Rocío Guirao Díaz y sus hijas asistieron al show de Emilia Mernes en Miami: el encuentro íntimo con la cantante

La modelo y sus pequeñas disfrutaron del recital de la joven de Entre Ríos. Las imágenes de su charla a solas

Lucas Terrazas

Lucas Terrazas

A semanas de haber lanzado su nuevo EP, Perfectas, Emilia Mernes continúa con su exigente gira, la cual la llevó a presentarse en Estados Unidos. Entre todos sus fans, quienes no quisieron perderse un minuto de su presentación, estuvieron Rocío Guirao Díaz y sus hijas. La modelo aprovechó su estadía en Miami para conocer a la joven de Entre Ríos y disfrutar de un íntimo encuentro antes del show.

Hace 20 años Juan Manuel Cativa me pegaba los brillos para el bailando, esto es un deja vu”, comenzó escribiendo Díaz a través de su cuenta de Instagram junto a una foto del empresario pegándole los brillitos debajo de los ojos a su hija. Luego, la modelo compartió una foto del encuentro íntimo que tuvieron con la intérprete de “Exclusive.mp3”. “Vinimos a conocer a la queen”, describió con una imagen en la que Emilia sonreía y saluda a la menor de sus pequeñas.

En la foto, Emilia lucía una remera blanca de manga corta con la frase “Beautiful Girl” y dos corazones rosas impresos en el frente. Además, vestía un pantalón vaquero azul claro de tiro bajo, ancho y ligeramente arrugado, dejando visible la pretina de una prenda interior a rayas celestes. Complementaba el look con unas zapatillas deportivas blancas de suela gruesa y una gorra beige con el logo de los Yankees de Nueva York en tono blanco. El pelo oscuro, liso y largo caía sobre sus hombros.

Rocío Guirao Díaz mostró cómo le ponían los brillos a su hija previo al show de Emilia (Instagram)

Horas más tarde, llegó el momento más esperado por Rocío y sus hijas, ver el show de Emilia. A través de sus stories, la modelo compartió con sus dos millones de seguidores cómo vivió el recital desde una de las primeras ubicaciones. Una vez que la oriunda de Nogoyá interpretó “La_Original.mp3”, Guirao Díaz se grabó en modo selfie cantando junto a sus pequeñas, mientras ellas imitaban la coreografía sobre el escenario.

Actualmente, Emilia se encuentra en un momento bisagra de su carrera. Mientras despide lo que fue su álbum más exitoso .MP3, la joven intercala canciones de su nuevo EP en su show. Al mismo tiempo, la joven pasa horas en el estudio trabajando en su próximo álbum. En ese marco, la artista dio una entrevista en el podcast Hablando de algo con alguien, donde se refirió a su presente y recordó uno de los momentos más incómodos que haya vivido en su carrera. El día que fue consultada por las medidas de la presidencia de Javier Milei.

Rocío Guirao Díaz mostró el detrás de escena de su encuentro con Emilia Mernes (Instagram)

“Hay veces que vuelvo atrás y digo: ‘¿Por qué hice esto?‘“, se preguntó Emilia, y enseguida apuntó a la situación que había hecho tanto ruido: ”Me re pasa. Cuando me preguntaron de política y no respondí, por ejemplo, y me quedé tiesa como el meme“, agregó, con un dejo de ironía para suavizar un poco la situación.

Y enseguida volvió a ponerse seria: “No tenía la respuesta, venía como fuera de la situación. No estaba al tanto de lo que estaba pasando porque venía de gira por España, la verdad no me sentía capacitada para dar una respuesta y contestó una persona por mí. Que no está bien y a eso voy”, afirmó, poniendo el foco en esa sensación de remordimiento.

Rocío Guirao Díaz y sus pequeñas disfrutaron del recital de la joven de Entre Ríos (Instagram)

“Está bien decir ‘no sé sobre algo’. Sobre tal tema, no sé. Sobre política no sé”, prosiguió la cantante, quien a continuación ratificó su ligazón con la Argentina citando su propio recorrido y el de su familia. “Pero estoy muy conectada con la realidad, con lo que pasa en mi país. Mis papás están jubilados, mi familia es trabajadora, yo estudié en universidad pública”, enumeró la nacida en Nogoyá hace 28 años.

“Me interpela lo que pasa en mi país, pero el problema es que me piden una explicación a mí o una respuesta a mí. Y yo no tengo esas respuestas”, agregó para que no quedaran dudas de su postura. “Yo hago lo que puedo con lo que tengo y trato de poner mi grano de arena siempre. También me siento muy subestimada. Y si bien sé que muchas de las cosas que me dicen no son reales, a veces me las creo. Me ha afectado mucho y estoy tratando de buscar las herramientas para mejorar, para crecer”, concluyó en diálogo con Sofía Carmona.

