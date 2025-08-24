Teleshow

La China Suárez mostró su llamativo tour dulce en Turquía: entre postres exóticos y cascadas de chocolate

En pleno proceso de adaptación a las costumbres de Estambul, la actriz compartió su pasión por los manjares de ese país, mientras disfruta de paseos por la ciudad con la compañía inseparable de su amigo Mancha La Torre

En medio de una nueva etapa de su vida en Estambul, la China Suárez compartió con sus seguidores algunas de las delicias que disfrutó (Instagram)

En Estambul, la China Suárez disfruta una nueva etapa muy lejos de los rumores y el ruido mediático de Argentina. Luego de desmentir las versiones que circularon sobre un supuesto embarazo, la actriz se muestra distendida y dedicada al placer de los grandes lujos en su flamante vida con Mauro Icardi . Entre salidas, playa, dulces de primer nivel y el relax en la ciudad que ahora es su casa. Con el futbolista enfocado en los entrenamientos del Galatasaray y su amigo íntimo Mancha La Torre como compañero de aventuras, la China comparte con sus seguidores cada momento de bienestar rodeada de paisajes soñados.

En las últimas horas, la China se animó a compartir uno de sus mayores disfrutes: la degustación de postres y delicias de alto nivel. La noche arrancó con ella dedicándose un baño de inmersión y una sesión de mascarilla facial, de esas que terminan con una selfie relajada y la cara cubierta de blanco. A ese ritual de cierre de jornada le sumó un toque “bien argentino”: un alfajor de chocolate blanco, que apareció en su feed como guiño para todos los seguidores que la acompañan a la distancia. “Buenas noches”, escribió la actriz, sumando un emoji de corazón rojo al post, mientras dejaba claro que el relax y la nostalgia pueden ir de la mano.

La mañana siguiente la encontró redoblando la apuesta golosa. Entre espejos y ventanales de un hotel lujoso, con vistas privilegiadas al Bósforo, la China jugó a elegir y probar algunos de los postres más exquisitos que ofrece la pastelería turca: éclairs de variados colores y rellenos, tortas con crema y chocolate, frutos frescos y golosinas de todo tipo. El broche lo puso una espectacular cascada de chocolate: frutas, macarons y hasta algunos dulces típicos, a disposición para sumergir en el baño de cacao, completando una postal de placer gastronómico.

El primer postre que degustó la actriz lejos de su hogar: un alfajor de chocolate blanco

Mientras tanto, el clima acompaña y la playa aparece como otro escenario perfecto. En las horas previas, Suárez pasó una tarde de sol y tranquilidad, luciendo un traje de baño negro y la clásica gorra estampada que ya se hizo parte de su look relajado. Se mostró distendida y fresca, con el cabello al viento, y compartió con sus seguidores distintas postales sobre la tumbona: la piel dorada por el sol, una vista panorámica al mar turquesa, las olas suaves y una isla rocosa recortada en el horizonte. Cada foto respira ese aire de vacaciones soñadas que mezcla glamour, libertad y la simpleza de disfrutar el momento exacto.

El viaje, sin embargo, viene cargado de una emotividad especial. En cuestión de días, se anunciará el esperado reencuentro con sus tres hijos, tras varias semanas separados por proyectos y agendas cruzadas. La ansiedad positiva es una constante en los posteos de la actriz, que reparte entre imágenes de relax y los mensajes de ilusión, combinando satisfacción personal con ese anhelo familiar que la atraviesa.

La actriz disfrutó de las playas turcas en las horas previas a su degustación de postres (Instagram)

En su entorno, la emoción por el reencuentro se hace sentir y la elección de Estambul refuerza el contraste entre el presente de placeres y la expectativa por volver a juntar a todo el clan. Suárez vive el presente rodeada de lujos, aunque con la cabeza y el corazón puestos en la inminente llegada de sus hijos. El paisaje, minimalista y único con un mar abierto, cielo despejado, una isla en el horizonte acompaña la espera y pone en pausa la agenda apretada de proyectos, viajes y compromisos mediáticos.

Por ahora, la rutina es así: días de postres, relax, amigos, playa y mucha expectativa. La actriz eligió mostrarse lejos del ruido de los rumores y cerca del disfrute pleno, entre cumbres de chocolate y playas doradas, mientras espera el abrazo más importante: el de su familia, que muy pronto cruzará el mundo para volver a estar reunida en Turquía.

