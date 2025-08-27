Teleshow

Graciela Alfano opinó sobre la infidelidad de Gimena Accardi con Nico Vázquez: “Hiciste un quiebre”

La exmodelo celebró que la actriz reconociera públicamente su deslealtad y se asumió, ella misma, como “la jefa de la manada de las ovejas negras”

Graciela Alfano celebró que Gimena Accardi reconociera públicamente su infidelidad a Nico Vázquez, calificándolo como un hecho disruptivo en el ambiente mediático (Video: LPDS, El Nueve)

Graciela Alfano llamó la atención durante una entrevista emitida en Los Profesionales de Siempre, ciclo conducido por Florencia de la V en El Nueve, al destacar en voz alta lo que numerosas figuras habían evitado abordar: la infidelidad de Gimena Accardi durante su matrimonio con Nico Vázquez.

Al momento del reportaje, Alfano celebró públicamente que una mujer hable sin tapujos sobre su deslealtad en una pareja larga y expuso que esto representa, a su criterio, una ruptura con la tradición mediática. “Que una mujer lo diga me parece fabuloso. Me parece que Gimena logró algo que es una disrupción en esto”, afirmó, provocando aplausos en el estudio y reacciones inmediatas en las redes y el propio ambiente artístico.

La polémica sobre la que opinó Alfano surgió después de que Accardi reconociera públicamente su infidelidad a Nico Vázquez, con quien compartió casi dos décadas de convivencia y vínculo profesional. La pareja había anunciado de manera conjunta y formal su separación, inicialmente sin hacer alusión a terceros, aunque el escenario cambió tras la confirmación de la infidelidad por parte de la actriz.

La exvedette destacó que la confesión de Accardi rompe con los prejuicios y dogmas tradicionales sobre la infidelidad femenina en la sociedad argentina

La reacción de Alfano destacó por el tono de su argumentación: “Gimenita, hiciste un quiebre y me parece que eso está buenísimo. Y a los que les moleste, qué lástima. Es una chica que me parece re libre, que hace lo que se le da la gana”.

Profundizando en el análisis social, Alfano recordó: “Siempre la gente que juzga, que habla mal, que tiene un problema con el otro, que está en la sábana del otro, que sabe todo del otro. Me tiene como podrida lo que juzgan”. La exvedette argumentó que en el pasado los hombres solían referirse con desenfado a sus aventuras extramatrimoniales y que esas confesiones hasta solían celebrarse en la conversación mediática: “Recordamos, los hombres hablaban de sus infidelidades como trofeos. Contaban inclusive lo que le habían hecho y todos decían: ‘Ay’, ‘ay’, ‘pero bueno’, ‘pero es más joven’, ‘pero salió con una mujer más joven’, ‘pero salió con la secretaria’, ‘pero bueno’, ‘pero bueno’, ‘pero bueno’, dejate de joder”.

Según subrayó la propia entrevistada, ella asume el lugar de “jefa de manada de ovejas negras”, identificándose desde su propia experiencia y recordando que los prejuicios que recaen sobre las mujeres infieles se basan en dogmas rancios.

La polémica declaración de Gimena Accardi sobre su infidelidad generó reacciones inmediatas en redes sociales y en el ambiente artístico

De todas formas, no es la primera vez que opina sobre la separación de los actores. En una entrevista al mismo ciclo televisivo, Grace opinó del escándalo con un poco más de soltura. Con un gesto de sorpresa en su cara, Alfano expresó: “Ah, qué bueno. Está bueno reconocerlo, te sacaste un peso de encima. Me parece fabuloso”, ante la noticia de la infidelidad por parte de Accardi.

Luego de referirse a la situación de la actriz, la modelo hizo memoria de sus relaciones pasadas y de su juventud y afirmó: “Ahora como que las mujeres dicen que son infieles. Yo lo dije en el 2021. Me parece que está todo bárbaro”.

La modelo se identificó como 'jefa de manada de ovejas negras', defendiendo la libertad de las mujeres para hablar de sus experiencias personales sin ser juzgadas (Video: LPDS, El Nueve)

Fue entonces cuando el periodista le repreguntó: “¿Has sido siempre fiel vos o has sido infiel?”. Firme en su postura, y con tono de orgullo, Alfano destacó que más allá de equivocarse, ella había sido de las primeras en reconocer su infidelidad: “No, yo dije en el 2021 que la fidelidad no era mi fuerte. Ahora tengo fidelidad”.

Tal como recordaba la exvedette, Alfano confesó este aspecto de sus relaciones pasadas al ser invitada a Nosotros a la mañana (eltrece) y, a propósito de su efímera relación con el Potro Rodrigo. “Estaba sola, pero cuando yo estoy sola, nunca estuve sola... No es que estuve con alguien. La fidelidad no es mi fuerte: cuando estaba sola, no es que había uno. Yo soy gauchita, yo abro mi corazón. ‘Probamos con éste, éste me gusta para una cosa, éste para la otra’. Así soy yo”, se autodefinió Alfano antes de dar un detalle de la relación. “Habré salido tres meses con él. Él tenía 27 y yo 47. Veinte años de diferencia o algo así”.

