El exigente entrenamiento de Chechu Bonelli tras su separación de Darío Cvitanich: “Veranito, no te tenemos miedo”

La periodista compartió en redes sociales su nueva rutina de ejercicios, evidenciando un cambio físico y emocional luego de finalizar su relación con el exfutbolista, mientras prioriza el bienestar de sus hijas

Sol de María

Sol de María

Chechu Bonelli intensifica su entrenamiento físico tras la separación de Darío Cvitanich (Video: Instagram)

Chechu Bonelli exhibió en sus redes sociales el intenso plan de entrenamiento que lleva adelante tras confirmar su separación de Darío Cvitanich, el exfutbolista con quien compartió 14 años de relación y tres hijas. Las imágenes recientes publicadas en su cuenta de Instagram muestran una rutina de ejercicios que resalta el estado físico alcanzado en este nuevo período de su vida.

La ruptura entre ambos fue confirmada en agosto, luego de meses de convivencia bajo tensiones y versiones sobre el inicio de un nuevo vínculo del exjugador con la modelo Ivana Figueiras. Si bien la periodista evitó dar detalles sobre la separación, aseguró estar “recuperando su esencia” y concentrada en el cuidado de sus hijas.

En las publicaciones realizadas recientemente, Bonelli apareció con el abdomen visiblemente definido y realizó ejercicios de fuerza en un gimnasio, combinando actividad física y mensajes motivacionales. Una de las imágenes incluyó la frase “Veranito, no te tenemos miedo”. El contenido difundido en redes fue interpretado por su entorno como un signo de resiliencia y enfoque personal tras el quiebre con el exjugador de Racing y Banfield.

La propia Bonelli manifestó a la periodista Karina Iavícoli en Intrusos (América TV): “Estoy bien, volviendo a ser yo, recuperando mi esencia”, insistiendo en que optó por el silencio para proteger la intimidad familiar. La periodista reiteró su decisión de priorizar la estabilidad de sus hijas frente a la presión mediática.

Por su parte, el exfutbolista, lejos de esquivar las preguntas, agradeció la presencia de la prensa y buscó aclarar los trascendidos: “Se dicen cosas que no son. Me parece que está bueno poder aclararlo. Primero quiero sacar a las personas del medio, en este caso obviamente a Ivana, que nos estamos conociendo y que no hay mucho más para contar. Y después, obviamente por respeto, que tenemos tres chicas que también miran tele, ven cosas y no está bueno que vean o que se digan cosas que no son”.

La periodista prioriza el bienestar de sus hijas y su recuperación personal en medio de la ruptura (Video: Instrusos, América TV)

Con cautela, el exdelantero de Boca y Ajax hizo especial énfasis en el cuidado de sus hijas y en preservar la intimidad familiar. Aseguró que, más allá de los rumores, la relación con Figueiras recién comienza. Además, al ser consultado sobre el silencio que eligió su exmujer, él fue comprensivo: “Tiene todo su derecho a estar en silencio. Obviamente, ninguna separación es fácil. Esto ya viene hace un tiempo. Entonces, tendrá su momento y ya charlará. Así que me parece que también está bueno poder respetarle ese silencio o ese momento de no querer charlar”.

El periodista de Intrusos reparó en una versión que circuló en los medios: que Chechu se habría enterado por la prensa del vínculo entre su expareja y la modelo. El exfutbolista negó rotundamente esa posibilidad: “No, nunca escuché que haya dicho eso ella. Entonces, no puedo hablar sobre supuestos. Las cuestiones de nuestra separación las sabemos los dos”.

Darío Cvitanich aclara rumores sobre su vínculo con Ivana Figueiras y pide respeto por su familia (Video: Intrusos, América TV)

En medio del ida y vuelta, también se puso sobre la mesa la cronología de los hechos. Según el periodista, la separación entre Cvitanich y Bonelli data de “hace varios meses, aproximadamente ocho,” y el acercamiento con Ivana habría comenzado hace apenas dos. El futbolista surgido en Banfield asintió, aunque intentó poner en contexto la polémica: “Pasa que ustedes se enteraron hace poco que yo me separé, entonces por ahí metieron la historia de Ivana, en este caso, que también tiene su familia, a sus hijas, y no está bueno que se le involucre de esa manera, porque aparte no es cierto”.

Previamente, la prensa buscó la palabra de Figueiras, quien también se mostró cauta y aseguró que con el presentador apenas se están conociendo, sin confirmar formalmente una relación de pareja. Ante esta consulta, Cvitanich añadió: “No sé, está bien, está bien. Lo que es, es”. Confirmó que, aunque no hay un título oficial, existe un vínculo: “Estamos bien, estamos bien”.

