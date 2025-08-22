María Eugenia, la Trilliza de Oro, presentó a Otto, el hijo de Laura Laprida y el nieto número 20 del clan

La llegada de Otto, hijo de Laura Laprida, suma un nuevo capítulo a la historia de Las Trillizas de Oro

María Eugenia Fernández Rousse, conocida simplemente como María Eugenia, sorprendió a los seguidores de Las Trillizas de Oro al compartir la primera imagen del nieto número 20 del clan, Otto, hijo de Laura Laprida. La presentación ocurrió a través del canal oficial de difusión de Instagram de las trillizas, donde más de 10.000 miembros siguen las novedades familiares y profesionales del emblemático grupo.

En la imagen publicada, María Eugenia posa recostada, sosteniendo a Otto en brazos. Esta selfie representa la bienvenida pública al hijo de Laura Laprida y se suma a los hitos de la familia. En el canal de difusión, la publicación rápidamente reunió más de 500 “me gusta” y cientos de otras reacciones en menos de una hora.

María Eugenia, la Trilliza de Oro, presentó a Otto, el nieto número 20 del clan familiar

El nacimiento de Otto, el primer hijo de Laura Laprida y Eugenio Levis, marcó un nuevo capítulo en la historia de la célebre familia. El trío, conocido por su entrañable unidad y su numerosa descendencia, celebró con entusiasmo la llegada de su nieto número 20. Las redes sociales se inundaron de mensajes de emoción y ternura, reflejando la felicidad compartida ante la llegada de un nuevo miembro que promete multiplicar los lazos y recuerdos familiares.

El anuncio, hecho público a través de las redes sociales por su abuela, María Eugenia, desató una ola de mensajes de amor y felicidad. En un tierno video, su voz se escucha alzarse sobre la cuna: “Hola, bebito. Hola. Bienvenido a este mundo. ¿Cómo estás, dormidito? Yo soy Coqui, tu abu. ¿Sabés la cantidad de primos que tenés? Y hay uno que nació hace poquito, así que van a ser recompañeros”.

El nacimiento de Otto generó una ola de mensajes de amor y felicidad en redes sociales

El primer diálogo de abuela a nieto no termina allí. Con calidez, desliza un secreto familiar: “Te cuento que Coqui tiene dos hermanas muy iguales. Primero te vas a confundir, pero no te preocupes que yo me voy a encargar de que me encuentre siempre. Bebito, te hiciste rogar, pero ya está. Te amo, bebé”. La emoción asoma en cada palabra. ¿Cuántos nietos alcanzan ya el corazón extendido de esta familia famosa? Veinte. Un número que parece desafiar los límites de la mesa, el tiempo y las fotografías familiares.

Debajo del video, una frase lo resume todo: “Hola Otto. Te estábamos esperando… Bienvenido al clan”. La expectativa y la cuenta regresiva coronan el tono íntimo del anuncio. ¿Qué se siente al ser el veinteavo nieto? ¿Qué siente la abuela que sigue sumando nietos y sorpresas a una generación grabada a fuego en la memoria popular argentina?

Laura Laprida y Eugenio Levis celebraron la llegada de su primer hijo, Otto

Mientras tanto, la flamante madre compartió una secuencia que condensa la intensidad de las primeras horas de vida. “12/08 Bienvenido Otto. Muchas gracias a todos por sus mensajes de amor, estamos muy bien y contentos, disfrutando y aprendiendo de este bebuchi.” El mensaje, luminoso y lleno de gratitud, acompaña una serie de imágenes que atrás dejan la espera y el hospital.

Una mano diminuta, apretada contra la piel materna. El reflejo del primer destello de vida, la sala donde Laura y su pareja posan sonrientes, ya con la inminencia de la llegada en sus ojos. En otra imagen, el pequeño Otto duerme apacible, envuelto en la ternura de los brazos de su padre. Las fotos son especiales por partida doble, ya que no solo marcan los primeros días de vida del pequeño, sino que fueron tomadas por su propio padre, las primeras de muchas, describen la cronología mínima de toda llegada.

“Yendo. El Hospital. La espera. Lactancia, lo más lindo y desafiante del mundo – Todo lo que está bien. Nos vamos a casa“, fue todo lo que escribió la actriz en el pie del carrete, haciendo un breve resumen de sus días en el nuevo papel de su vida: el de ser madre.