Marianela Nuñez recordó el apoyo de Griselda Siciliani en su despedida en el Teatro Colón

Invadida por la emoción y todo tipo de sentimientos, este viernes, Marianela Nuñez, la bailarina conocida como la Messi del ballet, recordó cómo fue su despedida del Teatro Colón. En ese marco, la artista destacó el apoyo y las palabras que le brindó Griselda Siciliani y compartió un video del íntimo abrazo que se dieron aquel día.

“Admiración, amor y mucho agradecimiento para Griselda”, comenzó escribiendo Marianela en su cuenta de Instagram al compartir un video del abrazo con la actriz. En el clip se ve a la bailarina corriendo a los brazos de Siciliani, quien sonreía mientras la alzaba.

“De las actrices en el mundo que más me inspira. Todo lo que hace es impecable….verdadero. Hacía mucho que quería conocerla en persona para agradecerle la inspiración constante que me brinda cuando la veo en acción. Esté encuentro me lo guardo en el corazón para siempre. Fue un regalo especial Griselda Siciliani, gracias infinitas por haber estado presente en el Teatro Colón para ver Don Quijote. Te adoro y admiro muchísimo, ojalá supieras cuánto! Hasta la próxima”, escribió Nuñez en una publicación.

La emoción de Griselda Siciliani ante la despedida de Marianela Nuñez (Instagram)

Acto seguido, la figura de Envidiosa reposteó una foto de su tierno abrazo y escribió: “Hoy amanecí con este posteo de la más grande del mundo, con estas palabras de amor para mi. Muero de amor y emoción. Nuestra Marianela, orgullo nacional”. Haciéndose eco de las gentilezas de la actriz, la bailarina comentó en sus stories junto con un emoji: “Regalos al corazón”.

Semanas atrás, cuando Marianela tuvo su despedida, Griselda compartió ante sus más de dos millones de seguidores un posteo en el que mostraba a la bailarina recibiendo la ovación del Teatro Colón. En esa misma publicación, Siciliani escribió: “El Colón explotado, rendido a tus pies Marianela Nuñez, qué artista única y maravillosa sos. Te adoro. Orgullo Nacional. Ni en mis fantasías más delirantes hubiera imaginado vivir esta noche en ese palco invitada por vos y por el gran Julio Bocca, junto a mi hija hermosa, las dos emocionadas y con las manos rotas de tanto aplaudir a tremendo equipo arriba y abajo del escenario. Noche inolvidable. La danza, desde siempre y para siempre, haciéndome tan feliz. Gracias Marianela, reina absoluta”.

Emocionada por las palabras de su invitada, Marianela comentó el posteo diciendo: “Nuestro abrazo me lo guardo en el corazón para siempre”. De esta manera, Núñez protagonizó una emotiva despedida del Teatro Colón, consolidando su vínculo con el público argentino luego de varios años siendo la primera figura del Royal Ballet de Londres. La bailarina, originaria de San Martín, regresó al escenario más emblemático del país para ofrecer dos funciones especiales que marcaron el cierre de su participación en esta temporada en Buenos Aires.

El emotivo abrazo entre Marianela Nuñez y Griselda Siciliani en el Teatro Colón (Instagram)

El acto de despedida se vivió con una intensidad particular, reflejada tanto en la concurrencia como en la respuesta del público. Núñez deslumbró en su última presentación sobre las tablas del Colón, encarnando a Kitri en el reconocido ballet de Don Quijote. Antes de que se bajara el telón, la artista alzó una camiseta de Argentina, gesto que fue correspondido por una ovación de pie por parte de toda la sala.

Esta función significó mucho más que una simple actuación: representó el cierre de una etapa, el regreso de una bailarina que partió del país a los 16 años en busca de un lugar en la danza internacional y que encontró, años después, el reconocimiento y el afecto multitudinario de sus compatriotas. La despedida se vivió con gritos, carteles y la presencia de una comunidad fanática que acompañó cada uno de los pasos de la artista durante las funciones.

Los carteles y los gritos desde la platea acompañaron cada escena, evidenciando el alcance transversal de la figura de Núñez, cuya popularidad se extiende más allá del círculo tradicional de la danza clásica. El cierre de la función de Marianela Núñez en el Teatro Colón trascendió el escenario: afuera, una multitud de seguidores esperó a la bailarina con el entusiasmo característico de una verdadera admiración popular.