes sociales

Eliana Guercio responsabilizó a Ximena Capristo por ponerla en la mira de la opinión pública con acusaciones que incluyen traición y robo de pareja a una amiga en común, la fallecida Silvina Luna. “Ella para mí fue como una hermana. Es una actitud miserable ponerla a ella en una situación horrible, incomprobable, porque no está acá para defenderse. Me parece lo más miserable que puede haber”, aseguró Eliana, refiriéndose a la versión de la ex Gran Hermano sobre el origen del conflicto. La exvedette señaló que jamás buscó revivir recuerdos dolorosos sino que respondió ante declaraciones que consideró agresivas e infundadas.

Al ser consultada por supuestas pruebas respecto a un mensaje enviado a Marcelo Polino (quien, en el pasado, fue abofeteado por Guercio tras un comentario polémico) la artista negó haber filtrado información relevante al respecto. “De ese mensaje me enteré la misma noche que ella lo mandó. No tenía el contenido del mensaje, pero sí me contaron esa misma noche. En 20 años nunca lo conté. ¿Sabés quién lo contó? Marcelo Polino”, explicó.

La exvedette fue concluyente respecto a sus pasos futuros: “Ya hablé con mi abogado y le dije cuál es la situación y cómo me siento y cómo me he sentido durante un montón de tiempo con esto —el daño que me ha hecho durante muchos años— cuando yo nunca hablé mal de ella, nunca hice nada malo de ella, nunca le hice nada, nada. Me parece que ya está”. Agregó que sería la Justicia la que determinaría el desenlace del conflicto, más allá de un simple pedido de disculpas.

Guercio acusó a Capristo de difundir mentiras y de involucrar a la fallecida Silvina Luna en el conflicto

En paralelo al testimonio, en el programa, Capristo defendió su versión afirmando que fue víctima de una acusación injusta que la vincula obsesivamente a Eliana Guercio y negó haber sido la responsable de alimentar la controversia. “Yo no la odio a ella, ella no me soltó nunca. Si no, no hubiese vuelto a buscarme”, argumentó.

La panelista detalló en SQP que la separación con Guercio se originó en una traición sentimental contra una amiga en común, la modelo y actriz Silvina Luna. “Eliana era mi amiga, pero le hizo una mala jugada a una amiga mía. Le cagó el novio”, expresó Capristo, refiriéndose a un conocido cantante y empresario. Aunque aclaró que no se trataba de una pareja formal, sostuvo que el hecho impactó significativamente en el grupo. “Ellas dos se pelean y todo queda mal. Nuestra relación ahí también se rompió”, señaló.

Capristo manifestó que, con el tiempo, Luna logró dejar atrás estos episodios y mantuvo una relación cordial con ambas. Respecto a su vínculo actual con la expanelista de GH, relató un acercamiento posterior al fallecimiento de Luna. “Cuando murió Silvi, ella me mandó un mensaje. Buena onda. Eliana ahora es otra mina. En ese momento, necesitaba un abrazo y se lo di”, relató ante las cámaras.

Capristo negó alimentar la polémica y sostuvo que la ruptura se debió a una traición sentimental

“Me parece que no tiene sentido un juicio por cosas dichas en un panel”, expuso Latorre, refiriéndose al contexto mediático en el que se originan este tipo de polémicas. A pesar de esto, Eliana Guercio fue contundente al declarar: “No quiero que me pida disculpas, quiero que pague. Ya hablé, ya hablé. Si termino con lo del médico de mi cara, arrancaré con esto. Mucho tiempo de hostigamiento”.

La reconstrucción que realizó Capristo incluyó la existencia de registros y mensajes privados que, afirma, evidenciarían los contactos recientes con su colega y hasta un intento de reconciliación. La panelista afirmó que “Eliana me llamó después de un montón de años diciendo, porque se ve que no tenía una p... amiga, diciendo que su papá estaba muy enfermo, que estaba muy mal por lo que había pasado con Silvina, que quería charlar conmigo, pásame tu teléfono, te quiero ver”.

Ximena, finalmente, sostuvo: “No me da miedo nada a mí, porque yo, por supuesto, tengo mi abogado. Yo a ella no la ataqué en ningún momento. Yo me defiendo de las barbaridades que ella dice, la verdad. O sea, a mí la verdad que no me interesa ella, ella no me soltó a mí”.