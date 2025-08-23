Teleshow

La tarde de playa de la China Suárez sin Mauro Icardi: poco maquillaje, sol a pleno y relax a orillas del mar

La actriz eligió pasar el día lejos del ruido y a la espera de la llegada de sus hijos, mientras su novio se prepara para su segundo partido en el Galatasaray tras su lesión

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
La China Suárez palpita la
La China Suárez palpita la llegada de sus hijos en la playa (Foto: Instagram)

Lejos de los reflectores, sin hacer caso a los escándalos que los persiguen, Mauro Icardi y la China Suárez viven su relación en Estambul y sus redes sociales son un retrato de un momento de plenitud. Mientras él se prepara para el partido del día domingo en el marco de su vuelta a las canchas tras nueve meses, ella aprovecha el día de calor para disfrutar de las playas que tiene para ofrecer Estambul.

Las imágenes que compartió muestran distintos momentos de calma y disfrute bajo el sol: una postal donde la luz resalta su piel dorada mientras reposa en la tumbona y luce un traje de baño negro junto a su ya característica gorra estampada, otra con su melena suelta agitada por el viento y una selfie con el gesto espontáneo y desenfadado que la define. La secuencia se completa con el paisaje abierto del mar turquesa, olas suaves y una isla rocosa bajo el cielo despejado, que insinúa el clima de serenidad elegido para su descanso.

Pero detrás del viaje, la actriz atraviesa días cargados de ansiedad positiva, ya que se encuentra a la espera del esperado reencuentro con sus tres hijos, quienes llegarán en breve a Turquía después de unas semanas separados. La distancia temporal se refleja en la emoción y las expectativas renovadas que Suárez transmite en cada publicación, donde combina la satisfacción del relax personal con el anhelo de reconectar con su familia.

Bikini negra y gorra fueron
Bikini negra y gorra fueron los caballitos de batalla de la China para su día en la playa
El lugar elegido por la
El lugar elegido por la actriz para pasar el día

Mientras tanto, el destino elegido se convierte en escenario ideal para resetear energías. En las redes, sus seguidores acompañan cada actualización con mensajes de afecto, halagos y comentarios sobre el look relajado de la actriz: piel al natural, poco maquillaje, sol a pleno y una frescura que permanece intacta tanto en la playa como durante el trayecto en auto, donde también compartió una selfie con gesto relajado. Este costado auténtico y espontáneo es uno de los rasgos que la China cultiva y refuerza en cada encuentro virtual con sus fans.

El entorno paradisíaco, con su mar abierto y la postal minimalista de la isla en el horizonte, no solo refuerza la elección del destino, sino que también acentúa el contraste con días de espera y emociones al borde del reencuentro. La actriz, con una agenda marcada por proyectos, viajes y compromisos mediáticos, encuentra así un espacio donde el descanso se une a la anticipación de uno de los momentos más deseados: volver a reunirse con sus hijos, renovar los lazos familiares y compartir nuevas aventuras junto a Icardi.

Con rulos y el pelo
Con rulos y el pelo al viento, Eugenia se mostró al natural
Sandía, uvas, frutilla y durazno,
Sandía, uvas, frutilla y durazno, fueron las frutas elegidas para el tentempié (Foto: Instagram)

Instalados en su nueva casa en Estambul, comparten a diario su día a día y la actriz de Linda compartió un video de su mañana que encendió las redes. En el clip tan solo se lo ve a Mauro, pero se la escucha a Eugenia. Icardi de pie al otro lado de un ventanal, con el torso desnudo, mostrando sus tatuajes característicos y usando boxers negros de una reconocida marca, mientras posa con una expresión sonriente. El texto que acompañó la publicación, escrito en un tono amigable, dice: “Buen día/Buenas tardes. Él siempre con una sonrisa”, junto a un emoji de corazón.

Temas Relacionados

La China SuárezChina SuárezMauro IcardiBenjamín VicuñaNicolás Cabré

Últimas Noticias

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia celebraron los 8 años de su hija con fotos inéditas: “Tu sonrisa me derrite”

Los actores festejaron un nuevo año en la vida de Alfonsina con emotivas palabras y fotos de su archivo personal

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

La reflexión de Jimena Barón por la primera fiesta de su hijo Momo: “Nada es más hermoso que esto”

La cantante se emocionó por la salida del niño de 11 años con sus amigos y le agradeció el apoyo a su novio Matías Palleiro: “Tremendo ejemplo de hombre”

La reflexión de Jimena Barón

Cayetano anunció el fin de una etapa en la FM Metro: “Se termina la radio que conocimos todos”

El conductor enfrentó los rumores y comunicó de manera oficial la decisión que tomó la emisora y que se implementará a partir de septiembre

Cayetano anunció el fin de

L-Gante llegó a un acuerdo con Tamara Báez por la cuota alimentaria de su hija: el insólito momento de la firma

En medio de rumores de reconciliación, el cantante y la influencer sellaron la paz con una escena cinematográfica

L-Gante llegó a un acuerdo

Nath Aponte: “A los 14 años me independicé”

La cantante guaraní, que triunfa en La Voz, contó sus comienzos y la importancia que tienen la Comedia Musical Paraguay y su director Santiago Palumbo en su desarrollo profesional y su vida

Nath Aponte: “A los 14
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se presentaron menos listas que

Se presentaron menos listas que en 2021 y el Gobierno destaca la eliminación de las PASO y la implementación de la boleta única

Dos hinchas de la U de Chile liberados tras los incidentes en Independiente se perdieron y chocaron en Junín: uno de ellos es miembro de la Fuerza Aérea

“Hay una atracción sexual con vos”: los audios que le enviaba a su secretaria el juez de San Isidro denunciado por acoso y abuso de poder

La Fiscalía del Paraguay dictaminó a favor de la extradición de Kueider y el exsenador quedó más cerca de ser enviado a la Argentina

La reacción de la oposición por el caso de las presuntas coimas en ANDIS

INFOBAE AMÉRICA
Reino Unido postergó la autorización

Reino Unido postergó la autorización para la construcción de una nueva embajada china en Londres ante la falta de transparencia del proyecto

Colin Farrell protagoniza la nueva película de Edward Berger sobre el juego compulsivo

Alexander Stubb, presidente de Finlandia, afirmó que a Donald Trump se le está “agotando la paciencia” con Vladimir Putin

De los viajes en colectivo de ocho horas a tocar en Wembley: la historia de la violinista venezolana que brilla con Coldplay

Los familiares de los rehenes israelíes secuestrados por el grupo terrorista Hamas volvieron a marchar para pedir su liberación

TELESHOW
Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia celebraron los 8 años de su hija con fotos inéditas: “Tu sonrisa me derrite”

La reflexión de Jimena Barón por la primera fiesta de su hijo Momo: “Nada es más hermoso que esto”

Cayetano anunció el fin de una etapa en la FM Metro: “Se termina la radio que conocimos todos”

L-Gante llegó a un acuerdo con Tamara Báez por la cuota alimentaria de su hija: el insólito momento de la firma

Nath Aponte: “A los 14 años me independicé”