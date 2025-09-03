Teleshow

La guerra fría que mantendría Wanda Nara con Pampita: “Piensa que ella quiere su puesto de trabajo”

Angie Balbiani en Puro Show contó por qué quedó en el medio de una versión sobre un malestar entre la conductora de MasterChef y la animadora de Los 8 escalones

Sol de María

Por Sol de María

Guardar

Angie Balbiani en la emisión del martes de Puro Show (Eltrece) expuso una teoría que circula en el ambiente del espectáculo: Wanda Nara sospecharía que Pampita estaría maniobrando para quedarse con su puesto de trabajo en MasterChef, utilizando a la propia periodista como intermediaria involuntaria.

“Dicen que Wanda cree que yo tengo un hostigamiento personal con ella porque Pampita querría tener el puesto de trabajo que tiene ella”, explicó la panelista, subrayando el carácter potencial y especulativo de la versión. Balbiani insistió en que prefiere pensar que se trata de una invención de trolls y no de una creencia real de la conductora que se prepara para la nueva temporada del realty de cocina, y compartió la información con sus compañeros de estudio como un chiste, aunque admitió que la situación le resultaba llamativa.

La reacción de los panelistas del programa de espectáculos no tardó en llegar. Pampito, conductor del ciclo, expresó su sorpresa ante la idea de que la modelo pudiera estar “mandando” a Balbiani a atacar a la empresaria, mientras Matías Vázquez, el otro de los presentadores, calificó la teoría como “rebuscada”. El intercambio derivó en bromas sobre la supuesta falta de voluntad propia de Balbiani, quien ironizó: “La gente se creyó que yo soy Felicitas de Rebelde Way. No puedo tener personalidad propia”.

Prensa El Trece
Prensa El Trece

Fernanda Iglesias, también panelista del programa, aportó una mirada sobre la frecuencia de estas especulaciones en el mundo del espectáculo. “Ojo que esas teorías conspirativas son muy comunes en el ambiente. ‘No, esta seguro que está operando porque seguro que Pampita quiere conducir MasterChef’”, señaló, en referencia al ciclo que actualmente conduce Wanda.

Ante la magnitud que tomó la versión, Balbiani se ocupó de aclarar su postura. Remarcó que no tiene pruebas de que Wanda Nara haya dado instrucciones directas ni de que Pampita esté detrás de una supuesta campaña. “Lo cuento como un chiste porque quiero creer que ella es más inteligente”, afirmó, y reiteró que su intención es informar y no tomar partido en disputas personales. La panelista también recordó que, en ocasiones anteriores, se la vinculó injustamente con posturas ajenas, y que su rol consiste en aportar datos, aunque estos resulten incómodos para los protagonistas.

El trasfondo de la situación incluye antecedentes de tensión entre Wanda Nara y Angie Balbiani. En emisiones previas de Puro Show, la empresaria manifestó su desagrado por la cobertura de temas personales y judiciales que involucran a su familia, especialmente cuando la panelista abordó expedientes relacionados con su conflicto con Mauro Icardi y los informes sobre sus hijas. Estos episodios contribuyeron a alimentar la percepción de hostilidad y a dar pie a nuevas especulaciones sobre supuestas “operaciones” mediáticas.

Wanda Nara volvió de su viaje a México

En el intercambio, los panelistas también aludieron a la existencia de audios y mensajes que circularían en el entorno de Nara, aunque Balbiani fue enfática al señalar que no pretende amenazar ni involucrarse en disputas ajenas. “Quiero ser correcta en lo que estoy informando y no me quiero meter en un berenjenal que no es propio”, sostuvo, y enfatizó que la información que maneja debe tratarse con cautela.

Un episodio que dio cuenta de la mala relación de la empresaria y conductora de Telefe con el ciclo emitido a través de Eltrece fue su llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza tras su viaje a México por trabajo. A pesar de que el único cronista que la estuvo esperando era de Puro Show, Wanda no emitió palabra alguna ante sus insistentes preguntas, que fueron tanto personales como profesionales y abarcaron varios aspectos de su vida. En contraste, sí le brindó fotos con una sonrisa a cada uno de los fans que la pararon para pedirle una, por lo que se trataría de un problema personal con el programa.

Temas Relacionados

Wanda NaraAngie BalbianiPuro ShowPampita

Últimas Noticias

A pura cumbia y con guiños a la Selección Argentina, Dante Ortega, el nieto de Palito, lanzó un nuevo tema

El músico se sumó a una nueva session desde un balcón en colaboración con Luke Sky. La reacción de Guillermina Valdés

A pura cumbia y con

Lionel Messi enloqueció la calle Corrientes en su visita a Rocky, la obra de Nicolás Vázquez: las imágenes

El campeón del mundo asistió a la obra del actor, generando revuelo entre los espectadores y los curiosos que se acercaron a las puertas del teatro. El momento de su salida

Lionel Messi enloqueció la calle

El enojo de Thiago Medina de GH por la producción subida de tono de Daniela Celis: “De mí no te olvidás nunca”

El ex Gran Hermano sorprendió en redes sociales con un video dirigido a su expareja, luego de que la influencer publicara imágenes que generaron revuelo entre sus seguidores

El enojo de Thiago Medina

La pregunta de Susana Roccasalvo que descolocó a Sofía “Jujuy” Jiménez: “No sé cuál es tu intención”

La modelo y comunicadora expresó su incomodidad tras una consulta de la conductora en Implacables. El video

La pregunta de Susana Roccasalvo

Evelyn Botto le respondió a Sofía Aldrey, la exnovia de Fede Bal, tras acusarla de que “siempre lo persiguió”

La actriz habló en SQP de las versiones que la vinculaban sentimentalmente con el conductor y salió al cruce de la expareja de él. Su palabra

Evelyn Botto le respondió a
ÚLTIMAS NOTICIAS
El gastroenterólogo Luis Caro fue

El gastroenterólogo Luis Caro fue nombrado Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires

Uno de los icebergs más grandes del mundo se desintegra tras décadas a la deriva desde la Antártida

Rosario: hallaron un cuerpo flotando en el río Paraná y se determinó que tenía un fuerte golpe en la cabeza

Un nutriente de origen vegetal podría ser un aliado clave en la prevención del cáncer, según científicos

La autopsia al adolescente de 15 años que murió en un boliche de Quilmes determinó la causa del fallecimiento

INFOBAE AMÉRICA
China, Rusia y Corea del

China, Rusia y Corea del Norte sellaron su alianza autoritaria con un desfile militar en Beijing para desafiar a Occidente

Trump acusó a Xi Jinping, Putin y Kim Jong-un de conspirar contra Estados Unidos durante el desfile militar en Beijing

¿Un policía holográfico reduce la delincuencia nocturna en Seúl? Así es la patrulla virtual que revoluciona la seguridad en Corea

Zelensky denunció un nuevo despliegue de tropas rusas en Ucrania: “Rusia continúa lanzando ataques”

Una ONG denunció que el Ejército de Nicaragua es un “brazo represor” de la dictadura de Daniel Ortega

TELESHOW
A pura cumbia y con

A pura cumbia y con guiños a la Selección Argentina, Dante Ortega, el nieto de Palito, lanzó un nuevo tema

Lionel Messi enloqueció la calle Corrientes en su visita a Rocky, la obra de Nicolás Vázquez: las imágenes

El enojo de Thiago Medina de GH por la producción subida de tono de Daniela Celis: “De mí no te olvidás nunca”

La pregunta de Susana Roccasalvo que descolocó a Sofía “Jujuy” Jiménez: “No sé cuál es tu intención”

Evelyn Botto le respondió a Sofía Aldrey, la exnovia de Fede Bal, tras acusarla de que “siempre lo persiguió”