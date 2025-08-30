La reacción de Evangelina Anderson a los rumores de que dejaría Los 8 Escalones para sumarse a Masterchef Celebrity

El posteo de Evangelina Anderson en rumores de salida de Los 8 Escalones

La televisión define su grilla para la parte final del año y el ansiado regreso de Masterchef Celebrity revolucionó la vida interna de los canales. El certamen culinario volverá a la pantalla de Telefe y será conducido por Wanda Nara, que lo hará por primera vez en la versión con famosos, y en la producción trabajan contrarreloj para definir a las figuras que participarán por el premio en las temibles cocinas de las que va a hablar el país.

En medio de rumores de todo tipo, en las últimas horas trascendió que Evangelina Anderson será una de las participantes del reality que conducirá su histórica enemiga Wanda Nara. Con el tiempo, ambas modelos limaron asperezas y lograron encauzar su vínculo en modo “mamis del cole”. Sus hijos mayores, Bastian y Valentino, se hicieron compinches tanto en el instituto como en las inferiores de River Plate, y las niñas más chicas también lograron construir su propio vínculo.

La presencia de Anderson era un objetivo de la producción, pero contaba con un impedimento: la presencia de la ex de Martín Demichelis como jurado estelar en Los 8 escalones. Desde que regresó al país en 2023, luego de una larga estadía en el exterior acompañando la carrera del actual entrenador, Eva fue reinsertándose de a poco en el medio y ganó espacio en el programa de preguntas y respuestas que conducía primero Guido Kazcka y actualmente lo hace Pampita siempre en la pantalla de El Trece.

En las últimas horas, Marcela Tauro informó en la pantalla de Intrusos (América) que Anderson es una de las primeras confirmadas para el certamen culinario. Esto derivaría en su automática salida del ciclo de preguntas y respuestas, donde había logrado un espacio destacado en el jurado, con sus intervenciones vinculadas al modelaje, la vida sana, el ejercicio físico y la práctica del yoga.

Sin haber confirmación oficial de su parte ni de las autoridades del canal, Evangelina dio a entender su salida del programa con una serie de historias en su cuenta de Instagram. “Adiós”, escribió la modelo en un video en el que dejaba entrever la tristeza en su rostro. Además, compartió un paneo del estudio vacío junto al emoji de un corazón roto, símbolo inequívoco del dolor dulce de una despedida y las habituales selfies con sus compañeros eventuales de jurado. A vuelta de página, asumirá el desafío de sumarse a un programa con una larga tradición en la pantalla y donde deberá compartir la habilidad para cocinar con la interacción con personajes de diversos ámbitos.

Masterchef Celebrity levanta temperatura: Doña Wanda y sus dos amantes

Con la postergada confirmación de Wanda Nara en la conducción, el listado de participantes empieza a tomar forma. Y al parecer la empresaria va a tener poder de decisión en algunos de los concursantes. O al menos, parte de los famosos tendrá que ver en mayor o menor medida con su agitada vida mediática.

Wanda Nara, Maxi López, sus tres hijos y L-Gante, durante un viaje a Europa

Según pudo saber Teleshow, uno de los objetivos del canal de las pelotas es contar con L-Gante en la próxima edición. El cumbiero mantiene una relación de idas y vueltas con Wanda y en el lapso de tres años fueron amigos, amantes, pareja y socios musicales, y no necesariamente en este orden. Por estos momentos, el oriundo de General Rodríguez aspira a volver con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica, y describió la relación amorosa con la empresaria como “un pasatiempo”.

Por otro lado, la propia Wanda habría sugerido a Maxi López como uno de los concursantes. El padre de sus hijos menores actualmente está radicado en Europa, donde espera su segundo hijo con Daniela Christiansson. La relación entre la rubia y el exfutbolista también sufrió vaivenes. La historia de amor derivó en una separación escandalosa, con acusaciones cruzadas y denuncias de incumplimiento de cuota alimentaria y violencia física. Sin embargo, en el último tiempo lograron recomponer el vínculo en pos del bienestar de sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, por lo que desde el ámbito personal estaría el camino allanado para compartir espacio en las cocinas más famosas del mundo.