La insólita comparación de Alex Caniggia con el personaje de La Máscara por el brillo de sus dientes en la oscuridad

Alex Caniggia mostró cuánto brillan sus dientes y se comparó con Jim Carrey en "La máscara"

Desde retoques estéticos a la compra de joyas y ropa de primeras marcas, Alex Caniggia acostumbra a mostrar su fanatismo por la estética y la moda. Justamente, la imagen es una de las principales preocupaciones del influencer, quien siempre busca destacar entre los famosos. Así las cosas, este martes, el joven confesó por qué sus dientes son uno de sus atributos favoritos y sorprendió al mostrar un llamativo parecido con un personaje de Jim Carrey.

Todo se dio cuando el mediático visitó el programa El fin del mundo en el canal de streaming Olga. Durante la charla, los panelistas ironizaron sobre el brillo de los dientes de Caniggia y lo compararon con la interpretación del actor en La Máscara.

Como si fuera poco, la producción apagó las luces del estudio para confirmar qué tan brillantes eran los dientes de Alex. Fue entonces cuando Caniggia, fiel a su estilo humorístico, imitó a Carrey, sonriendo, moviendo su mandíbula y desplazándose en la oscuridad. En paralelo, de fondo sonaba la icónica canción de la película que protagoniza el humorista. “Te juro que una de las mejores cosas que me hice, fueron los dientes”, comentó el hijo del exfutbolista, al tiempo que Lizy Tagliani, conductora del ciclo, no paraba de reír y decir. “¡Me encantan!“.

Por último, el influencer hizo un divertido comentario sobre su dentadura: “Tengo alta parri. Son de porcelana. Te liman como un tiburón”. “¡Muy blancos! Me encandilan", cerró una de las panelistas.

Años atrás, el joven también había causado impacto al mostrar en Instagram su nuevo rostro tras una intervención estética. En la imagen se veía al mediático con la mandíbula notablemente marcada. Aunque Alex se mostró seguro y muy complacido con su apariencia, algunos seguidores hicieron comentarios negativos y memes, riéndose del ganador de El Hotel de los Famosos.

Alex decidió no ignorar las críticas y burlas y, fiel a su estilo, se mostró seguro y confiado al responder de forma contundente en su Instagram. El hijo de Claudio Paul Caniggia subió a su cuenta otra foto en primer plano de él luciendo su renovada mandíbula y escribió: “Me río de los que critican y viven en una covacha, pero me ven en persona y se les cae la bombacha”. “Zac Efron, a mi lado sos una vizcacha”, siguió Alex, nombrando al famoso actor de quien también, en ese entonces, se dijo que se había hecho la misma intervención

Otra de las figuras que confesó su fanatismo por el cuidado de su dentadura fue Pampita. Semanas atrás, en un nuevo programa de Los 8 escalones, la conductora llamó la atención en la pantalla de eltrece al revelar cada cuánto realizaba un tratamiento estético.

“Paola, Marce, según el informe global realizado por Sunstar en el año 2021, ¿qué porcentaje de argentinos elegiría como tratamiento dental un blanqueamiento de dientes?”, expresó la pareja de Martín Pepa al anunciar una de las consignas de la jornada. Mientras Polino y la participante pensaban, la figura de la moda llamó la atención al revelar: “Yo me hago siempre, les quiero decir, me encanta”.

Como siguiente paso, Pampita procedió a leer el resto de las respuestas de las personas consultadas por este relevamiento: “Cosas que respondían: ‘también quiero enderezar los dientes’, o ‘quiero un implante dental’, o ‘quiero carillas dentales’. Otros querían un ‘empaste blanco’, otros ‘reparar sus dientes’, y otros decían ‘nada, estoy contento con mis dientes’. Había muchas respuestas. Pero había un porcentaje que era mayor, el del blanqueamiento, que ganó”, sumó la figura del espectáculo.

“¿Alguien se hizo blanqueamiento acá alguna vez?”, consultó la conductora, y comentó en la misma línea: “Pero tan seguido no hace bien. Pero yo soy una fanática, es una vez al año, porque a mí me gustan así, radiantes”, confesó, y luego resaltó el trabajo de su hermano: “Tengo uno bueno para recomendarte, que es mi hermano y no duele nada”.