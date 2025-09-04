Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

La televisión argentina se prepara para un fin de semana de encuentros inolvidables. La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana, los emblemáticos programas de entrevistas de El Trece, reúnen a destacadas figuras del espectáculo, el periodismo y la actualidad. Dos generaciones, dos estilos, una misma tradición familiar que convoca a la curiosidad de la audiencia.

¿Qué hace que la mesa de Mirtha Legrand siga manteniendo su magnetismo año tras año? Este sábado, desde las 21:30, la pantalla se llenará de anécdotas, risas, confesiones y miradas cruzadas. La conductora, con la voz firme y la mirada atenta que la caracteriza, recibirá a invitados de peso. ¿Quiénes serán los protagonistas de la “mesaza” esta vez?

En esta ocasión, la conductora recibirá en su mesa a Nora Cárpena, quien se prepara para el estreno de la obra Viudas e Hijas el próximo 17 de septiembre. En esta pieza teatral, comparte escenario con Sofía Gala Castiglione, María Valenzuela y Fernanda Callejón, entre otras figuras.También formará parte de la “mesaza” el actor Luciano Cáceres, listo para conversar sobre Adiós, Madrid, su más reciente película en la que participa junto a un elenco internacional.

La reconocida actriz Nora Cárpena será una de las destacadas figuras en la noche de Mirtha Legrand

Los acompañará el conductor de Solo otra vuelta más, Diego Sehinkman, voz reconocida en el periodismo contemporáneo, que suma siempre análisis y reflexión. Y, como broche, la virtuosa del tango, Mora Godoy, quien presentará detalles de su show La máquina tanguera, espectáculo que recorre el país y el exterior con ovaciones.

¿Surgirán debates inesperados, confidencias imposibles fuera del aire, momentos que queden en la memoria? Sólo se sabrá enb ese instante.

Pero la mesa sigue el domingo, y el legado familiar pasa a manos de Juana Viale. A partir de las 13:45, la conductora retoma el linaje de entrevistas en El Trece y dirige una “mesaza” del domingo que promete frescura y dinamismo. Abre la mesa la modelo y empresaria argentina Teresa Calandra, sinónimo de elegancia y trayectoria. La acompaña el humorista y actor Chichilo Viale, preparado para aportar la cuota de sonrisa y anécdota.

Gaston Soffritti estará en el almuerzo de Juana Viale, el próximo domingo (RS Fotos)

La cantante y ex Bandana Lissa Vera sumará su experiencia en la música y los escenarios, en medio de los rumores sobre una reunión del histórico grupo pop. Se suman además los actores Gastón Soffritti, quien ahora presenta su libro Vos sí que no tenés problemas —un título que invita, acaso, a la empatía y a la confesión— y Gabriela Sari, lista para hablar de su obra teatral El Secreto. La televisión argentina tendrá dos mesas disruptivas, y el público es invitado de honor.

Dos generaciones, dos formas de preguntar, dos estilos para escuchar. El Trece renueva su compromiso con la conversación y el encuentro de voces. ¿Qué nuevas historias quedarán resonando en los hogares? Hay tradiciones que no se apagan. Hay preguntas eternas alrededor de una mesa iluminada.

En las últimas horas, en tanto, Mirtha Legrand le rindió tributo desde sus redes sociales a Antonio Gasalla, donde recuperó uno de los tantos momentos memorables que compartieron en su mítico programa, con el actor personificando a la inolvidablela Abuela.

Fue a través de un video entrañable donde Mirtha quiso compartir su admiración y afecto hacia el humorista. “¡Un gran recuerdo de mis programas! En esta ocasión, compartiendo un momento muy gracioso junto al gran Antonio Gasalla”, escribió la conductora, acompañando el posteo con una escena que disparó risas y añoranza, entre quienes aún celebran el humor ácido, la ternura y la inteligencia del artista.

En el registro se los ve a ambos, distendidos y cómplices, protagonistas de uno de esos diálogos que quedaron grabados a fuego en la memoria de la televisión argentina. La conductora le preguntaba: “¿Usted conoce a un amigo mío que se llama Antonio Gasalla? Es un actor, que yo lo quiero mucho”. El humorista, en plena caracterización de la Abuela, respondía con picardía: “Lo veo por la televisión”. La charla avanzaba en ese tono inconfundible, con la diva insistiendo: “Es bueno, talentoso”. El actor devolvía: “Boca sucia”. Mientras provocaba risas en el estudio, Mirtha recogía el guante: “¿Boca sucia? Por ahí se le va un poquito”.