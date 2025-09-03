La guerra fría que mantendría Wanda Nara con Pampita: “Piensa que ella quiere su puesto de trabajo”

Angie Balbiani en la emisión del martes de Puro Show (Eltrece) expuso una teoría que circula en el ambiente del espectáculo: Wanda Nara sospecharía que Pampita estaría maniobrando para quedarse con su puesto de trabajo en MasterChef, utilizando a la propia periodista como intermediaria involuntaria.

“Dicen que Wanda cree que yo tengo un hostigamiento personal con ella porque Pampita querría tener el puesto de trabajo que tiene ella”, explicó la panelista, subrayando el carácter potencial y especulativo de la versión. Balbiani insistió en que prefiere pensar que se trata de una invención de trolls y no de una creencia real de la conductora que se prepara para la nueva temporada del realty de cocina, y compartió la información con sus compañeros de estudio como un chiste, aunque admitió que la situación le resultaba llamativa.

La reacción de los panelistas del programa de espectáculos no tardó en llegar. Pampito, conductor del ciclo, expresó su sorpresa ante la idea de que la modelo pudiera estar “mandando” a Balbiani a atacar a la empresaria, mientras Matías Vázquez, el otro de los presentadores, calificó la teoría como “rebuscada”. El intercambio derivó en bromas sobre la supuesta falta de voluntad propia de Balbiani, quien ironizó: “La gente se creyó que yo soy Felicitas de Rebelde Way. No puedo tener personalidad propia”.

Prensa El Trece

Fernanda Iglesias, también panelista del programa, aportó una mirada sobre la frecuencia de estas especulaciones en el mundo del espectáculo. “Ojo que esas teorías conspirativas son muy comunes en el ambiente. ‘No, esta seguro que está operando porque seguro que Pampita quiere conducir MasterChef’”, señaló, en referencia al ciclo que actualmente conduce Wanda.

Ante la magnitud que tomó la versión, Balbiani se ocupó de aclarar su postura. Remarcó que no tiene pruebas de que Wanda Nara haya dado instrucciones directas ni de que Pampita esté detrás de una supuesta campaña. “Lo cuento como un chiste porque quiero creer que ella es más inteligente”, afirmó, y reiteró que su intención es informar y no tomar partido en disputas personales. La panelista también recordó que, en ocasiones anteriores, se la vinculó injustamente con posturas ajenas, y que su rol consiste en aportar datos, aunque estos resulten incómodos para los protagonistas.

El trasfondo de la situación incluye antecedentes de tensión entre Wanda Nara y Angie Balbiani. En emisiones previas de Puro Show, la empresaria manifestó su desagrado por la cobertura de temas personales y judiciales que involucran a su familia, especialmente cuando la panelista abordó expedientes relacionados con su conflicto con Mauro Icardi y los informes sobre sus hijas. Estos episodios contribuyeron a alimentar la percepción de hostilidad y a dar pie a nuevas especulaciones sobre supuestas “operaciones” mediáticas.

Wanda Nara volvió de su viaje a México

En el intercambio, los panelistas también aludieron a la existencia de audios y mensajes que circularían en el entorno de Nara, aunque Balbiani fue enfática al señalar que no pretende amenazar ni involucrarse en disputas ajenas. “Quiero ser correcta en lo que estoy informando y no me quiero meter en un berenjenal que no es propio”, sostuvo, y enfatizó que la información que maneja debe tratarse con cautela.

Un episodio que dio cuenta de la mala relación de la empresaria y conductora de Telefe con el ciclo emitido a través de Eltrece fue su llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza tras su viaje a México por trabajo. A pesar de que el único cronista que la estuvo esperando era de Puro Show, Wanda no emitió palabra alguna ante sus insistentes preguntas, que fueron tanto personales como profesionales y abarcaron varios aspectos de su vida. En contraste, sí le brindó fotos con una sonrisa a cada uno de los fans que la pararon para pedirle una, por lo que se trataría de un problema personal con el programa.