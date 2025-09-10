La emoción de Gianinna Maradona por un recuerdo de su hijo Benjamín con Diego y Claudia Villafañe: “Mi felicidad”

Claudia Villafañe y Diego Maradona con sus hijas Dalma y Gianinna y su nieto Benjamín (Instagram)

La memoria familiar suele sorprender cuando menos se la espera. Un simple gesto, como revisar un viejo archivo digital, puede conectar a distintas generaciones y desatar una ola de emociones que permanecían ocultas. Esto fue lo que compartió Gianinna Maradona en sus redes sociales. Una fotografía que reúne a Claudia Villafañe, Benjamín Agüero y Diego Maradona se transformó en el epicentro de un instante cargado de ternura, evocando la fuerza de los lazos familiares y el privilegio de compartir momentos que trascienden el paso del tiempo.

La fuerza del recuerdo no suele anunciarse; a veces llega como un relámpago suave, cuando un archivo digital olvidado despierta la memoria de una familia. Así le ocurrió a los Maradona-Villafañe-Agüero, cuando Claudia Villafañe, impulsada por ese impulso íntimo de escarbar en el pasado, encontró una fotografía de ella misma, de su nieto Benjamín y de Diego Maradona compartiendo un instante de dicha inalterable. El efecto fue inmediato: Gianinna Maradona, hija, madre y testigo de ese lazo, confesó entre lágrimas cómo ese pequeño hallazgo digital conmovió profundamente a toda la familia.

¿Qué ocultaba esa fotografía? La vida detenida en una sonrisa: Claudia, luminosamente espontánea; Benjamín, niño risueño con una remera de Elvis Presley, carcajada franca; Diego, fútbol de leyenda y abuelo feliz, ojos chispeantes. Tres generaciones unidas ante la cámara, una postal de felicidad genuina. Ese privilegio indescriptible de poder volver a esos abrazos, aunque sea solo por la lente de una cámara.

La foto que encontró Claudia en el arcón de los recuerdos (Foto: Instagram)

La relación de Benjamín con sus dos abuelos siempre fue muy especial (Foto: Instagram)

Gianinna no dudó en atesorar ese instante con palabras que cruzan la memoria y el deseo. Desde el corazón, reconoció el privilegio inusual que tiene su hijo Benjamín, nacido de su relación con Sergio Kun Agüero, al poder disfrutar de la presencia de ambos abuelos. “Qué privilegio el de mi hijo de tenerlos, qué privilegio el de mis padres de ser abuelos de este pedazo de ser, de este pendejo increíble”, manifestó con la sencillez brutal de quien sabe que hay cosas imposibles de repetir.

En las palabras de la diseñadora, la foto dejó de ser imagen y pasó a testamento emocional. El vínculo construido entre Claudia, Diego y Benjamín aparece no solo congelado, sino tatuado, piel adentro. Agradecida, les dedica un mensaje a los tres que se cifra en afecto: “¡Gracias a los 3 por su amor incondicional!”. La familia, ahí, desnuda y entera.

La crónica se cierra —o más bien se abre— con ese grito escrito de amor filial: “Mi felicidad son ustedes. LOS AMO!”. No es posible medir el valor de un círculo íntimo que se sostiene, y regresa, y se queda en la calidez de una foto redescubierta. ¿Cuántos darían lo que fuera por anclar la felicidad en pequeños gestos, en la continuidad de sus nombres, en la certeza de una foto que, tatuada o digital, dice más que cualquier palabra?

La relación de Benja con sus abuelos siempre fue muy especial. Pudo compartir con Diego sus últimos años de vida y tejió con Claudia un vínculo indestructible. Tal como lo demostró el reciente accidente que sufrió la organizadora de eventos, cuando chocó con su auto y tuvo que ser asistida por el SAME. El adolescente se convirtió en el gran sostén de su Tata, como la llama cariñosamente y a quien acompañó durante su convalecencia en el sanatorio.

“Qué linda red de amor que tenemos. Gracias a todos por sus mensajes, por sus llamados, por estar ahí para nosotros siempre, incondicionalmente“, describió Gianinna, y sumó una palabra especial para Benjamín. “Y gracias a vos que sos un ser de otro planeta hijo. Te amo con toda mi alma. Qué lindo tenernos”.