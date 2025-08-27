Teleshow

Romina Uhrig se sumó a una plataforma de contenido para adultos: “Ahora podrás conocer mi otro lado”

La exdiputada y participante de Gran Hermano sorprendió con la noticia. Cuánto cuesta acceder a las imágenes privadas

Romina Uhrig se sumó a
Romina Uhrig se sumó a una plataforma de contenido para adultos

El impacto cayó en las redes, como un rayo inesperado en una tarde plácida: Romina Uhrig abrió su cuenta en una famosa plataforma de contenidos para adultos. La noticia, lanzada entre ecos de asombro, memes y juicios precipitados, resultó imposible de ignorar. Quien desee mirar su lado más íntimo, rostro inolvidable de Gran Hermano y con un paso por la política nacional, tendrá que preparar el bolsillo: la suscripción cuesta un mínimo de 20 dólares.

¿Se trató de un arrebato, de una jugada pensada, de una búsqueda de reinvención? Mientras el interrogante flota en el ambiente digital, una imagen tomada de Instagram amplifica el efecto: la influencer aparece producida hasta el detalle, desafiante, en una postal que sube la temperatura de sus historias. La advertencia humorística —“No entres acá”— remite a un enlace claro: bastará un clic para que el usuario sea redirigido, sin escalas, al perfil más íntimo de la exdiputada.

La invitación de Romina Uhrig
La invitación de Romina Uhrig a conocer su nuevo perfil

En la biografía de esa cuenta, la promesa resulta tan directa como provocadora. “Ahora podrás conocer mi otro lado”, escribió Uhrig. ¿Qué pueden esperar quienes paguen la suscripción mensual de 20 dólares? Por lo pronto, quienes pulsan el botón de acceso encuentran dos publicaciones reservadas exclusivamente para aquellos que decidan abonarse. Nada se muestra gratis. El telón solo se levanta mediante pago.

Pero Romina Uhrig no se contenta con quedarse en un solo frente mediático. Cuando las novedades sobre su llegada a OnlyFans todavía no habían comenzado a circular a gran velocidad, otra noticia la puso otra vez en boca de todos: se filtró un video en el que aparece junto a Lucca Bardelli, exnovio de la también mediática Julieta Poggio, ambos sumergidos en una bañera. El revuelo fue inmediato, como una ola que arrastra a la playa toda clase de rumores y conjeturas. Uhrig se ocupó de aclarar la situación con palabras sencillas: no mantiene relación sentimental con Bardelli, son solo amigos. ¿Pero cómo acallarlo todo cuando las redes han mordido la noticia?

Poder ver las publicaciones de
Poder ver las publicaciones de Romina Uhrig tiene un costo de 20 dólares

Sin pareja conocida hoy, la exdiputada ve su vida sentimental escrutada más que nunca. Surgieron rumores de vínculo con el Cone Quiroga, otro de sus compañeros en Gran Hermano, y el runrún se multiplica cada vez que los caminos de ambos se cruzan en la noche. A propósito de esos rumores, él se sinceró en el ciclo de streaming Ya fue todo: “Desde la salida de la casa, cada vez que nos cruzamos siempre, siempre dicen que estamos juntos. Cuando nos juntamos a comer, que somos tres o cuatro, no subimos foto ni nada porque al otro día empiezan a decir que estamos juntos”.

Durante el tiempo que estuvo en el reality, Romina fue bastante reservada sobre su vida sexual, pero recientemente en el programa de streaming llamado Hola Vos (Telefe), confesó un detalle íntimo y aseguró que lo habló con una profesional para saber si se trataba de algo normal o tenía un problema de gravedad.

La confesión sexual de Romina Uhrig

El programa de stream tiene una sección donde charlan con una especialista en el tema, con el objetivo de dar más visibilidad a la sexualidad femenina: “Hoy me levanté medio cachonda, nunca me pasó, me levanté así”, comenzó diciendo la influencer para luego hacer su picante confesión: “Nunca me toqué en mi vida”, lanzó, generando la sorpresa de todas las mujeres presentes que no dudaron en hacérselo notar. Además, contó que apenas ingresó al programa, hizo algunas confesiones acerca de su vida privada y habló con todas las mujeres acerca de masturbación femenina, una charla que no se pasó al aire.

La historia de Romina Uhrig da otra vuelta de tuerca en el escenario mediático argentino: la figura pública, la exdiputada, la participante de reality y madre de dos hijas, ahora también es creadora de contenidos para adultos en una plataforma que no admite medias tintas. ¿Los usuarios discutirán más sobre el gesto de aperturismo digital, sobre sus amistades públicas, o sobre el precio de la entrada a su universo privado? La respuesta, como casi todo en la era de la exposición infinita, probablemente llegue en forma de miles de comentarios.

