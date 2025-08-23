La tarde de playa de la China Suárez sin Mauro Icardi: poco maquillaje, sol a pleno y relax a orillas del mar

La China Suárez palpita la llegada de sus hijos en la playa (Foto: Instagram)

Lejos de los reflectores, sin hacer caso a los escándalos que los persiguen, Mauro Icardi y la China Suárez viven su relación en Estambul y sus redes sociales son un retrato de un momento de plenitud. Mientras él se prepara para el partido del día domingo en el marco de su vuelta a las canchas tras nueve meses, ella aprovecha el día de calor para disfrutar de las playas que tiene para ofrecer Estambul.

Las imágenes que compartió muestran distintos momentos de calma y disfrute bajo el sol: una postal donde la luz resalta su piel dorada mientras reposa en la tumbona y luce un traje de baño negro junto a su ya característica gorra estampada, otra con su melena suelta agitada por el viento y una selfie con el gesto espontáneo y desenfadado que la define. La secuencia se completa con el paisaje abierto del mar turquesa, olas suaves y una isla rocosa bajo el cielo despejado, que insinúa el clima de serenidad elegido para su descanso.

Pero detrás del viaje, la actriz atraviesa días cargados de ansiedad positiva, ya que se encuentra a la espera del esperado reencuentro con sus tres hijos, quienes llegarán en breve a Turquía después de unas semanas separados. La distancia temporal se refleja en la emoción y las expectativas renovadas que Suárez transmite en cada publicación, donde combina la satisfacción del relax personal con el anhelo de reconectar con su familia.

Bikini negra y gorra fueron los caballitos de batalla de la China para su día en la playa

El lugar elegido por la actriz para pasar el día

Mientras tanto, el destino elegido se convierte en escenario ideal para resetear energías. En las redes, sus seguidores acompañan cada actualización con mensajes de afecto, halagos y comentarios sobre el look relajado de la actriz: piel al natural, poco maquillaje, sol a pleno y una frescura que permanece intacta tanto en la playa como durante el trayecto en auto, donde también compartió una selfie con gesto relajado. Este costado auténtico y espontáneo es uno de los rasgos que la China cultiva y refuerza en cada encuentro virtual con sus fans.

El entorno paradisíaco, con su mar abierto y la postal minimalista de la isla en el horizonte, no solo refuerza la elección del destino, sino que también acentúa el contraste con días de espera y emociones al borde del reencuentro. La actriz, con una agenda marcada por proyectos, viajes y compromisos mediáticos, encuentra así un espacio donde el descanso se une a la anticipación de uno de los momentos más deseados: volver a reunirse con sus hijos, renovar los lazos familiares y compartir nuevas aventuras junto a Icardi.

Con rulos y el pelo al viento, Eugenia se mostró al natural

Sandía, uvas, frutilla y durazno, fueron las frutas elegidas para el tentempié (Foto: Instagram)

Instalados en su nueva casa en Estambul, comparten a diario su día a día y la actriz de Linda compartió un video de su mañana que encendió las redes. En el clip tan solo se lo ve a Mauro, pero se la escucha a Eugenia. Icardi de pie al otro lado de un ventanal, con el torso desnudo, mostrando sus tatuajes característicos y usando boxers negros de una reconocida marca, mientras posa con una expresión sonriente. El texto que acompañó la publicación, escrito en un tono amigable, dice: “Buen día/Buenas tardes. Él siempre con una sonrisa”, junto a un emoji de corazón.