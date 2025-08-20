El primer encuentro de Pampita y Martín Pepa con Roberto García Moritán y su novia: miradas, caricias y looks de gala

La primera salida de Pampita y Martín Pepa luego de la reconciliación (Video: Instagram)

La lluvia del martes por la noche no fue un impedimento para Carolina Pampita Ardohain y Martín Pepa, quienes tuvieron su primera salida oficial como pareja luego de la reconciliación, confirmada tan solo dos días atrás. Luego del viaje express que hizo la modelo a Estados Unidos para reencontrarse con el polista, la conductora regresó al país con su novio y la dupla fue parte de la cena anual a beneficio de la Fundación Margarita Barrientos.

El evento reunió a figuras del mundo del espectáculo y la política, entre quienes estuvieron Roberto García Moritán, exmarido de Pampita y padre de su hija Anita, junto a su flamante novia Priscila Crivocapich. este hecho despertó el interés de todos los presentes ya que se trató del primer encuentro de ambas parejas.

Al momento de posar en la alfombra roja para las fotos, Carolina caminó de la mano de Pepa, posaron en la alfombra roja. En el caso de Carolina deslumbró con un vestido de color azul Francia, con espalda descubierta largo, su pareja eligió un traje de líneas clásico en color negro y sonrieron para las cámaras. Por el otro lado, Priscila fue por un vestido de color negro, completamente transparente y con flecos, que comienzan de manera esporádica a la altura de la cadera y condensándose hacia el final de la prenda. Robert fue por un estilo similar al de Pepa: un traje clásico pero en color azul.

Pampita y Martín Pepa en la gala a beneficio a la Fundación Margarita Barrientos (Foto: RS Fotos)

Robert y Priscila a pura sonrisa (Foto: RS Fotos)

Si bien no se vio al grupo junto en ningún momento, una vez dentro del evento, debido a la disposición de las mesas, estuvieron más cerca de lo pensado, tan solo a una mesa de distancia. En el caso de la conductora de Los 8 Escalones y el polista se los vio súper enamorados y las cámaras lograron captar un momento de intimidad de la pareja. Sentados en la mesa asignada, la pareja en todo momento se mostró cerca, el brazo del polista rodeando a su novia y dándole pequeñas caricias en la espalda.

Mientras la cena se llevaba a cabo, alguien logró captar el momento en el que el exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires miraba a la mesa de su exesposa con curiosidad. No es menor destacar que esta reconciliación fue una sorpresa para todo el mundo, puesto que Pampita no le contó a nadie que esto estaba sucediendo, por lo que no es improbable que Roberto estuviera mirando la mesa en cuestión por estas razones.

Pampita, Martín Pepa y Roberto García Moritán en el mismo evento

Ardohain y Pepa llegaron al país el día martes por la mañana y habló con la prensa presente sobre su presente amoroso. “Veníamos hablando, nos extrañábamos, quisimos hablar en persona, había mucho que conversar y nos habíamos extrañado mucho”, comenzó diciendo al aire de Puro Show (El Trece).

En el momento en que se conoció la noticia de la separación comenzaron a circular varias versiones, una de ellas aseguraba que Martín la había dejado por videollamada. Carolina se encargó de negarlo: “Se dijeron muchas cosas, eso es mentira y lastiman mucho a familiares, a cercanos, a amigos, a todos. Se ensucia todo cuando se dicen muchas mentiras, pero nosotros sabemos la verdad”.

Se enteraron igual que ustedes, porque no le había dicho a nadie. Me decían ‘Che, mandá un mensaje en el chat, así nos enteramos por ahí’”, reveló sobre el secreto que rodeo a esta nueva apuesta al amor y el reclamó que le hicieron sus amigas luego de la filtración de la foto. A raíz de este secretismo le tocó enfrentar a su amiga Angie Balbiani al aire del ciclo de espectáculos.

Sin dudarlo ni un segundo su amiga le preguntó si, en el caso de que no se hubiese filtrado la foto, estaba en sus planes blanquear la relación, a lo que Pampita, con total honestidad, respondió: “No, porque esas fotos eran de una revista de Nueva York, nunca imaginé. La idea era no contarlo hasta octubre que es cuando él viene y se instala en Argentina por una temporada, íbamos a tener tiempo para ver como anda todo”.